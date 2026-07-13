นักร้องหนุ่ม เล่านาทีหนีตาย เศร้าช่วยแฟนไม่ทัน - วงทศกัณฐ์ยัน บรีส นักร้องสาว เสียชีวิต

นักร้องหนุ่ม เล่านาทีฝ่าไฟหนีตาย โรงเบียร์ลาดพร้าว เศร้าเข้าไปช่วยแฟนสาวไม่ทัน - ทางวงยืนยันสูญเสีย บรีส นักร้องของวง - ส่วนมือกลอง อาการสาหัส
จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ล่าสุด (13 กรกฎาคม 2569) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 เปิดเผยข้อมูลจากนักร้องชายวงทศกัณฐ์ ที่ออกมาเผยใจหลังฝ่าเปลวไฟออกมาได้ แต่กลับต้องสูญเสียแฟนสาวกับเพื่อนร่วมวงไปในกลองเพลิง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวกันจอมพลัง
โดยนักร้องหนุ่มระบุว่า วงของตนร้องที่โรงเบียร์แห่งนี้มานานแล้ว ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเจอปัญหาไฟตก ขณะทางร้านจะเข้มงวดไม่ให้จุดไฟ ไม่อนุญาตให้จุดเทียนวันเกิดหรือจุดไฟแช็กเด็ดขาด ในครั้งนี้ตอนแรกตนก็นึกว่าไฟตกปกติ ไม่คิดว่าจะเป็นไฟไหม้ แต่เมื่อไฟเริ่มไหม้และส่งกลิ่น มือคีย์บอร์ดจึงบอกให้หนี
สำหรับวงของตนมาเล่นกันทั้งหมด 11 คน มีคนที่รอดโดยไม่เป็นอะไรราว 5-6 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2 คน และเสียชีวิตอีก 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแฟนสาวของตน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วงทศกัณฐ์
โดยตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่นักร้องชายกำลังขึ้นร้อง แฟนตนก็เดินอยู่กับลูกค้าด้านล่าง เหมือนปกติที่จะมีคนเรียกไปชนแก้ว ส่วนตนนั่งเขียนคริปต์อยู่ด้านล่าง
น้องร้องชายเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นควันลอยขึ้นจากบริเวณเหนือเวที ซึ่งเป็นจุดที่มีคัตเอาต์ตั้งอยู่เหนือศีรษะ แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นต้นเพลิงหรือไม่ ควันมาพร้อมกลิ่นไหม้ชัดเจน มือคีย์บอร์ดของวงเป็นคนแรกที่ตะโกนบอกให้ทุกคนหนีออกจากร้าน ก่อนที่ไฟในร้านจะดับหมด เวลาไล่เลี่ยกันควันจำนวนมากก็ปกคลุมไปทั่วร้าน ไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดจากช่องประตูทั้ง 2 ฝั่ง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ยังพบว่ามือกลองของวงถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บ เพราะหนีออกมาไม่ทันตอนเกิดระเบิด แรงระเบิดรุนแรงมาก ๆ หลังเกิดเหตุทุกคนพากันกรูไปทางประตูด้าหน้าเพื่อจะหนีออกจากร้าน ช่วงที่กำลังวิ่งหนีตนไม่ได้สังเกตมากนัก แต่เมื่อหันไปอีกทีก็พบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ตอนนั้นร้อนมาก มีเพื่อนร่วมวงที่ถูกไฟคลอกจนล้มตรงประตูทางออก
หลังเกิดเสียงระเบิดไม่ถึง 10 วินาที ก็มีเปลวไฟลามอย่างรุนแรงไปทั่วทุกพื้นที่ แม้จะอยู่ห่างจากประตูทางออกไม่ถึง 5 เมตร ก็แทบวิ่งออกมาไม่ทัน เพราะไฟดับ ควันทึบ มองไม่เห็นทาง เหมือนคนตาบอดที่ต้องคลำหาทาง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เมื่อตนหนีออกมาได้ไม่นานก็พยายามจะย้อนกลับไปตามหาแฟนสาว แต่เมื่อมองเข้าไปในร้านก็ไม่เห็นอะไรเลย เพราะเต็มไปด้วยควันหนาทึบและความมืด
ขณะที่ต่อมา หัวหน้าวงทศกัณฐ์ โพสต์แจ้งข่าวทางเพจ วงทศกัณฐ์ หลังมีกระแสการแชร์ข่าวเกี่ยวกับสมาชิกในวง โดยระบุว่า "ผมหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับ ตอนนี้ บรีส (นักร้องในวง) แฟนผมได้เสียแล้ว และ ดิน นักร้องชายอีกคน ยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน และ พี่กวาง มือคีย์บอร์ด ยังไม่มีการติดต่อมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วงทศกัณฐ์
บิว มือกลอง ตอนนี้อาการสาหัส รอดูอาการ รบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับ อาจจะมีปาฏิหารย์ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วงทศกัณฐ์