นาทีระทึก ! แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรงมาก

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ เปลวเพลิงลุกโหมอย่างรุนแรง ก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ
ในคลิปที่ แจ็ค แฟนฉัน โพสต์ เจ้าตัวระบุข้อความว่า "ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับผม พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ"
ภาพจาก Instagram jackfanchan
ภาพจาก Instagram jackfanchan
ภาพจาก Instagram jackfanchan
สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่พบเห็นไม่น้อย เมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือ แจ็ค แฟนฉัน นักแสดงอารมณ์ดี ที่บังเอิญเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว และได้บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ ก่อนนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
ในคลิปที่ แจ็ค แฟนฉัน โพสต์ เจ้าตัวระบุข้อความว่า "ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับผม พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ"
ในคลิป แจ็ค แฟนฉัน โพสต์เผยอีกมุมของเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ซึ่งเปลวเพลิงลุกโชนอย่างรุนแรง พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทำให้หลายคนที่ได้รับชมคลิปต่างแสดงความเป็นห่วง พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขอให้ทุกคนปลอดภัย
ภาพจาก Instagram jackfanchan
ภาพจาก Instagram jackfanchan
ภาพจาก Instagram jackfanchan