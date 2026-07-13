HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีระทึก ! แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรงมาก

          แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวขณะขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ เปลวเพลิงลุกโหมอย่างรุนแรง ก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ 

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

          สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่พบเห็นไม่น้อย เมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว โดยหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือ แจ็ค แฟนฉัน นักแสดงอารมณ์ดี ที่บังเอิญเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว และได้บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ ก่อนนำมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย

          ในคลิปที่ แจ็ค แฟนฉัน โพสต์ เจ้าตัวระบุข้อความว่า "ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับผม พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ" 

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

          ในคลิป แจ็ค แฟนฉัน โพสต์เผยอีกมุมของเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ซึ่งเปลวเพลิงลุกโชนอย่างรุนแรง พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทำให้หลายคนที่ได้รับชมคลิปต่างแสดงความเป็นห่วง พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขอให้ทุกคนปลอดภัย 

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก Instagram jackfanchan

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก Instagram jackfanchan

แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว
ภาพจาก Instagram jackfanchan


  



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีระทึก ! แจ็ค แฟนฉัน เผยคลิปนาทีไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรงมาก อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:26:23 2,956 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย