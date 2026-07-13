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ชาบูโกลด์ ชาบูชื่อดังในตำนาน ประกาศปิดกิจการ ไม่มีแล้วการไปต่อ

          ชาบูโกลด์ ชาบูชื่อดังในตำนาน ประกาศปิดกิจการ ยอมรับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่าย ขอบคุณสำหรับความทรงจำดี ๆ เสมอมา


ชาบูโกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์ มีการประกาศปิดกิจการ ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

          ถึงลูกค้าทุกท่าน

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน Shabu gold ได้รับทั้งกำลังใจ รอยยิ้ม และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราซาบซึ้งและจะไม่มีวันลืม

          ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านคงได้รับทราบว่าร้านต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทำให้พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประคับประคองและแก้ไขสถานการณ์มาโดยตลอด แต่ท้ายที่สุด เราจำเป็นต้องตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการ

          การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะร้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจ แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของทีมงานและลูกค้าหลาย ๆ คน



          พวกเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยเข้ามารับประทานอาหาร สนับสนุน แนะนำ ติชม และอยู่เคียงข้างร้านเสมอ ไม่ว่าจะในวันที่ร้านประสบความสำเร็จ หรือในวันที่ต้องเผชิญกับปัญหา ทุกกำลังใจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา

          หากที่ผ่านมาเคยมีข้อผิดพลาด การบริการที่ไม่สมบูรณ์ หรือสิ่งใดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจ พวกเราขอน้อมรับทุกคำติชม และขออภัยจากใจจริง

          สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่เคยทำให้ Shabu gold เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกท่าน

          แม้ร้านจะปิดตัวลง แต่ความทรงจำและความรู้สึกดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ

          เราพยายามเต็มที่แล้ว ถ้าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ที่เราไม่สามารถเยียวยาลูกค้าได้ ทางเราขออภัยจากใจจริง เราเต็มที่กับลูกค้ามาก หวังดีกับลูกค้าเสมอมา

          ขอบคุณจากหัวใจ

          ทีมงาน Shabu gold




ชาบูโกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์


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ชาบูโกลด์ ชาบูชื่อดังในตำนาน ประกาศปิดกิจการ ไม่มีแล้วการไปต่อ อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:55:05
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