ชาบูโกลด์ ชาบูชื่อดังในตำนาน ประกาศปิดกิจการ ไม่มีแล้วการไปต่อ

ชาบูโกลด์ ชาบูชื่อดังในตำนาน ประกาศปิดกิจการ ยอมรับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่าย ขอบคุณสำหรับความทรงจำดี ๆ เสมอมา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์ มีการประกาศปิดกิจการ ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
ถึงลูกค้าทุกท่าน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน Shabu gold ได้รับทั้งกำลังใจ รอยยิ้ม และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราซาบซึ้งและจะไม่มีวันลืม
ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านคงได้รับทราบว่าร้านต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทำให้พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประคับประคองและแก้ไขสถานการณ์มาโดยตลอด แต่ท้ายที่สุด เราจำเป็นต้องตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการ
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะร้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจ แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของทีมงานและลูกค้าหลาย ๆ คน
พวกเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยเข้ามารับประทานอาหาร สนับสนุน แนะนำ ติชม และอยู่เคียงข้างร้านเสมอ ไม่ว่าจะในวันที่ร้านประสบความสำเร็จ หรือในวันที่ต้องเผชิญกับปัญหา ทุกกำลังใจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา
หากที่ผ่านมาเคยมีข้อผิดพลาด การบริการที่ไม่สมบูรณ์ หรือสิ่งใดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจ พวกเราขอน้อมรับทุกคำติชม และขออภัยจากใจจริง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่เคยทำให้ Shabu gold เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกท่าน
แม้ร้านจะปิดตัวลง แต่ความทรงจำและความรู้สึกดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ
เราพยายามเต็มที่แล้ว ถ้าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ที่เราไม่สามารถเยียวยาลูกค้าได้ ทางเราขออภัยจากใจจริง เราเต็มที่กับลูกค้ามาก หวังดีกับลูกค้าเสมอมา
ขอบคุณจากหัวใจ
ทีมงาน Shabu gold
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์ มีการประกาศปิดกิจการ ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
ถึงลูกค้าทุกท่าน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ร้าน Shabu gold ได้รับทั้งกำลังใจ รอยยิ้ม และการสนับสนุนจากลูกค้าทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราซาบซึ้งและจะไม่มีวันลืม
ในช่วงที่ผ่านมา หลายท่านคงได้รับทราบว่าร้านต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทำให้พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประคับประคองและแก้ไขสถานการณ์มาโดยตลอด แต่ท้ายที่สุด เราจำเป็นต้องตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการ
การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะร้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจ แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำของทีมงานและลูกค้าหลาย ๆ คน
พวกเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยเข้ามารับประทานอาหาร สนับสนุน แนะนำ ติชม และอยู่เคียงข้างร้านเสมอ ไม่ว่าจะในวันที่ร้านประสบความสำเร็จ หรือในวันที่ต้องเผชิญกับปัญหา ทุกกำลังใจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา
หากที่ผ่านมาเคยมีข้อผิดพลาด การบริการที่ไม่สมบูรณ์ หรือสิ่งใดที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจ พวกเราขอน้อมรับทุกคำติชม และขออภัยจากใจจริง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณที่เคยทำให้ Shabu gold เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของทุกท่าน
แม้ร้านจะปิดตัวลง แต่ความทรงจำและความรู้สึกดี ๆ จะยังคงอยู่เสมอ
เราพยายามเต็มที่แล้ว ถ้าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ที่เราไม่สามารถเยียวยาลูกค้าได้ ทางเราขออภัยจากใจจริง เราเต็มที่กับลูกค้ามาก หวังดีกับลูกค้าเสมอมา
ขอบคุณจากหัวใจ
ทีมงาน Shabu gold
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SHABU GOLD ชาบูโกลด์