รู้หรือไม่ ปลั๊กพ่วง ก็มีช่วงอายุขัยที่ปลอดภัย ผู้ผลิตมาตอบให้ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี

รู้หรือไม่ ปลั๊กพ่วงที่ใช้กันทุกบ้าน ก็มีช่วงอายุขัยที่ปลอดภัย ผู้ผลิตมาตอบให้ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี พร้อมชี้ 5 สัญญาณเตือน เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอ
ปลั๊กพ่วงที่เราใช้กันอยู่ทุกบ้าน นานแค่ไหนถึงควรเปลี่ยน นี่คือคำถามที่บางคนอาจจะสงสัย และบางคนก็คงไม่รู้เช่นกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีช่วงอายุขัยสำหรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน
โดยไม่นานมานี้ พานาโซนิค เจแปน (Panasonic Japan) บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ได้รีโพสต์ของผู้ใช้ X รายหนึ่ง ที่พูดถึงเรื่องการตัดสินใจเปลี่ยนปลั๊กพ่วงทั้งหมดที่บ้านในคราวเดียว หลังจากใช้งานมานาน พร้อมแนบภาพให้เห็นว่าเป็นปลั๊กที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งแม้ภายนอกจะยังดูดี แต่ผู้โพสต์ก็มองว่าเทียบกับความปลอดภัยแล้ว ค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่เท่าไหร่
ภาพจาก X @Panasonic_cp
เมื่อเห็นแบบนี้ทาง พานาโซนิค เจแปน จึงเข้ามาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย โดยระบุว่าทางสมาคมผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิลแห่งญี่ปุ่น (JCMA) มีคำแนะนำให้เปลี่ยนปลั๊กพ่วงทุก ๆ 3 - 5 ปี
พร้อมกันนั้นยังอธิบายว่า หากไม่มั่นใจว่าเริ่มใช้ปลั๊กนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ให้ลองสังเกตดูจากปีที่ผลิต ซึ่งมักจะมีระบุบริเวณสายไฟ จากนั้นเมื่อเปลี่ยนปลั๊กพ่วงตัวใหม่ ก็ให้เขียนปีกับเดือนที่เริ่มใช้งานไว้บนสายไฟ เพื่อเตือนไม่ให้ลืมเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา
เมื่อถามว่าปลั๊กที่ภายนอกก็ยังดูดี ไม่ได้มีร่องรอยชำรุดหรือฉีกขาด เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนใหม่ ทาง พานาโซนิค เจแปน อธิบายว่าการที่สายของปลั๊กพ่วงถูกดึงหรือเหยียบทับนั้น อาจทำให้สายภายในฉีกขาด ซึ่งอาจทำให้สายไหม้หรือมีอันตรายจากไฟได้ นอกจากนี้ปลั๊กพ่วงยังอาจเสื่อมสภาพตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้งาน จึงแนะนำให้หมั่นเช็กสภาพและเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
ภาพจาก X @Panasonic_cp
ขณะที่ทางบริษัทยามาโตะ เดนกิ ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอีกรายจากญี่ปุ่น ก็แนะนำให้เปลี่ยนปลั๊กพ่วงใหม่ทุก 3 - 5 ปีเช่นกัน พร้อมเผย 5 สัญญาณเตือน ที่บ่งชี้ว่าควรเปลี่ยนปลั๊กพ่วงใหม่ เพราะการใช้งานต่อในสภาพเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ปลั๊กพ่วง สายไฟ และเต้ารับ มีความร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้ามักติด ๆ ดับ ๆ ตอนขยับสาย
- หัวปลั๊กหลวมตอนเสียบหรือดึงออก
- ฐานหัวปลั๊กไหม้หรือละลาย
- สายปลั๊กพ่วงมีจุดฉีกขาดหรือมีรอยขีด
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