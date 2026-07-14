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รู้หรือไม่ ปลั๊กพ่วง ก็มีช่วงอายุขัยที่ปลอดภัย ผู้ผลิตมาตอบให้ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี

          รู้หรือไม่ ปลั๊กพ่วงที่ใช้กันทุกบ้าน ก็มีช่วงอายุขัยที่ปลอดภัย ผู้ผลิตมาตอบให้ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี พร้อมชี้ 5 สัญญาณเตือน เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอ

ปลั๊กพ่วง






          ปลั๊กพ่วงที่เราใช้กันอยู่ทุกบ้าน นานแค่ไหนถึงควรเปลี่ยน นี่คือคำถามที่บางคนอาจจะสงสัย และบางคนก็คงไม่รู้เช่นกันว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีช่วงอายุขัยสำหรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน 

          โดยไม่นานมานี้ พานาโซนิค เจแปน (Panasonic Japan) บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น ได้รีโพสต์ของผู้ใช้ X รายหนึ่ง ที่พูดถึงเรื่องการตัดสินใจเปลี่ยนปลั๊กพ่วงทั้งหมดที่บ้านในคราวเดียว หลังจากใช้งานมานาน พร้อมแนบภาพให้เห็นว่าเป็นปลั๊กที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งแม้ภายนอกจะยังดูดี แต่ผู้โพสต์ก็มองว่าเทียบกับความปลอดภัยแล้ว ค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่เท่าไหร่ 

ปลั๊กพ่วง
ภาพจาก X @Panasonic_cp

          เมื่อเห็นแบบนี้ทาง พานาโซนิค เจแปน จึงเข้ามาให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย โดยระบุว่าทางสมาคมผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิลแห่งญี่ปุ่น (JCMA) มีคำแนะนำให้เปลี่ยนปลั๊กพ่วงทุก ๆ 3 - 5 ปี 

          พร้อมกันนั้นยังอธิบายว่า หากไม่มั่นใจว่าเริ่มใช้ปลั๊กนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ให้ลองสังเกตดูจากปีที่ผลิต ซึ่งมักจะมีระบุบริเวณสายไฟ จากนั้นเมื่อเปลี่ยนปลั๊กพ่วงตัวใหม่ ก็ให้เขียนปีกับเดือนที่เริ่มใช้งานไว้บนสายไฟ เพื่อเตือนไม่ให้ลืมเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา 

          เมื่อถามว่าปลั๊กที่ภายนอกก็ยังดูดี ไม่ได้มีร่องรอยชำรุดหรือฉีกขาด เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนใหม่ ทาง พานาโซนิค เจแปน อธิบายว่าการที่สายของปลั๊กพ่วงถูกดึงหรือเหยียบทับนั้น อาจทำให้สายภายในฉีกขาด ซึ่งอาจทำให้สายไหม้หรือมีอันตรายจากไฟได้ นอกจากนี้ปลั๊กพ่วงยังอาจเสื่อมสภาพตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้งาน จึงแนะนำให้หมั่นเช็กสภาพและเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย 

ปลั๊กพ่วง
ภาพจาก X @Panasonic_cp

          ขณะที่ทางบริษัทยามาโตะ เดนกิ ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอีกรายจากญี่ปุ่น ก็แนะนำให้เปลี่ยนปลั๊กพ่วงใหม่ทุก 3 - 5 ปีเช่นกัน พร้อมเผย 5 สัญญาณเตือน ที่บ่งชี้ว่าควรเปลี่ยนปลั๊กพ่วงใหม่ เพราะการใช้งานต่อในสภาพเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้

          - ปลั๊กพ่วง สายไฟ และเต้ารับ มีความร้อน 

          - เครื่องใช้ไฟฟ้ามักติด ๆ ดับ ๆ ตอนขยับสาย

          - หัวปลั๊กหลวมตอนเสียบหรือดึงออก 

          - ฐานหัวปลั๊กไหม้หรือละลาย 

          - สายปลั๊กพ่วงมีจุดฉีกขาดหรือมีรอยขีด


ขอบคุณข้อมูลจาก 


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รู้หรือไม่ ปลั๊กพ่วง ก็มีช่วงอายุขัยที่ปลอดภัย ผู้ผลิตมาตอบให้ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:54:58 13,064 อ่าน
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