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ฮอร์มุซยังป่วน ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์เส้นทาง - จ่อเก็บค่าคุ้มครอง 20%

           ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ ยันเรือทุกลำต้องได้ใช้เส้นทาง แลกจ่ายค่าคุ้มครอง 20% - อิหร่านโผล่สวน ใครกันผู้พิทักษ์ตัวจริง ยันจะคิดเรตที่เป็นธรรมกว่า 

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ

           ท่ามกลางวิกฤตการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่กลับมาคุกรุ่นอีกรอบ เมื่อข้อตกลงระหว่าง อิหร่าน - สหรัฐฯ เผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น กระทั่งอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ แม้อยู่ในน่านน้ำของโอมาน 

           พบวันในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (13 กรกฎาคม 2569) โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ลง Truth Social ประกาศกร้าวว่า "ช่องแคบฮอร์มุซเปิดอยู่ และจะยังคงเปิดต่อไป ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอิหร่านก็ตาม"  

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ

           พร้อมชี้ว่าประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากอิหร่าน จะต้องใช้ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเท่าเทียมและเปิดกว้าง โดยจากนี้เป็นต้นไปสหรัฐฯ จะทำหน้าที่เป็น "ผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ" และเพื่อความเป็นธรรม สหรัฐฯ จะต้องได้รับค่าชดเชย 20% ของสินค้าที่สนส่งทั้งหมด เพื่นเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมอบความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งมีความเปราะบางมากของโลก โดยกระบวนการนี้จะเริ่มต้นทันที ! 


           ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ได้ออกมาตอบสนองคำประกาศของทรัมป์ทันที โดยโพสต์ผ่าน X ว่า เป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่ง ผู้ใดก็ตามที่มอบความปลอดภัยและความมั่นคงแก่เรือพานิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ควรได้รับค่าตอบแทนจากบริการนั้น อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า "อิหร่านเป็นผู้พิทัฏษ์ช่องแคบมาโดยตลอด และจะยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดไป"
 
           พร้อมกันนั้นยังเสริมว่า "20% นั้นมากเกินไป เราจะคิดราคาอย่างเป็นธรรมให้"

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซ
Rawpixel.com / Shutterstock.com
 
           อย่างไรก็ตาม โฆษกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่กำกับดูแลการขนส่งทางทะเลทั่วโลก ระบุว่า IMO ขอยืนหยัดคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการผ่านช่องแคบที่ใช้ในการเดินเรือระหว่างประเทศ 
 
           "ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดที่สามารถนำมาใช้กำหนดค่าผ่านทาง เพียงเพื่อการเดินทางผ่านช่องแคบ"
 

ขอบคุณข้อมูลจาก

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ฮอร์มุซยังป่วน ทรัมป์ ประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์เส้นทาง - จ่อเก็บค่าคุ้มครอง 20% โพสต์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:24:40 1,967 อ่าน
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