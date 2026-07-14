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สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์ คนดูช็อก ปมแค้นหลอกให้รัก เปย์จนหนี้ท่วม

          สตรีมเมอร์สาววัย 22 ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์ แฟน ๆ ช็อกถูกมืดมีดแทงไม่ยั้ง 55 แผล แถมพึมพำ...ยังขยับได้ เปิดเบื้องหลังความแค้น หลอกให้เปย์จนหนี้ท่วม

สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์
ภาพจาก X

          วันที่ 13 กรกฎาคท 2569 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานข่าวเกี่ยวกับคดีช็อก ที่สร้างความสั่นสะเทือนบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อ ไอริ ซาโต้ สตรีมเมอร์สาวคนดังวัย 22 ปี ถูกคนร้ายดักใช้มีดกระหน่ำแทงไม่ยั้ง 55 แผล กลางถนนในย่านชินจูกู กรุงโตเกียว ขณะกำลังไลฟ์สตรีม ทำให้แฟน ๆ ที่กำลังรับชมกลายมาเป็นพยานเห็นเหตุสังหารโหด แถมยังได้ยินเสียงคนร้ายพูดหลังก่อเหตุด้วยว่า "ยังขยับอยู่"

          เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสังคมญี่ปุ่นมาก เนื่องจากลักษณะการก่อเหตุอันเหี้ยมโหด ร่วมกับผู้ตายที่เป็นสตรีมเมอร์สาวหน้าตาดี ตลอดจนรายละเอียดความสัมพันธ์ของผู้ก่อเหตุและผู้ตายที่ได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมา 

          ระหว่างการขึ้นศาลรอบที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยว่าเหตุการณสะเทือนขวัญนี้ เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดย เคนอิจิ ทาคาโนะ ปัจจุบันอายุ 44 ปี ได้ก่อเหตุสังหาร ไอริ ซาโต้ ด้วยการใช้อาวุธมีดยาว 12.6 เซนติเมตร กระหน่ำแทงใส่เธอบริเวณศีรษะ ลำคอ และส่วนอื่น ๆ ขณะที่ทั้งคู่อยู่บนถนนใกล้กับสถานีรถไฟ เป็นผลให้ผู้ตายเสืยเลือดมากจนเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิต 

          นอกจากความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา ทาคาโนะยังถูกตั้งข้อหาความผิดตามกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบ จากการพกมีด 2 เล่ม รวมถึงเล่มที่ใช้ก่อเหตุ โดยทางอัยการได้ร้องขอต่อศาลให้พิพากษาโทษจำคุก 20 ปีแก่จำเลย 

 สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์
ภาพจาก X

เบื้องหลังการลงมือโหด 


          รายงานจาก Yahoo Japan เผยว่า ไอริ ซาโต้ เป็นสตรีมเมอร์บนแอปฯ ฟุวัตจิ (Fuwacchi) โดยใช้ชื่อว่า ไอ โมกามิ ขณะที่ผู้ก่อเหตุนั้นเดิมเป็นแฟนคลับที่ติดตามไลฟ์ของเธออยู่ โดยมีการโดเนทให้เธอผ่านระบบเป็นเงินถึง 1.63 ล้านเยน (ราว 336,000 บาท) ภายในเวลา 6 เดือน ทั้งที่เขาเคยเปย์ให้สตรีมเมอร์คนอื่นแค่ไม่กี่ร้อยเยนเท่านั้น 
 
          ต่อมาเมื่อเขารู้พิกัดโซเชียลของสตรีมเมอร์สาว จึงส่งข้อความ DM ไปพูดคุย ในที่สุดฝ่ายสตรีมเมอร์สาวก็เสนอให้ทั้งคู่แลกไลน์กัน ทำให้ความสัมพันธ์นั้นพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และทาคาโนะก็เริ่มตกหลุมรักเธออย่างหัวปักหัวปำ 

          นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ทาคาโนะมักจะแสดงความรักกับซาโต้ผ่านไลน์ โดยมีการส่งข้อความ เช่น "ผมรักคุณจริง ๆ นะ", "ผมชอบคุณมาก" และ "ผมจริงจังนะ" ขณะที่อีกฝ่ายก็จะตอบกลับมาแบบทีเล่นทีจริงว่า "คุณนี่เหมือนแฟนของฉันเลย", "มาแต่งงานกันเถอะ" และ "ฉันคงไลฟ์ต่อไม่ได้ถ้าไม่มีทาคาโนะ"

          เมื่อพิจารณาจากข้อความสนทนาผ่านไลน์ที่มีบันทึกกว่า 40,000 ข้อความ และจากเนื้อหาก็แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่สนิทสนมกันพอสมควร แต่จากนั้นซาโต้ก็ดูเหมือนจะเว้นระยะห่าง ทาคาโนะจึงพยายามตื้อขอสานความพันธ์ต่อ 

          ทาคาโนะให้การในภายหลังว่า ซาโต้มักมีอารมณ์แปรปรวน ขึ้น ๆ ลง ๆ บ่อยครั้ง เมื่อคิดว่าเธอจะถอยห่างออกไป สักพักก็จะกลับมาขอฟื้นฟูความสัมพันธ์อีก เป็นเช่นนี้อยู่ซ้ำ ๆ จนเขาค่อย ๆ ชินกับพฤติกรรมของเธอ

สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์
ภาพจาก X

ขยับความสัมพันธ์ ก่อนถูกสูบจนหนี้ท่วม


          แต่แล้วในเดือนสิงหาคม 2565 หลังจากซาโต้ส่งข้อความมาว่า "อยากเจอฉันไหม" สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทาคาโนะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปหาเธอที่โรงแรม และใช้เงินไป 770,000 เยน (ราว 158,000 บาท) ในการพบกันแค่ 4 ครั้ง 

          จากนั้นซาโต้ยังสูบเงินจากฝ่ายชายเรื่อย ๆ ภายใต้ข้ออ้างต่าง ๆ เช่น ลืมเอากระเป๋ามา โทรศัพท์ถูกตัดสัญญาณ ถูกบังคับให้เปิดแชมเปญ และอื่น ๆ รวมแล้วภายในเวลากว่า 20 วัน ทาคาโนะโอนเงินไปให้ซาโต้ร่วม 1.5 ล้านเยน (ราว 309,000 บาท)

          ซาโต้ไม่เพียงทำให้เขาหมดตัว เงินเก็บ 4.5 ล้านเยน (ราว 928,000 บาท) หมดเกลี้ยง แต่ยังยุให้ฝ่ายชายยืมเงินก้อนยักษ์จนสภาพการเงินของเขาพังทลาย สุดท้ายเมื่อมีหนี้สินท่วมหัว ทาคาโนะจึงขอความช่วยเหลือจากนางฟ้าในดวงใจ แต่เธอกลับเย็นชาใส่เขา และบอกว่า "ไม่มีอะไรที่ฉันจะทำได้"
 
          ซาโต้ยังพยายามหลอกให้ทาคาโนะกู้ยืมเงินมากขึ้น กระทั่งรู้ว่าเขาหมดประโยชน์แล้ว จึงตัดขาดการติดต่อกับเขาไปเลย  

          โดยพบว่าก่อนเกิดเหตุ ทาคาโนะได้ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเธอ แต่กลับถูกซาโต้เมิน ไม่อ่านและไม่ตอบ ยังคงใช้ชีวิตและไลฟ์สตรีมต่อไปตามปกติ เมื่อชายที่ชีวิตพังทลายได้เห็นซาโต้ที่ยังคงเปล่งประกายอยู่หน้ากล้อง ก็เกิดความแค้นและตัดสินใจก่อเหตุ 

สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์
ภาพจาก X

ภาพสยองกลางไลฟ์


          ในมีนาคม 2568 ปรากฏว่าซาโต้มีการแจ้งข่าวกับแฟน ๆ ว่ากำลังจะไลฟ์สตรีมในคอนเซปต์ "เดินรอบเส้นทางรถไฟสายยามาโนเตะ" ทาคาโนะเองก็เห็นประกาศดังกล่าว จึงตามไปดักรอโดยอาศัยข้อมูลระหว่างการไลฟ์ของฝ่ายหญิง เพื่อตามหาพิกัดของเธอ 
  
          ภาพขณะที่ทาคาโนะจู่โจมทำร้ายซาโต้ ไม่เพียงถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ แต่ยังถูกบันทึกในไลฟ์ของเธอด้วย โดยเสียงที่ถูกนำมาเปิดในชั้นศาล เผยให้เห็นว่าซาโต้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด และพยายามร้องขอความช่วยเหลือ 

          ระหว่างนั้นมีเสียงคนที่ผ่านมาพยายามจะห้าม แสดงให้เห็นว่าจุดที่ลงมือนั้นไม่ใช่ที่เปลี่ยว แต่ยังมีคนสัญจรไปมา โดยหลังจากที่เสียงร้องของซาโต้เงียบไป พบว่าทาคาโนะมีการหยิบสมาร์ตโฟนที่เธอใช้ไลฟ์ขึ้นมา ทำให้เห็นหน้าของเขาชั่วขณะ ก่อนที่เขาจะหันกล้องไปยังเหยื่อสาว และบอกว่า "ยังขยับได้อยู่นี่" ก่อนจะเตะศีรษะของเธอ 
 
          ผลการชันสูตรบ่งชี้ว่า ร่างของซาโต้มีแผลจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดอย่างน้อย 55 แผล โดยแผลที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตคือแผลที่ตัดขาดหลอดเลือดแดงที่คอ เกินครึ่งของบาดแผลอยู่บริเวณศีรษะและคอ ที่เหลือพบที่บริเวณแขน ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากความพยายามป้องกันตัว  

สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าโหดกลางไลฟ์
ภาพจาก X


ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo JapanMirror Media



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