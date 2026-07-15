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มาจากไหน ? ภาพไล่จับในสนามบิน ล้อเครื่องบิน VS จนท. กลิ้งหนีไม่หยุด ตามจับวุ่น

          ภาพสุดประหลาดในลานบิน จนท. ขับรถไล่จับล้อเครื่องบิน หลังหลุดกลิ้งไปทั่ว ควบคุมไม่ได้ ยันไม่กระทบการดำเนินงาน 


ล้อเครื่องบินหลุด

          เป็นภาพสุดประหลาดที่ยากจะพบเจอ สำหรับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นการวิ่งไล่จับกันระหว่างรถยนต์คันหนึ่งกับล้อเครื่องบิน ภายในพื้นที่ลานจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานลันซาโรเต บนหมู่เกาะคานารีของสเปน ซึ่งกล้องของสนามบินสามารถจับภาพได้ขณะไลฟ์ภาพจากลานบินให้คนทั่วไปได้เข้ามาชมกัน

ล้อเครื่องบินหลุด
ภาพจาก YouTube LanzaroteWebcam

          จากรายงานของเว็บไซต์ Euro Weekly News เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงคืนวันเสาร์ (11 กรกฎาคม) เมื่อล้อเครื่องบินของสายการบินไรอันแอร์ (Ryanair) เกิดกลิ้งหลุน ๆ ไปอย่างควบคุมไม่ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบขับรถไปตามจับเพื่อควบคุมล้อเครื่องบินที่กลิ้งไปมา ก่อนจะเกิดปัญหาใด ๆ 

          คลิปที่ถูกแชร์ในวงกว้างเผยให้เห็นล้อเครื่องบินกำลังกลิ้งไปทั่วบริเวณลานจอดของสนามบิน โดยผู้ให้บริการสนามบินยืนยันว่า ล้อดังกล่าวมาจากเครื่องบินของไรอันแอร์ แต่เน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้การดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ต้องหยุดชะงัก 

ล้อเครื่องบินหลุด
ภาพจาก YouTube LanzaroteWebcam

          เจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อไปโดนกับเครื่องบินลำอื่น ยานพาหนะ และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยังรีบขับรถตู้ไล่ตามล้อที่กลิ้งไปมา พยายามต้อนล้อให้กลับมายังจุดที่ควรจะอยู่ได้สำเร็จ

          อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัย แต่ภาพของรถที่ขับไล่ตามล้อที่กลิ้งไปมากลับกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าขบขัน โดยชาวเน็ตหลายคนชี้ว่ามันดูเหมือนฉากในหนังมากกว่าจะเป็นเรื่องจริง ขณะที่สาเหตุที่ล้อหลุดออกมาและหลุดออกมาได้ยังไงนั้นยังไม่มีการเปิดเผย

ล้อเครื่องบินหลุด
ภาพจาก YouTube LanzaroteWebcam

ล้อเครื่องบินหลุด
ภาพจาก YouTube LanzaroteWebcam

ล้อเครื่องบินหลุด
ภาพจาก YouTube LanzaroteWebcam

          นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีชิ้นส่วนเครื่องบินหลุด โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์เครื่องบินแอร์บัส A350 ของสายการบินบริติชแอร์เวย์ส ล้อลงจอดหลักหลุดออกมา หลังออกเดินทางจากลาสเวกัส แต่ลูกเรือทำการบินต่อไปจนถึงปลายทางได้อย่างราบรื่น โดยที่ผู้โดยสารไม่รู้ถึงปัญหาจนกระทั่งมีรายงานออกมาในภายหลัง 

          เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเผยว่า เครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ สามารถรับมือกับปัญหาลักษณะนี้ได้ดี ด้วยวิศวกรรมที่แข็งแกร่งและระบบสำรองหลายส่วนที่ล้อสำหรับลงจอด


ขอบคุณข้อมูลจาก Euro Weekly News


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มาจากไหน ? ภาพไล่จับในสนามบิน ล้อเครื่องบิน VS จนท. กลิ้งหนีไม่หยุด ตามจับวุ่น อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:23:29 3,766 อ่าน
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