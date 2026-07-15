สาวคาใจ เจอฝ้าเพดานแง้มเอง 1 แผ่น ทั้งที่อยู่บ้านแค่คนเดียว แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง

สาวกลุ้มใจ กลับบ้านมาเจอฝ้าเพดานแง้มเอง 1 แผ่น ทั้งที่อยู่แค่คนเดียว ทำเอากังวลหนัก ก่อนชาวเน็ตแห่เฉลยสาเหตุ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์สอบถามในกลุ่ม ความรู้รอบตัว พร้อมเผยภาพฝ้าเพดานภายในบ้านที่มีอยู่ 1 แผ่นแง้มออกมาและปิดไม่สนิท โดยระบุว่าไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "สอบถามหน่อยค่ะ คือกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเองหรือมีคนเปิดคะ คือเราอยู่บ้านคนเดียว เลิกงานกลับมาเจอฝ้าเป็นแบบนี้ งงมาก ๆ ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง พอดีวันนี้ฝนตกลมพัดแรงมาก ๆ ตอนอยู่ทำงาน ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมคะ เรากังวลมาก"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ความรู้รอบตัว
หลังโพสต์ถูกโพสต์ไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยหลายคนมองว่าอาจเกี่ยวกับแรงลม เนื่องจากในวันดังกล่าวมีฝนตกและลมพัดค่อนข้างแรง พร้อมแชร์ประสบการณ์ว่าที่บ้านเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกัน
บางความเห็นระบุว่า หากมีช่องเปิดหรือมีลมพัดเข้าสะสมภายในบ้าน อาจทำให้แผ่นฝ้าแง้มขึ้นได้ ขณะที่บางคนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน โดยเฉพาะในวันที่มีฝนตกหนักและลมแรง ส่วนอีกหลายคนมองว่าฝ้าลักษณะดังกล่าวไม่น่าจะรองรับน้ำหนักคนได้ และหากมีคนเปิดจริงก็น่าจะทำได้ยาก