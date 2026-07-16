ระทึกกลางฟ้า หน้าต่างเครื่องบินแตก ดูดร่าง ผดส. อึ้งเมียคว้าทัน ชี้ถ้าจะตาย ขอตายด้วยกัน

ระทึกกลางเวหา ชิ้นส่วนเครื่องยนต์กระเด็นถูกหน้าต่างเครื่องบินแตก ทำผู้โดยสารถูกดูดร่าง โชคดีเมียคว้าทัน รับนาทีนั้น ถ้าจะตายก็ขอตายด้วยกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Karovic Ljubisa
ตอนนั้นเองที่ลูบิซาถูกดูดออกไปนอกเครื่องบิน โดยมีส่วนหัวพ้นเครื่องออกไปก่อน แต่ภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ คว้าขาของเขาไว้ได้ทัน และออกแรงดึงตัวเขาไว้ โดยคิดอยู่ในหัวว่า "ถ้าเราตาย เราก็ตายไปด้วยกัน"
สเวตลานา คาโรวิก ผู้เป็นภรรยา เผยกับสื่อในเวลาต่อมาว่า ขณะนั้นสามีถูกดูดออกไปนอกเครื่องบินได้ครึ่งตัวแล้ว ตั้งแต่ศีรษะจนถึงช่วงอกอยู่ด้านนอก เธอจึงรีบเอื้อมมือไปคว้าขาเขาไว้ทันที
เคราะห์ดีที่ลูบิซารัดเข็มขัดนิรภัยไว้ขณะเกิดเหตุ จึงช่วยรั้งลำตัวช่วงบนของเขาไว้ไม่ให้ถูกดูดออกไปในทันที อย่างไรก็ตาม แม้จะรอดชีวิต แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในอาการช็อก ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรีซ
"สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน คือเขายังมีชีวิตอยู่" ภรรยาเผย ชี้ว่ามือของสามีได้รับบาดเจ็บหนักมาก มีแผลไหม้ ตอนนี้เขายังไม่สามารถสื่อสารอะไรได้ และก็ยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางภรรยาจำได้ว่าคนที่เข้ามาช่วยนั้นคือชายกับหญิงคู่หนึ่ง โดยที่ฝ่ายชายนั้นให้ความช่วยเหลือเธอเยอะมาก เธอรู้สึกขอบคุณเขาจริง ๆ และก็หวังว่าจะได้พบเพื่อขอบคุณเขาด้วยตัวเองอีกครั้ง
จากข้อมูลติดตามการบิน พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเพิ่งขึ้นบินได้เพียง 10 นาที ก่อนที่จู่ ๆ จะลดระดับความสูงลงถึง 2,700 เมตร ขณะที่แถลงการณ์จากไรอันแอร์ ระบุว่า เที่ยวบินดังกล่าวต้องกลับมายังต้นทางหลังขึ้นบินได้ไม่นาน หลังหน้าต่างของผู้โดยสารหลุดออกขณะบิน โดยเครื่องบินลงจอดได้ตามปกติ และมีการจัดเตรียมเครื่องบินทดแทนในอีกหลายชั่วโมงหลังจากนั้น
ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นเล่าว่า "เรารู้ตัวทันทีว่ามีภาวะสูญเสียความดันอากาศ มีเสียงกรีดร้องดัง ตอนแรกฉันคิดว่ามีคนเผลอไปเปิดประตูฉุกเฉินซะอีก มีหน้ากากออกซิเจนปล่อยลงมาและมีกลิ่นรุนแรงโชยมา และพบว่ามีผู้โดยสารที่ศีรษะกับไหล่หลุดไปนอกหน้าต่าง โชคดีที่เขาไม่ได้ปลดเข็มขัดนิรภัย"
ทั้งนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าใช้งานมาแล้ว 18 ปี ดำเนินการโดยสายการบินมอลตาแอร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไรอันแอร์ ขณะที่เหตุการณ์นี้ทางการของกรีซได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนแล้ว
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ชายคนหนึ่งเผชิญสถานการณ์เสี่ยงถึงชีวิต หลังมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์กระแทกโดนหน้าต่างเครื่องบินแตก จนเขาเกือบถูกดูดร่างออกไป แต่เพราะพลังความมุ่งมั่นของภรรยาที่ช่วยให้เขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Karovic Ljubisa
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ ลูบิซา คาโรวิก ชาวเซอร์เบีย วัย 61 ปี กับภรรยา เดินทางด้วยเครื่องบินของ มอลตาแอร์ เส้นทางกรีซ-เยอรมนี ในเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่หลังจากขึ้นบินไปได้สักพักก็เกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องจนมีชิ้นส่วนกระเด็นมาโดนหน้าต่างแตก
ตอนนั้นเองที่ลูบิซาถูกดูดออกไปนอกเครื่องบิน โดยมีส่วนหัวพ้นเครื่องออกไปก่อน แต่ภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ คว้าขาของเขาไว้ได้ทัน และออกแรงดึงตัวเขาไว้ โดยคิดอยู่ในหัวว่า "ถ้าเราตาย เราก็ตายไปด้วยกัน"
สเวตลานา คาโรวิก ผู้เป็นภรรยา เผยกับสื่อในเวลาต่อมาว่า ขณะนั้นสามีถูกดูดออกไปนอกเครื่องบินได้ครึ่งตัวแล้ว ตั้งแต่ศีรษะจนถึงช่วงอกอยู่ด้านนอก เธอจึงรีบเอื้อมมือไปคว้าขาเขาไว้ทันที
จากนั้นมีผู้โดยสารอีก 2 คนรีบเข้ามาช่วยกันดึงตัวลูบิซาไว้ โดยใช้เวลาถึง 5 นาทีกว่าจะสามารถดึงตัวเขากลับเข้ามาในเครื่องบินได้ ตอนนั้นพบว่าเขาหมดสติไปแล้ว ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ รีบหนีออกจากที่นั่งไปยังส่วนอื่นของเครื่องบินเพื่อความปลอดภัย
เคราะห์ดีที่ลูบิซารัดเข็มขัดนิรภัยไว้ขณะเกิดเหตุ จึงช่วยรั้งลำตัวช่วงบนของเขาไว้ไม่ให้ถูกดูดออกไปในทันที อย่างไรก็ตาม แม้จะรอดชีวิต แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในอาการช็อก ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรีซ
"สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน คือเขายังมีชีวิตอยู่" ภรรยาเผย ชี้ว่ามือของสามีได้รับบาดเจ็บหนักมาก มีแผลไหม้ ตอนนี้เขายังไม่สามารถสื่อสารอะไรได้ และก็ยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางภรรยาจำได้ว่าคนที่เข้ามาช่วยนั้นคือชายกับหญิงคู่หนึ่ง โดยที่ฝ่ายชายนั้นให้ความช่วยเหลือเธอเยอะมาก เธอรู้สึกขอบคุณเขาจริง ๆ และก็หวังว่าจะได้พบเพื่อขอบคุณเขาด้วยตัวเองอีกครั้ง
จากข้อมูลติดตามการบิน พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเพิ่งขึ้นบินได้เพียง 10 นาที ก่อนที่จู่ ๆ จะลดระดับความสูงลงถึง 2,700 เมตร ขณะที่แถลงการณ์จากไรอันแอร์ ระบุว่า เที่ยวบินดังกล่าวต้องกลับมายังต้นทางหลังขึ้นบินได้ไม่นาน หลังหน้าต่างของผู้โดยสารหลุดออกขณะบิน โดยเครื่องบินลงจอดได้ตามปกติ และมีการจัดเตรียมเครื่องบินทดแทนในอีกหลายชั่วโมงหลังจากนั้น
ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นเล่าว่า "เรารู้ตัวทันทีว่ามีภาวะสูญเสียความดันอากาศ มีเสียงกรีดร้องดัง ตอนแรกฉันคิดว่ามีคนเผลอไปเปิดประตูฉุกเฉินซะอีก มีหน้ากากออกซิเจนปล่อยลงมาและมีกลิ่นรุนแรงโชยมา และพบว่ามีผู้โดยสารที่ศีรษะกับไหล่หลุดไปนอกหน้าต่าง โชคดีที่เขาไม่ได้ปลดเข็มขัดนิรภัย"
ทั้งนี้ เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าใช้งานมาแล้ว 18 ปี ดำเนินการโดยสายการบินมอลตาแอร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไรอันแอร์ ขณะที่เหตุการณ์นี้ทางการของกรีซได้เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, The Guardian