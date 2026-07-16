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จากเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว ตัดใจนำสมบัติมาขาย ต่อลมหายใจ 1,700 ชีวิต

          จากอดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว ต้องนำสมบัติไปจำนำ ก่อนตัดใจนำสมบัติสุดท้ายมาขาย เพื่อต่อลมหายใจหมาแมวจรจัดกว่า 1,700 ชีวิต 

อดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว

          เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กับคลิปล่าสุดที่ทางเพจ ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่  นำมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 บอกเล่าเรื่องราวของคุณป้าท่านนึง ที่ในอดีตเคยเป็นเศรษฐีร้อยล้าน แต่ต่อมากลับถูกพนักงานโกงจนหมดตัวภาย 5 ปี ไม่มีทรัพย์สินติดตัว ต้องนำทองที่มีไปจำนำ กระทั่งล่าสุดตัดสินใจไถ่ทองจากโรงรับจำนำมาขาย เพราะยังมีภาระต้องดูแลหมากับแมว 1,700 ตัว 

อดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          โดยคุณป้าท่านนี้ เมื่อ 5 ปีก่อนเคยมีบริษัทรถโม่ปูน มีทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาท มีที่ดิน รถยนต์ และเงินในบัญชีจำนวนมาก ซึ่งก็มักจะคอยช่วยเหลือคนอื่น ๆ อยู่เสมอ รวมถึงมีการนำหมาและแมวจรจัดมาช่วยดูแล ในอดีตเคยมีมากกว่า 2,000 ตัว ซึ่งแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลหมาแมวเหล่านี้เดือนละ 600,000 - 700,000 บาท แต่ก็ถือว่าตนเองสามารถเลี้ยงดูได้ เนื่องจากบริษัทมีรายได้ 20 กว่าล้านบาท 

          แต่จากนั้นกลับถูกพนักงานโกงจนหมดตัว รถโม่ปูนของบริษัทที่เคยมีถึง 280 คัน ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย พนักงานแอบนำรถไปขายจนหมด ตนมีเล่มทะเบียนรถแต่ไม่มีรถแล้ว แม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดี และเรื่องราวเคยปรากฏเป็นข่าว แต่เวลาผ่านไปนานหลายปีก็คนร้ายก็ยังคงลอยนวล 

อดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          ตอนนี้คุณป้าในวัย 76 ปี ยอมรับว่าต้องเผชิญความยากลำบาก ทองที่เคยสะสมไว้ก็ต้องนำไปจำนำ พระสมเด็จวัดระฆัง มูลค่า 3,000,000 บาท ที่เคยอยู่ในกรอบเลี่ยมทอง ก็ได้ขายให้เซียนพระไป ส่วนกรอบทองนำมาจำนำ 100,000 บาท แต่ขณะนี้ตนจ่ายดอกไม่ไหวแล้ว จึงตัดสินใจไถ่ถอนออกมาขาย 

          คุณป้าเปิดใจว่า ตอนนี้ไม่มีเงินเลี้ยงหมาแล้ว โดยส่วนตัวป้ายังพออยู่ได้ เพราะก็กินแต่ผักไม่กินเนื้อสัตว์ เราไม่ได้มีอะไร เลี้ยงหมารอวันตาย แต่ก็จำเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงหมาแมวพวกนี้ เพราะมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ 
 
          ทั้งนี้ คุณป้าคาดหวังว่าอย่างน้อยจะสามารถขายทองได้มากกว่า 100,000 บาท โดยท้ายที่สุดเมื่อนำไปหลอม ทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 122,938 บาท 

อดีตเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
     
          นอกจากนี้ ทางนะโม ยังสัญญาว่าช่วยเหลือคุณป้า ในส่วนของตั๋วจำนำที่จ่ายดอกไม่ไหวเหล่านี้ โดยยืนยันว่าตนช่วยเหลือคนอยู่แล้ว ไม่ได้หวังอะไร  

          ขณะที่คุณป้าเปิดใจทั้งน้ำตาว่า ชีวิตเราที่ผ่านมาก็ช่วยคน ช่วยหมามาตลอด แต่เรากลับต้องมาอยู่ในสภาพนี้ แต่ก็คิดว่าช่างมันเถอะ ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ส่วนหมาแมวนั้นถ้าเราแบ่งให้เขา เราก็ยังพอมีกินอยู่ แต่ถ้าเราไม่ให้เขา เขาก็คงตาย

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จากเศรษฐีร้อยล้าน ถูกลูกจ้างโกงจนหมดตัว ตัดใจนำสมบัติมาขาย ต่อลมหายใจ 1,700 ชีวิต โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:59:32 18,976 อ่าน
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