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ของจริง ! ซ้อก้าด ใส่เสื้ออังกฤษ สุดท้ายตกรอบตามคาด - ซุง ศตาวิน โพสต์แซวสุดพีค

           ซ้อก้าดโพสต์ DIY เสื้อทีมชาติอังกฤษ ก่อนทีมแพ้อาร์เจนตินาตกรอบ ด้านซุง ศตาวิน รีบโพสต์แซว แฟนบอลยอมใจในสถิติพาทีมดังร่วงบอลโลก 2026 

ซ้อก้าด

           กลายเป็นสีสันที่แฟนบอลพูดถึงในช่วงฟุตบอลโลก 2026 สำหรับ ซ้อก้าด ณัฐชยานันท์ อินฟลูเอนเซอร์สาว ที่เร็ว ๆ นี้ทำคอนเทนต์สุดครีเอต นำเสื้อแข่งทีมชาติมา DIY ในสไตล์ของตัวเอง แต่สิ่งที่ตามมาพร้อมกับแฟชั่นสะดุดตา กลับเป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจของทีมที่เธอเลือก เพราะไม่ว่าจะหยิบทีมไหนมาทำคลิป ทุกทีมต่างก็พากันตกรอบอย่างน่าเหลือเชื่อ

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

           หากนับเฉพาะรอบน็อกเอาต์ เสื้อแข่งที่ซ้อก้าดเลือกมา DIY ได้แก่ ญี่ปุ่น ที่แพ้บราซิล ตกรอบ 32 ทีม, โปรตุเกส ที่แพ้สเปน ตกรอบ 16 ทีม, นอร์เวย์ ที่แพ้อังกฤษ ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ และ ฝรั่งเศส ที่แพ้สเปนในรอบรองชนะเลิศ

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

           ก่อนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่สุดท้าย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ซ้อก้าด มาตามนัด ด้วยการโพสต์คลิป DIY เสื้อแข่งทีมชาติอังกฤษ ก่อนเกมที่อังกฤษพบกับอาร์เจนตินา ในช่วงเช้ามืดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ทำให้แฟนบอลอาร์เจนตินาหลายคนถึงกับบอกว่าโล่งใจ ขณะที่กองเชียร์อังกฤษต่างแซวกันว่าอาจถึงคราวเจออาถรรพ์ซ้อก้าด

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

           ท้ายที่สุด ผลการแข่งขันปรากฏว่า อังกฤษแพ้อาร์เจนตินา 1-2 ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ส่วนอังกฤษต้องไปชิงอันดับ 3 กับฝรั่งเศส ในวันที่ 19 กรกฎาคม

           หลังจบเกม ซ้อก้าดรีบออกมาเคลื่อนไหวทันที ด้วยการโพสต์ข้อความว่า "จบที่ 2-1 5555555555555" พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองว่า "หนูต้องถูกหวยแล้วนะ จังหวะนี้อะ"

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

           ด้าน ซุง ศตาวิน แฟนหนุ่มของซ้อก้าด ก็อดแซวไม่ไหว โดยโพสต์ข้อความว่า "อาถรรพ์ซ้อก้าด ใครเอาจักรเย็บผ้ามันไปทิ้งที 555555" สร้างเสียงหัวเราะให้แฟน ๆ จำนวนมาก

ซ้อก้าด


           ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคัก หลายคนพูดถึง "อาถรรพ์ซ้อก้าด" ที่ยังคงทำงานต่อเนื่อง พร้อมแซวให้นัดชิงเลือกตัดเสื้ออีกทีม หรือบางคนก็ขอร้องว่าอย่าเพิ่งหยิบเสื้อทีมไหนมา DIY อีก เพื่อความสบายใจของแฟนบอล ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่สร้างสีสันและถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงฟุตบอลโลกครั้งนี้

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด


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