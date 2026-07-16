ช็อก ! สาวเก็บเงินค่าบ้าน เจอปลวกแทะยับ ตู้เซฟเหล็กยังไม่รอด เผยแล้วเข้ามาได้ไง

ช็อก ! สาวเก็บเงินค่าบ้าน เปิดเซฟดูอีกทีตาค้าง เจอปลวกแทะยับ ทิ้งเศษซากชวนปวดใจ เผยใช้ตู้เซฟเหล็กยังไม่รอด เพิ่งเปิดเช็กเงินไม่ถึงเดือน ก่อนเจอภาพนี้
เป็นอุทาหรณ์ที่เห็นภาพแล้วชวนให้ปวดใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nanny Irin ออกมาแชร์ประสบการณ์ "เก็บเงินไว้ในตู้เซฟ" ซึ่งเธอเคยคิดว่ามันปลอดภัย แต่กลายเป็นว่าแม้จะปลอดภัยจากโจร กลับไม่ปลอดภัยจากปลวก แค่ไม่ถึงเดือนเงินที่เธอเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าบ้าน กลับถูกปลวกแทะจนเกิดความเสียหาย ทิ้งไว้เพียงซากธนบัตรที่ขาดวิ่นเต็มตู้เซฟ
โดยผู้โพสต์ระบุว่า "บางทีเราก็คิดว่าเก็บเงินไว้ในเซฟมันปลอดภัย ปลอดภัยจากโจร แต่ไม่ปลอดภัยจากปลวก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
หลายคนถามเก็บเงินไว้นานหรอ ไม่ใช่เลยคร่า เปิดครั้งล่าสุดไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ เงินส่วนนี้เป็นเงินที่เราแยกเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าบ้าน จะทยอยเอาออกมาจ่ายค่างวดตลอดไม่เคยปล่อยทิ้ง แต่ปลวกมันมาตอนไหนอันนี้ไม่รู้เลย เก็บไว้บันทึกความทรงจำอันเลวร้าย แม้ธนาคารจะบอกว่าสามารถแลกได้ แต่มันก็ไม่ครบตามจำนวนยอดเดิมอยู่ดี เสียเวลารอนานอีกด้วย วันนี้นอย วันนี้โคตรเศร้า"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
จากนั้นคุณ Nanny Irin ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์จากชาวเน็ต โดยเผยว่าบ้านที่เธออยู่เป็นบ้านพักข้าราชการ ซึ่งไม่มีการกำจัดปลวกรายปี ส่วนพื้นบ้านทำจากไม้ ขณะที่ตู้เซฟนั้นเป็นเหล็ก แถมมีใส่ถุงกันชื้นไว้ภายใน แต่ก็ยังไม่รอดปลวกอยู่ดี เพราะปลวกเข้าไปตามรูน็อตที่เอาไว้ยึดกับพื้นหรือตู้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ยืนยันว่าเงินเหล่านี้เก็บไว้ในตู้ไม่นาน เธอเปิดดูครั้งล่าสุดไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ ส่วนเรื่องที่ว่าจะสามารถนำธนบัตรที่ชำรุดไปแลกที่ธนาคารได้หรือไม่นั้น เจ้าของโพสต์เผยว่า "แลกได้ค่ะแต่ไม่น่าครบ เพราะบางแบงค์เหลือแค่เศษแล้วค่ะ" รวมถึงต้องรอประมาณ 1 เดือน กว่าธนาคารจะโอนเงินที่แลกเข้าบัญชีให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ขณะที่ชาวเน็ตเมื่อได้เห็นเรื่องราวนี้ต่างก็อึ้ง เมื่อได้เห็นว่าปลวกกินทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ตู้เซฟ ยังหาทางเจาะทะลุด้านล่างส่วนที่เป็นรูน็อตขึ้นมาได้ พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าของโพสต์ โดยยกเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ในการเก็บเงิน ซึ่งการฝากธนาคารอาจเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้เอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nanny Irin