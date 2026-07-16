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จบดราม่าสื่อ ปมตบหน้ากลางทำเนียบฯ นักข่าวอาวุโสช่อง 9 ขอโทษแล้ว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ


           จบดราม่า นักข่าวอาวุโสช่อง 9 ตบหน้าผู้ช่วยไทยพีบีเอสกลางทำเนียบฯ ล่าสุดเดินทางไปขอโทษแล้ว ยืนยันแค่หยอกล้อ ด้านผู้เสียหายให้อภัย เชื่อไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกาย 

นักข่าวตบหน้า
ภาพจาก สำนักข่าวไทย 

          จากดราม่าสะเทือนวงการสื่อ กรณีนักข่าวช่อง 9 ตบหน้าผู้ช่วยทีมงานไทยพีบีเอส ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยย้ำว่าหากพบการกระทำที่ขัดต่อระเบียบหรือจรรยาบรรณองค์กร จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


นักข่าวตบหน้า
ภาพจาก สำนักข่าวไทย 

          ล่าสุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 สมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอส และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ร่วม จากกรณีการเผยแพร่ข้อความผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ตบหน้าผู้ช่วยไทยพีบีเอส กลางทำเนียบรัฐบาล จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

          เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงได้มีการเชิญคู่กรณีมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีผู้บริหารของไทยพีบีเอส และ อสมท รวมถึงประธานสมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอส และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมสรุปข้อเท็จจริง บนพื้นฐานที่คู่กรณีต่าง เป็นพี่น้องร่วมสนามข่าวการเมือง และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน 

          โดยผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ได้ชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้นว่า เป็นการหยอกล้อเหมือนที่เคยกระทำต่อกัน และในวันเกิดเหตุได้ไปไหว้และขอโทษ แต่หากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จนทำให้ น้อง ซึ่งหมายถึง ผู้ช่วยช่างภาพไทยพีบีเอส ไม่สบายใจ และรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี ก็พร้อมที่จะกล่าวคำขอโทษในทุกพื้นที่อีกครั้ง

          ขณะที่ฝ่ายผู้เสียหายคือ ผู้ช่วยช่างภาพไทยพีบีเอส เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงจากใจผู้สื่อข่าวอาวุโสของช่อง 9 และจากที่รู้จักคุ้นเคยกันมา ก็เชื่อว่าไม่ได้มีเจตนา หรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะถืออาวุโสที่ต้องการทำร้ายตนเอง ตามที่เป็นข่าว โดยพอใจต่อการที่ผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ได้เดินทางมากล่าวคำขอโทษ ณ ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ตามที่ร้องขอ

          ในท้ายที่สุด ทั้งผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานไทยพีบีเอส และ อสมท ต่างเห็นตรงกันว่า ทุกตำแหน่งงานในองค์กรถือเป็นกลไกสำคัญและเสมือนบุคคลหนึ่งในครอบครัว ซึ่งเป็นจุดยืนที่ตรงกัน

          อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความเข้าใจผิดระหว่างบุคคล ซึ่งที่สุดแล้วได้จบลงด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ให้อภัยและเห็นใจซึ่งกันและกัน มิใช่ความขัดแย้งระหว่างองค์กร ที่ทางไทยพีบีเอส และ อสมท ต่างมีจุดยืนเดียวกัน ในการให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมุ่งทำหน้าที่เสนอข่าวสารข้อเท็จจริงในทุกแง่มุมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

          สมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอส สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 16 กรกฏาคม 2569


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จบดราม่าสื่อ ปมตบหน้ากลางทำเนียบฯ นักข่าวอาวุโสช่อง 9 ขอโทษแล้ว ย้ำไม่ได้ตั้งใจ โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:53:20 6,043 อ่าน
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