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สุดยอด ! น้องเพซ เด็กไทยวัย 9 ขวบ คว้าแชมป์ Coding เวทีโลก จากผู้แข่งขัน 153 ชาติ

          เด็กไทยเก่งระดับโลก น้องเพซ วัย 9 ขวบ โชว์ความอัจฉริยะ คว้าแชมป์โลกด้าน Coding อันดับ 1 คะแนนท็อปที่สุดในโลก ที่ประเทศอิตาลี

น้องเพซ พาวินท์

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นเรื่องราวความภูมิใจของประเทศไทย เมื่อ ด.ช.พาวินท์ พัฒนเวคิน (Pavin Pattanavekin) หรือ น้องเพซ นักเรียนชั้น Grade 3 จากประเทศไทย หลังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า 2 รางวัล Global Champion – World Rank #1 ด้าน Coding จากการแข่งขัน International STEM Olympiad & Coding Olympiad – Grand Final 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

          การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเวทีโอลิมปิกด้าน STEM และ Coding ระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากกว่า 153 ประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 1,700 โรงเรียน มีครูผู้ฝึกสอนกว่า 2,100 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 38,000 คน จากทั่วโลก

          ท่ามกลางการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น น้องเพซสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ด้วยการคว้า 2 ตำแหน่ง Global Champion – World Rank #1 ด้าน Coding พร้อมสร้างสถิติคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของโลกในรุ่นที่เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลด้าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันเดียวกัน สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

          ด้านเพจเฟซบุ๊ก True Coding School ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเพซ พร้อมเปิดเผยว่า แม้น้องจะมีอายุเพียง 9 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับ Grade 3 แต่สามารถลงแข่งขันในรุ่น Grades 3–11 ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศ และคว้าอันดับ 1 ของโลกได้สำเร็จถึง 2 รายการ

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

          ความสำเร็จของน้องเพซในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความสามารถ และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ซึ่งสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้อย่างน่าชื่นชม

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

น้องเพซ พาวินท์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

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สุดยอด ! น้องเพซ เด็กไทยวัย 9 ขวบ คว้าแชมป์ Coding เวทีโลก จากผู้แข่งขัน 153 ชาติ โพสต์เมื่อ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:03:40 10,175 อ่าน
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