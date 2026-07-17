เด็กไทยเก่งระดับโลก น้องเพซ วัย 9 ขวบ โชว์ความอัจฉริยะ คว้าแชมป์โลกด้าน Coding อันดับ 1 คะแนนท็อปที่สุดในโลก ที่ประเทศอิตาลี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นเรื่องราวความภูมิใจของประเทศไทย เมื่อ ด.ช.พาวินท์ พัฒนเวคิน (Pavin Pattanavekin) หรือ น้องเพซ นักเรียนชั้น Grade 3 จากประเทศไทย หลังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า 2 รางวัล Global Champion – World Rank #1 ด้าน Coding จากการแข่งขัน International STEM Olympiad & Coding Olympiad – Grand Final 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเวทีโอลิมปิกด้าน STEM และ Coding ระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากกว่า 153 ประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 1,700 โรงเรียน มีครูผู้ฝึกสอนกว่า 2,100 คน และมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 38,000 คน จากทั่วโลก
ท่ามกลางการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น น้องเพซสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ด้วยการคว้า 2 ตำแหน่ง Global Champion – World Rank #1 ด้าน Coding พร้อมสร้างสถิติคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของโลกในรุ่นที่เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลด้าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันเดียวกัน สะท้อนศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ด้านเพจเฟซบุ๊ก True Coding School ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเพซ พร้อมเปิดเผยว่า แม้น้องจะมีอายุเพียง 9 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับ Grade 3 แต่สามารถลงแข่งขันในรุ่น Grades 3–11 ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศ และคว้าอันดับ 1 ของโลกได้สำเร็จถึง 2 รายการ
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ความสำเร็จของน้องเพซในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความสามารถ และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ซึ่งสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้อย่างน่าชื่นชม
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์