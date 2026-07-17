HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกค้าซื้อแซนด์วิช 29 บาท กัดคำแรกไม่เจอไส้ ลองแกะดูถึงกับเหวอ ถกสนั่นปกติไหม ?

          ลูกค้าซื้อแซนด์วิชราคา 29 บาท แต่กัดคำแรกแทบไม่เจอไส้ พอลองแกะดูด้านในถึงกับตกใจ ด้านชาวเน็ตถกสนั่น แบบนี้ปกติ หรือเป็นแค่เคสหลุด QC

แซนด์วิช

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" ระบุว่า "29 บาท กัดไปคำแรกรู้สึกไม่เจอไส้ เลยแหวกดู เหวอเลย ไม่คิดว่าจะขนาดนี้"

แซนด์วิช

          พร้อมเผยภาพแซนด์วิชไข่ ใส่ชีสเบคอน ซึ่งถูกกัดไปเพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงเนื้อด้านใน ก่อนจะตัดสินใจเปิดแซนด์วิชออกดู และพบว่าปริมาณเบคอนมีเพียงไม่กี่ชิ้น ขณะที่ชีสก็ได้มาไม่เต็มแผ่นเช่นกัน 

แซนด์วิช
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Toon Toon

          หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นสองมุม บางส่วนระบุว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกัน บางรายมองว่าปริมาณไส้น้อยเมื่อเทียบกับราคา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้เพิ่มไส้มากกว่านี้

แซนด์วิช

          อีกมุมหนึ่ง หลายคนกลับแสดงความแปลกใจ เพราะเคยซื้อแซนด์วิชแบรนด์เดียวกัน แต่เป็นรสชาติอื่น โดยระบุว่าได้รับไส้ค่อนข้างแน่น ปริมาณเหมาะสม รสชาติดี และไม่เคยพบปัญหาแบบในโพสต์นี้ ทำให้มองว่าอาจเป็นเพียงบางชิ้นหรือบางล็อตเท่านั้น จึงสงสัยว่าอาจเป็นปัญหาเรื่อง QC ก็เป็นได้

แซนด์วิช


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกค้าซื้อแซนด์วิช 29 บาท กัดคำแรกไม่เจอไส้ ลองแกะดูถึงกับเหวอ ถกสนั่นปกติไหม ? โพสต์เมื่อ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:57:34 3,365 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย