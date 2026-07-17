ลูกค้าซื้อแซนด์วิช 29 บาท กัดคำแรกไม่เจอไส้ ลองแกะดูถึงกับเหวอ ถกสนั่นปกติไหม ?

ลูกค้าซื้อแซนด์วิชราคา 29 บาท แต่กัดคำแรกแทบไม่เจอไส้ พอลองแกะดูด้านในถึงกับตกใจ ด้านชาวเน็ตถกสนั่น แบบนี้ปกติ หรือเป็นแค่เคสหลุด QC
วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" ระบุว่า "29 บาท กัดไปคำแรกรู้สึกไม่เจอไส้ เลยแหวกดู เหวอเลย ไม่คิดว่าจะขนาดนี้"
พร้อมเผยภาพแซนด์วิชไข่ ใส่ชีสเบคอน ซึ่งถูกกัดไปเพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงเนื้อด้านใน ก่อนจะตัดสินใจเปิดแซนด์วิชออกดู และพบว่าปริมาณเบคอนมีเพียงไม่กี่ชิ้น ขณะที่ชีสก็ได้มาไม่เต็มแผ่นเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Toon Toon
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นสองมุม บางส่วนระบุว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกัน บางรายมองว่าปริมาณไส้น้อยเมื่อเทียบกับราคา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอยากให้เพิ่มไส้มากกว่านี้
อีกมุมหนึ่ง หลายคนกลับแสดงความแปลกใจ เพราะเคยซื้อแซนด์วิชแบรนด์เดียวกัน แต่เป็นรสชาติอื่น โดยระบุว่าได้รับไส้ค่อนข้างแน่น ปริมาณเหมาะสม รสชาติดี และไม่เคยพบปัญหาแบบในโพสต์นี้ ทำให้มองว่าอาจเป็นเพียงบางชิ้นหรือบางล็อตเท่านั้น จึงสงสัยว่าอาจเป็นปัญหาเรื่อง QC ก็เป็นได้