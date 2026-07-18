ครูสาวใจสลาย สามีเจ็บหน้าอก หมอบอกแค่แพนิก - ด่าประสาทแดก สุดท้ายช็อกดับ

ครูสาวใจสลาย เล่าทั้งน้ำตา สามีป่วย ถึงมือหมอแล้วแต่ถูกปฏิเสธตรวจคลื่นหัวใจ - ไล่กลับบ้าน บอกแค่แพนิก ซ้ำด่าเธอประสาทแดก สุดท้ายช็อกดับเมื่อถึงบ้าน ฝั่งหมออ้างแค่วินิจฉัยผิด
เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ กรณีครูสาวรายหนึ่ง โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความยุติธรรม หลังต้องสูญเสียสามีกะทันหันทั้งที่ไปถึงมือหมอแล้ว แต่หมอกลับวินิจฉัยผิด ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยระบุว่า "ถ้าหมอตั้งใจตรวจคนไข้ ไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวล ไม่ด่าเราประสาท ทั้งที่พยายามขอให้ตรวจเขาที แต่ก็ให้กลับบ้านเฉย ๆ .... คงไม่ตาย"
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าว ระบุว่า เหตุการณ์เริ่มเมื่อวันพฤหัสบดีตอนเช้า พี่ที่ทำงานโทร. มาบอกเธอว่าสามีมีอการเจ็บแปลบตั้งแต่นิ้วมือยาวขึ้นถึงอกข้างซ้าย แล้วก็เหงื่อแตกพลั่ก ๆ ซึ่งอาการเหงื่อแตกพลั่กนี้เป็นมาอาทิตย์นึงแล้ว
พี่ที่ทำงานจึงรีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.บ้านโป่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เธอทราบแล้วก็รีบตามไปหาสามี พยายามอธิบายว่ามาด้วยอาการเจ็บขึ้นอก เหงื่อแตกพลั่้ก รวมถึงแจ้งว่าสามีมีประวัติไขมันสูง พยาบาลซักประวัติแล้วส่งไปที่แผนกอายุรกรรม แต่ถูกตีคืนบอกว่าต้องมีผลเลือดกับผลคอเรสเตอรอลก่อน ซึ่งสามีเธอกินขนมปังตอนเช้าไปแล้ว จึงยังตรวจไม่ได้
จากนั้นสามีถูกส่งไปหาหมอกระดูก เพราะเคยมาหาหมอเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบ ทั้งที่สามียืนยันว่า "อาการปวดครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม แต่มันปวดร้าวขึ้นมาถึงหน้าอก" หมอกระดูกก็งงว่าส่งมาหาเขาทำไม
เธอเริ่มสงสัยว่าสามีอาจเป็นโรคหัวใจ แต่ก็วินิจฉัยไม่ได้เพราะเธอก็ไม่ใช่หมอ ขณะที่หมอกระดูกชี้ว่าเขาก็รักษาไม่ได้ เลยส่งตัวต่อไปให้ "หมอทั่วไป" แต่หมอทั่วกลับไม่ฟังเสียงหัวใจหรืออะไรเลย เธอขอให้หมอลองตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จะเสียเงินเองก็ได้ แต่หมอปฏิเสธ บอกว่าเธอคิดไปเอง
เมื่อเธอเล่าอาการให้ฟังอย่างละเอียด ว่าสามีเหงื่อแตกพลั่ก หมอก็บอกว่าใครก็เหงื่อแตกพลั่กได้ อากาศร้อนก็เหงื่อแตกพลั่ก วิตกกังวลก็เหงื่อแตกพลั่ก ยิ่งอยู่กับแฟนที่เป็นประสาทแดกก็ยิ่งแย่
หมอบอกว่าสามีมีอาการเช่นนี้ก็เหมือนเด็กกลัวเข็ม เลยมีอาการเหงื่อออกตื่นเต้น แม้เธอจะย้ำว่าไม่ปกติ เพราะหากสามีไม่เจ็บจริง ๆ คงไม่พูด แต่กลับถูกหมอบอกว่า "คุณน่ะประสาทแดก แฟนคุณถึงได้วิตกกังวลจนเหงื่อออก"
เมื่อเธอบอกสงสัยว่าสามีอาจเป็นโรคหัวใจ หมอก็หาว่าทางภรรยาไปหาข้อมูลบนกูเกิลหรือ AI มากเกินไป จนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าหมอ
จากนั้นหมอบอกว่าอีก 70 วันค่อยมาเจาะเลือด เธอก็ถามว่าหากสามีเป็นเคสฉุกเฉินล่ะ หมอก็ยืนยันว่า ผู้ชายวัย 30 ต้น ๆ มีโอกาสเป็นโรคหัวใจแค่ 3-5% เท่านั้น และบอกว่าถ้าคนไข้เจ็บจริงคงไม่มานั่งยิ้มอยู่แบบนี้ แถมบอกว่าถ้ากลับไป ได้แยกห้องกับแฟนที่เป็นประสาทแดก เดี๋ยวก็หาย
สุดท้ายพวกเธอก็ไม่ได้รับยา ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เพราะหมอบอกว่า "คุณเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา วิตกกังวล คิดไปเอง"
เธอตั้งใจจะพาสามีไปกลับหาหมอที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาล แต่หลังจากกลับมาบ้าน ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. สามีเธอเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตลงในที่สุด ทิ้งเธอและลูกน้อยวัย 1 ขวบ 6 เดือน ไว้เบื้องหลัง
ผลชันสูตรต่อมาแล้วยืนยันว่า สามีมีหลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น
ทางภรรยายังลงคลิปเล่าเหตุการณ์ทั้งน้ำตา ชี้ว่าหากหมอสนใจสามีเธอสักนิด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้ ดูแลเกี่ยวกับหัวใจไม่มาพูดพล่ามแบบนั้น สามีก็คงยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่ตอนนั้นเธอก็บอกแล้วว่าแม้จะมาด้วยสิทธิประกันสังคม แต่ก็พร้อมจ่าย ให้ย้ายโรงพยาบาลก็ได้ โอนสิทธิ์ก็ได้ หรือยังไงก็ได้ แต่ไม่พยายามช่วยคนไข้เลย จนคนไข้ตาย
แถมตอนที่นัดคุยกันหลังสามีเสีย หมอคนนั้นยังนั่งยิ้มอยู่เลย จนถูกตอกกลับไปหลายรอบ จึงยอมรับว่า "วินิจฉัยผิด" อยากถามว่าพูดมาได้ยังไง พูดง่ายไปไหม