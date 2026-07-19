ซันนี่ แบกเป้เกอร์ อัปเดตเรื่องเพื่อนจากบุรุนดี ผ่านมา 2 ปี จะมีข่าวดี มิตรภาพงดงามมาก

ซันนี่ แบกเป้เกอร์ อัปเดตข่าวดีของเพื่อนจากบุรุนดี หลังส่งเสียให้เรียนมา 2 ปี กำลังจะเรียนจบแล้ว จากคนแปลกหน้า สู่มิตรภาพอันสวยงามข้ามทวีป
เป็นมิตรภาพงดงามข้ามดินแดนอย่างแท้จริง สำหรับเรื่องราวของ ซันนี่ Backpaeger แบกเป้เกอร์ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง กับ เออร์เนส นักศึกษาหนุ่มชาวบุรุนดี ที่บังเอิญได้พบระหว่างการเดินทาง ซึ่งใครจะคิดว่าการพบกันในครั้งนั้น จะเปลี่ยนสายสัมพันธ์จากคนแปลกหน้า ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างทวีป ให้กลายมาเป็นมิตรที่แสนดี
ภาพจาก YouTube BACKPAEGER แบกเป้เกอร์
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2567 ซันนี่ ได้เผยคลิปการเดินทางไปทวีปแอฟริกา และบังเอิญได้พบกับ เออร์เนส ที่อาสาเป็นไกด์พาซันนี่ชมมหาวิทยาลัย รวมถึงชวนซันนี่ไปเยี่ยมบ้านของตนในชนบท ซึ่งเมื่อจบทริปนั้น ซันนี่ ตัดสินใจจะช่วยสนับสนุนเด็กหนุ่มยากจนแต่มุ่งมั่นในการเรียนผู้นี้ ให้ได้เรียนจบปริญญาตรี โดยจะขอรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ทั้งหมดของเออร์เนส์ให้ จนกว่าจะเรียนจบ
น้ำใจครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของเออร์เนส ที่สามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการฝึกฝนภาษาอังกฤษและเริ่มทำช่อง YouTube ของตัวเอง ซึ่งหลายคนก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กหนุ่มคนนี้กันแล้ว
ล่าสุด (18 กรกฎาคม 2569) ซันนี่ ก็ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับเพื่อนชาวบุรุนดีผู้นี้อีกครั้ง ผ่านเพจ Backpaeger แบกเป้เกอร์ โดยเผยว่า เออร์เนส กำลังจะเรียนจบในสิ้นปีนี้แล้ว ขอบคุณทุกคนที่ยังถามข่าวและเป็นหนุ่มหนุ่มน้อยแอฟริกันคนนี้
ซันนี่ยังเปิดใจด้วยว่า เขาไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะได้ส่งเสียงคน ๆ หนุ่งที่บังเอิญเจอระหว่างการเดินทาง จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยตั้งแต่ปลายปี 2567 จนถึงช่วงกลางปี 2569 เขาจะโอนเงินให้เออร์เนสทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องขอบคุณคนดูที่ทำให้เขามีกำลังใจการอุปถัมภ์ชีวิตของคน ๆ หนึ่งในต่างแดน และอยากฝากถึงเด็ก ๆ กับเยาวชนให้ตั้งใจเรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Backpaeger แบกเป้เกอร์
"มีโอกาสต้องเรียน เรียนให้ถึงที่สุด เพราะผมยังเชื่อว่าการศึกษาคือใบเบิกทางในการเปลี่ยนชีวิตคนครับ" ซันนี่ ระบุ
ขณะที่ เออร์เนส ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ด้วย เผยคำขอบคุณจากใจ ความซาบซึ้งใจถึงพี่ชายผู้แสนดีที่ชื่อซันนี่ รวมถึงทุก ๆ คนที่คอยสนับสนุนเขา ดังนี้...
"สวัสดีครับทุกคน ผม เออร์เนส น้องชายของซันนี่ครับ
ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของผม ก่อนอื่นเลย ขอบคุณซันนี่ที่เดินทามายังประเทศของผม และเชื่อในตัวผม โดยให้ผมทำหน้าที่ไกด์พาทัวร์บุรุนดีครับ
ทัวร์ครั้งนั้นเปิดโอกาสมากมายในชีวิตของผม ซึ่งผมซาบซึ้งใจอย่างมาก ผมกำลังจะจบการศึกษาแล้ว และผมก็มีความสุขกับการเรียนมาก ๆ ด้วยการสนับสนุนจากคุณ ขอบคุณครับพี่ชาย
ภาพจาก YouTube BACKPAEGER แบกเป้เกอร์
ประการที่สอง ผมมีความสุขมากจริง ๆ และตื่นเต้นที่ได้เห็นผู้คนจากทั่วโลกช่วยสนับสนุนผม ผ่านช่องของซันนี่ พวกคุณแสดงให้ผมเห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ ตลอดเส้นทางการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบุรุนดี
ที่มหาวิทยาลัยบุรุนดี ชีวิตนั้นยากลำบากมากหากไม่มีค่าเล่าเรียน แต่ผมได้รับโอกาส เพราะฉะนั้นผมถึงมีความสุข และรู้สึกขอบคุณพวกคุณมาก
ผมได้รับอิทธิพลจากซันนี่ ในการเป็นผู้สร้างคอนเทนต์บน YouTube ซึ่งทำให้ผมได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กับผู้คนทั่วโลกอย่างที่ผมไม่คาดมาก่อน คุณสามารถเสิร์ชชื่อ Ernest Lorenzo Official 's channel ใน YouTube เพื่อสนับสนุนช่องใหม่ของผมได้ครับ
ผมจะมีความสุขมากหากได้เห็น ซันนี่ เพื่อนของผม กลับมายังประเทศผมอีกครั้ง โดยเฉพาะหมู่บ้านของผม เพื่อมางานรับปริญญาและมาใช้เวลาสนุกสนานด้วยกัน
อย่างที่ซันนี่บอก การศึกษาคือหนึ่งในกุญแจของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติ ผมมีเรื่องที่อยากจะพูดอีกมากมาย แต่ขอให้ผมได้ขอบคุณ และให้เราได้ติดต่อกับครอบครัวที่น่ารักกันต่อไปนะครับ
ขอบคุณอย่างยิ่ง และยินดีต้อนรับนะครับทุกคน"
ขณะที่ชาวเน็ตต่างบอกเลยว่า คลิปของซันนี่กับเออร์เนส ทำให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราเคยมองข้าม ดังเช่น ไอศกรีม ที่อาจจะเป็นขนมธรรมดาสำหรับคนอื่น แต่สำหรับเด็กหนุ่มคนนี้ ไอศกรีมที่ซันนี่เคยซื้อให้ ถือเป็นครั้งแรกของเขา และมิตรภาพของทั้งคู่ก็เป็นอะไรที่น่าซาบซึ้งใจอย่างแท้จริง
ภาพจาก YouTube BACKPAEGER แบกเป้เกอร์