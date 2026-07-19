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รพ. แถลง ไล่ออก หมอปัดตรวจคนไข้ก่อนช็อกดับ - ครูทรายเคลื่อนไหวสั้น ๆ แต่สะเทือนใจ

          โรงพยาบาลซานคามิลโลออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 สั่งไล่ออกหมอวัย 70 ปีปมปัดตรวจคนไข้โรคหัวใจจนช็อกดับ ด้านครูทรายเคลื่อนไหวโพสต์สั้น ๆ แต่สะเทือนใจ  


          กรณีสามีของ ครูทราย เสียชีวิตจากโรคหัวใจ หลังถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการแพนิก และไม่ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามที่ครอบครัวร้องขอ โดยแพทย์รายดังกล่าวไม่ใช่แพทย์จบใหม่ แต่เป็นแพทย์อายุรกรรมวัยกว่า 70 ปี ที่ทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า 10 ปี เบื้องต้นถูกสั่งพักงาน และเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงแพทยสภา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนจริยธรรม

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โรงพยาบาลซานคามิลโล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาล โดยระบุว่า จากเหตุการณ์การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิต ส่งผลให้เกิดความเสียใจอย่างยิ่งแก่ครอบครัว ญาติ และประชาชนในวงกว้าง

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม โรงพยาบาลได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยมีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวพักการปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาล และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น แพทยสภา จะแล้วเสร็จ






          จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง โรงพยาบาลพบว่า แพทย์รายดังกล่าวมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพ จึงพิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาล ซึ่งระบุว่า "ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาล และต้องละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพ" รวมถึงขัดต่อข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ที่กำหนดว่า "ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพ"

          โรงพยาบาลจึงมีมติให้แพทย์คนดังกล่าว พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลซานคามิลโลทันที โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลพร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มความสามารถ พร้อมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และน้อมรับข้อเสนอแนะรวมถึงคำวิจารณ์ด้วยความเคารพ


ภาพจาก ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง

          ด้าน ครูทราย ได้แชร์แถลงการณ์ของโรงพยาบาล พร้อมข้อความว่า "โดนให้ออก แต่ยังหายใจ กินข้าวได้นะ ถือว่าโชคดีอยู่นะ ส่วนอีกคนอยากให้เขาแค่โดนไล่ออกบ้างจัง จะได้ยังกลับบ้านมากินข้าวด้วยกัน"





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รพ. แถลง ไล่ออก หมอปัดตรวจคนไข้ก่อนช็อกดับ - ครูทรายเคลื่อนไหวสั้น ๆ แต่สะเทือนใจ โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:51:02 2,837 อ่าน
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