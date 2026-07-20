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ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดัง ลาออก ยุติบทบาท 9 ปี สามีโพสต์ซึ้ง ยอมเสียสละตัวเอง

          ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดัง ลาออก เผยถึงทีมงาน นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พี่จะทำให้ได้ สามีโพสต์ซึ้ง 9 ปีการทำงาน วันนี้ยอมสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ 

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

          เป็นช่วงเวลาที่แฟน ๆ รายการตลอดจนผู้คนในวงการสื่อ ต่างพากันส่งกำลังใจถึง ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน ผู้ประกาศข่าวสาวมากกความสามารถ หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลาออกของเธอ พร้อมเหตุผลเบื้องหลังคือความเสียสละของเธอ 

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

          โดยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ปอเปี๊ยะ กาลเวลา โพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านเฟซบุ๊กว่า "นี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่จะทำให้ได้ รักพวกหนูนะ.."

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนภัทร ติรางกูล

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธนภัทร ติรางกูล

          ขณะที่ก่อนหน้านั้น ชิน ธนภัทร ติรางกูล สามีซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวเช่นกัน ได้โพสต์ข้อความถึงภรรยาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมภาพบัตรพนักงานที่ภรรยาคล้องคอไว้ตลอด 9 ปี ของการทำงาน โดยระบุว่า... 

          "เธอลืมบัตรไว้ในรถ เหลือบไปเห็นพอดี นี่ไม่ใช่วิสัยของผู้หญิงคนนี้เลย เพราะบัตรใบนี้คล้องคอเธอมาตลอด 9 ปี ไม่เคยถอดออก พาขึ้นเขาลงห้วยไปกับเธอมาหมดทุกตารางนิ้ว ทำสุดแรง สู้เต็มที่ ไม่เคยมีอิดออด คงเพราะว่าเธออยู่มาตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก ๆ

          มันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิต เธอรักมันมาก และรักที่แห่งนี้เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึง ยอมแลกและเสียหลายสิ่งโดยไม่จำเป็นก็แยะ ยอมเอาตัวเองรับจบมาหลายเรื่องโดยไม่เคยไปอธิบายให้ใครรู้ก็เยอะ เพียงเพราะคำว่า "ให้หมดใจ" ล้วน ๆ 

          แม้กระทั่งวันนี้ ก็ยังสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ 

          นั่นแปลว่า ถึงเวลาที่บัตรบัตรนี้หมดหน้าที่ลงแล้ว ได้วางภาระที่แบกไว้เต็มบ่า ทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าผ่านรอยร้าวของกรอบบัตร

          ดีใจที่เห็นเธอได้พักนะ และภูมิใจที่ได้เห็นภาวะผู้นำในมิชชั่นสุดท้ายที่จะมีให้กับเด็ก ๆ ในทีม ได้พักซะบ้าง ลองไปใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปสักแป๊บก็ยังดี เหนื่อยมามากแล้ว จากนี้คงจะได้ทำอะไรตามใจปรารถนา ทำในสิ่งที่อยากจะเป็น และสร้างเส้นทางของเราในก้าวใหม่

          วันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจกับความกล้าหาญของภรรยาผมที่สุด

          16 ก.ค. 2569"

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

          ซึ่งทาง ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เข้ามาคอมเมนต์ตอบสามีว่า "พี่ชิน..ขอบคุณนะ ขอบคุณที่เคียงข้างเค้าทุกช่วงเวลา แม้ในวันที่เค้าแตกสลายที่สุด.. และสำหรับทุกคอมเมนต์ ปอเปี๊ยะได้อ่านทุกข้อความแล้วนะคะ คือกำลังใจอย่างที่สุดเลยค่ะ ปอเปี๊ยะขอกราบขอบพระคุณทุกคนมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณด้วยหัวใจทั้งหมดของหนูเลยนะคะ"

          ขณะที่ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2569) ปอเปี๊ยะ กาลเวลา โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับ ชิน ธนภัทร สามี ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 จากเวทีบันเทิง 5 วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมระบุข้อความซึ้งถึงคำขอบคุณที่มีต่อสามีว่า 

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

          "ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเค้า ในวันที่เค้าบอกเธอถึงการตัดสินใจเรื่องงาน แม้เธอจะมีนับพันนับหมื่นเหตุผล เพื่อรั้งเค้าไว้มากมาย แต่สุดท้าย.. "เหตุผลเดียว" ที่ยอม คือไม่อยากเห็นน้ำตาเค้า.. เค้าสัญญานะว่าจะไม่ทำให้เธอผิดหวังในตัวเค้ากับทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ "รักเธอ""

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปอเปี๊ยะ กาลเวลา

ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปอเปี๊ยะ กาลเวลา





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ผู้ประกาศข่าวสาวช่องดัง ลาออก ยุติบทบาท 9 ปี สามีโพสต์ซึ้ง ยอมเสียสละตัวเอง โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:15:14 12,163 อ่าน
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