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อาถรรพ์ ซ้อก้าด ทำงานอีก ! หลังชู้สอาร์เจนตินา ก่อน สเปน คว้าแชมป์บอลโลก

          อาถรรพ์ ซ้อก้าด ทำงานอีกครั้ง ! หลังเลือกตัดชุดอาร์เจนตินา ก่อน สเปน คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ทำคนแซวกันเพียบ - ซ้อก้าด โพสต์แล้ว  

อาถรรพ์ ซ้อก้าด

          เป็นอีกสีสันของช่วงฟุตบอลโลก 2026 ที่แฟนบอลส่งใจเชียร์ทีมทีมชอบให้ผ่านเข้ารอบและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก แต่สำหรับ ซ้อก้าด ณัฐชยานันท์ อินฟลูเอนเซอร์สาว ต้องบอกว่าถูกแซวหนักมาก หลังพบว่าเจ้าตัวหยิบเสื้อทีมไหนมาสวม ก็พากันตกรอบไปซะอย่างนั้น 

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด
 
          ไม่เว้นแม้แต่แฟชั่นชุดเชียร์ล่าสุด ที่เจ้าตัวเลือกตัดชุดเป็นทีมอาร์เจนตินา แต่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 นัดชิงชนะเลิศ ระหว่าง สเปน พบ อาร์เจนตินา ผลปรากฏว่า แชมป์ยุโรปอย่าง สเปน สามารถเชือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง อาร์เจนตินา ไปได้ 1 - 0 ทำให้ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ตกเป็นของ "สเปน" ไปในที่สุด 

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

          งานนี้ ซุง ศตาวิน แฟนหนุ่มจึงไม่วายปล่อยคลิป รีแอคชั่นของซ้อก้าดและทีมงาน ในโมเมนต์คว้าแชมป์ของสเปน พร้อมระบุว่า "อาถรรพ์ซ้อก้าดทำงาน 555555555"

          โดยซ้อก้าดนั่นถึงกับกุมขมับนั่งเซ็ง ท่ามกลางเสียงเฮลั่นของทีมงานที่มานั่งเชียร์ฟุตบอลโลกนัดชิงอยู่ด้วยกัน ซึ่ง ซุง ศตาวิน ก็ได้บอกว่า "ไอ้.... มึงโคตรอาถรรพ์เลยก้าด" และ "ตัด (ชุด) ทีไรแพ้เค้าชิ..หายหมด"

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อก้าด

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

          งานนี้ก็มีแฟน ๆ เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น แถมชี้จุดจี๊ดที่ทางซุงใส่เสื้อทีมสเปนไว้พร้อมมาก บางคนถึงกับบอกเลยว่า..ตำแหน่งอยู่ไม่นาน แต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป

          ทั้งนี้ ซ้อก้าด ยังได้โพสต์ภาพของตัวเองในสภาพนั่งหมดแรงเหมือน ลิโอเนล เมสซี พร้อมบอกว่า "ตำนานจะอยู่ตลอดไป" รวมถึงทิ้งท้ายแบบทำเอาแฟนบอลเสียววาบ "อีก 4 ปีค่อยว่ากันใหม่ วัยรุ่น"

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin

อาถรรพ์ ซ้อก้าด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin


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