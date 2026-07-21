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ร้านสุกี้บุฟเฟต์ ประกาศปิดปรับปรุงสาขา เปิดถึง 31 ก.ค. เป็นวันสุดท้าย

          ร้าน SUKI KING แจ้งปิดปรับปรุงสาขาตลาดกล้วยกล้วย ลพบุรี โดยเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ก่อนรอประกาศวันเปิดร้านอีกครั้ง

SUKI KING

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SUKI KING ร้านบุฟเฟต์สุกี้ โพสต์ประกาศปิดปรับปรุงสาขา ตลาดกล้วยกล้วย ลพบุรี โดยจะเปิดทำการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อร้านกลับมาพร้อมให้บริการ



SUKI KING
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SUKI KING

          เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร้าน Suki King สาขาตลาดกล้วยกล้วย ลพบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่า สาขาจะปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงร้าน

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 จะเป็น วันเปิดให้บริการวันสุดท้าย ก่อนปิดปรับปรุง

          ทางร้านจะแจ้งกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง ผ่านช่องทาง Facebook ของ Suki King เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ

          ขออภัยในความไม่สะดวก

SUKI KING

SUKI KING
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SUKI KING

SUKI KING
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SUKI KING

SUKI KING
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SUKI KING


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