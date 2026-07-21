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K9 สหรัฐฯ ยิ้มร่าโชว์ผลงาน ตรวจกระเป๋าจากไทย คนเห็นแล้วแซว น้องหิวใช่ไหม ?

          เจ้าเมซี่ สุนัข K9 ลอสแอนเจลิส ยิ้มร่าโชว์ผลงาน สกัดของได้ล็อตใหญ่ ฝั่งทึ่งจากไทยขนไปยังไงเยอะขนาดนี้ มะม่วง กระเทียม หน่อไม้ เนื้อดิบ มาเต็ม

สุนัข K9 ลอสแอนเจลิส

          กลายเป็นเหตุงามหน้าอีกครั้ง เมื่อสุนัข K9 ของสหรัฐฯ โชว์ผลงานเด็ด ในการตรวจจับการนำเข้าวัตถุผิดกฎหมายล็อตใหญ่ มาเต็มทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปและพืช-ผลไม้ ที่แค่เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามาจากประเทศอะไร 

          โดยวานนี้ (20 กรกฎาคม 2569) ทางเพจ CBP Office of Field Operations เผยแพร่ภาพของ เจ้าเมซี่ (Maisy) สุนัข K9 จากสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ในลอสแอนเจลิส สามารถสกัดจับกระเป๋าจากประเทศไทย ภายในพบว่ามีการขนเนื้อสัตว์มาถึง 22.6 กิโลกรัม ทั้งในรูปแบบที่แปรรูป (ไส้กรอก หมูยอ) และเนื้อดิบ นอกจากนี้ยังพบมะม่วง กระเทียม หน่อไม้ และใบตอง น้ำหนักรวมประมาณ 15 กิโลกรัม

          ขณะเดียวกันทางสำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐฯ (FWS) ยังตรวจยึดตะกวด หนัก 7.2 กิโลกรัม ได้อีกด้วย 

สุนัข K9 ลอสแอนเจลิส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations

          ทางด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันสนั่น แซวว่าบางทีน้องอาจจะหิว เมื่อดูจากของที่ยึดได้นั้นพบว่าส่วนมากเป็นอาหาร ขณะที่บางคนอดทึ่งไม่ได้ อยากรู้เลยว่ายึดของได้เยอะขนาดนี้ กระเป๋าเดินทางต้องใบใหญ่ขนาดไหน ขนไปยังไงกัน 
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K9 สหรัฐฯ ยิ้มร่าโชว์ผลงาน ตรวจกระเป๋าจากไทย คนเห็นแล้วแซว น้องหิวใช่ไหม ? โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:08:34 10,013 อ่าน
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