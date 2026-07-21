สาวมีรักมา 3 ครั้ง สิ่งที่เหลือคือลูก ๆ 4 ขาเต็มบ้าน หมาของแฟนเก่า รับจบให้ทุกตัว

สาวอวดเผยเส้นทางรักเก่า สิ่งที่เหลือไว้คือลูก ๆ 4 ขา เต็มบ้าน แฟนเก่าคบมา 3 คน หมาเคยเลี้ยงกันกี่ตัว ขอรับไว้หมดเอง รักสุดใจไม่ทนเห็นเด็ก ๆ ลำบาก
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
โดยสาวคนนี้ถ่ายคลิปเจ้าตูบแต่ละตัว พร้อมแนะนำไปด้วย เช่น "ตัวนี้เลี้ยงกับแฟนคนแรก" ก่อนจะแพนกล้องไปเจออีกตัว บอกว่า "ตัวนี้ก็เลี้ยงกับแฟนคนแรกเหมือนกัน"
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
แม้สมาชิกเจ้าตูบเท่าที่เห็นจะดูเยอะแล้ว แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อเธอยังแนะนำต่อไปอีกว่า "ส่วนตัวนี้เลี้ยงกับแฟนคนที่ 3"
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
"หมา : สรุปฉันมีพ่อกี่คนนะ ?"
"แม่คนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แต่พ่อเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu
คู่รักยามเลิกรา หนึ่งในสิ่งที่ยากลำบากก็คือการแบ่งข้าวของที่เคยซื้อร่วมกัน หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงไว้ด้วยกันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาโลกแตกว่าใครจะดูแลต่อ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับสาวจีนรายหนึ่ง ที่เรื่องทรัพย์สินต่าง ๆ อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่บรรดาลูก ๆ ที่เลี้ยงไว้ เธอขอรับไว้เองทั้งหมด
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
เรื่องราวดังกล่าวถูกบอกเล่าโดยเว็บไซต์ Sohu เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 หลังจากผู้ใช้บัญชี Douyin @HeiTao可媽 ออกมาแชร์ประวัติความรักของตัวเอง ซึ่งแทนที่จะเผยภาพความหลังกับคนเก่า ๆ แต่ภาพที่เห็นนั้นดูยังไงก็เป็นคลิปแนะนำประวัติเจ้าตูบแต่ละตัวที่เลี้ยงอยู่ชัด ๆ
โดยสาวคนนี้ถ่ายคลิปเจ้าตูบแต่ละตัว พร้อมแนะนำไปด้วย เช่น "ตัวนี้เลี้ยงกับแฟนคนแรก" ก่อนจะแพนกล้องไปเจออีกตัว บอกว่า "ตัวนี้ก็เลี้ยงกับแฟนคนแรกเหมือนกัน"
เมื่อคิดว่าจะจบแค่นี้ แต่วินาทีต่อมาเธอได้ชี้ไปยังหมาอีกตัว พร้อมแนะนำว่า "เจ้านี่เป็นลูกที่หมาของแฟนคนแรกคลอดออกมาหลังจากนั้น"
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
กลายเป็นว่าแม้แฟนคนแรกจะจากไป เขากลับทิ้งอีกครอบครัวไว้เบื้องหลัง แถมสมาชิกในบ้านของสาวคนนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ เมื่อเธอยังแนะนำเจ้าตูบตัวต่อไปว่า "ตัวนี้เลี้ยงกับแฟนคนที่ 2"
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
ปรากฏว่าหลังจากเลิกรากันไป สาวคนนี้รู้สึกว่าครอบครัวของแฟนเก่าดูแลเจ้าตูบได้ไม่ดี จึงไปรับกลับมาเลี้ยงเองที่บ้าน
แม้สมาชิกเจ้าตูบเท่าที่เห็นจะดูเยอะแล้ว แต่ยังไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อเธอยังแนะนำต่อไปอีกว่า "ส่วนตัวนี้เลี้ยงกับแฟนคนที่ 3"
ภาพจาก Douyin @HeiTao可媽
กลายเป็นว่าบรรดาลูก ๆ 4 ขาที่อยู่กันเต็มบ้าน ล้วนเต็มไปด้วยความหลังของสาวคนนี้ ที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งฮาและเอ็นดู โดยบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า
"หมา : สรุปฉันมีพ่อกี่คนนะ ?"
"แม่คนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แต่พ่อเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu