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ลูกค้าพักรีสอร์ต 2 คืน งงเจอ พนง. เคาะห้อง 3 รอบให้ปิดแอร์ เผยเป็นคำสั่งเจ้าของ


          ดราม่า ลูกค้าอัดคลิป เข้าพักรีสอร์ต 2 คืน แต่กลับถูกพนักงานเคาะห้อง ขอให้ปิดแอร์ตามคำสั่งเจ้าของ ก่อนจบลงด้วยการคืนเงินและย้ายออก

ปิดแอร์


          วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tück Thanathon เผยคลิปหลังเข้าพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แบบค้างคืน 2 คืน  แต่ถูกพนักงานมาเคาะประตู ขอให้ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเข้าพัก ระบุว่าเป็นคำสั่งของเจ้าของ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเคยเกิดปัญหาเสียหายมาก่อน 

          จากคลิป ลูกค้าระบุว่าได้เช่าห้องพักแบบค้างคืน 2 คืน และเพิ่งเข้าพักเมื่อเวลา 20.00 น. ของคืนก่อนหน้า ทำให้ไม่เข้าใจเหตุผลที่ถูกขอให้ปิดแอร์ พร้อมยืนยันว่าตลอดการเข้าพักโรงแรมที่ผ่านมา ไม่เคยมีสถานที่ใดขอให้ปิดแอร์ระหว่างที่ยังเช็กอินอยู่ โดยมองว่าเมื่อชำระค่าห้องพักแล้ว ก็ควรสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องได้ตามปกติ

          นอกจากนี้ ลูกค้าเผยว่า ก่อนจะอัดคลิป พนักงานได้มาเคาะประตูห้องหลายครั้ง ซึ่งนับรวมแล้วเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้รู้สึกถูกรบกวนการพักผ่อน แม้ก่อนหน้านี้จะได้แจ้งกับพนักงานแล้วว่า จะปิดแอร์ให้ในช่วงที่แฟนเลิกงานและออกไปข้างนอก ก็ตาม

ปิดแอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon

           ด้านพนักงานรีสอร์ตชี้แจงว่า การขอให้ปิดแอร์เป็นคำสั่งจากเจ้าของรีสอร์ต เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเคยเกิดปัญหาเสียหาย และต้องการให้มีการพักเครื่องเป็นระยะ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นความผิดของลูกค้า แต่เป็นแนวทางที่รีสอร์ตใช้ปฏิบัติ

           อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ตั้งคำถามว่า หากรีสอร์ตมีนโยบายดังกล่าว เหตุใดจึงไม่แจ้งตั้งแต่ก่อนเข้าพัก เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าพักหรือไม่ ซึ่งในช่วงท้าย พนักงานเสนอคืนเงินค่าที่พักสำหรับวันที่เหลือ โดยที่ลูกค้าก็ตกลงที่จะรับเงินคืนและไม่พักต่อ

ปิดแอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon

ปิดแอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon

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ลูกค้าพักรีสอร์ต 2 คืน งงเจอ พนง. เคาะห้อง 3 รอบให้ปิดแอร์ เผยเป็นคำสั่งเจ้าของ โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 07:22:51 8,576 อ่าน
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