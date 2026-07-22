ลูกค้าพักรีสอร์ต 2 คืน งงเจอ พนง. เคาะห้อง 3 รอบให้ปิดแอร์ เผยเป็นคำสั่งเจ้าของ

ดราม่า ลูกค้าอัดคลิป เข้าพักรีสอร์ต 2 คืน แต่กลับถูกพนักงานเคาะห้อง ขอให้ปิดแอร์ตามคำสั่งเจ้าของ ก่อนจบลงด้วยการคืนเงินและย้ายออก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tück Thanathon เผยคลิปหลังเข้าพักรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แบบค้างคืน 2 คืน แต่ถูกพนักงานมาเคาะประตู ขอให้ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเข้าพัก ระบุว่าเป็นคำสั่งของเจ้าของ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเคยเกิดปัญหาเสียหายมาก่อน
จากคลิป ลูกค้าระบุว่าได้เช่าห้องพักแบบค้างคืน 2 คืน และเพิ่งเข้าพักเมื่อเวลา 20.00 น. ของคืนก่อนหน้า ทำให้ไม่เข้าใจเหตุผลที่ถูกขอให้ปิดแอร์ พร้อมยืนยันว่าตลอดการเข้าพักโรงแรมที่ผ่านมา ไม่เคยมีสถานที่ใดขอให้ปิดแอร์ระหว่างที่ยังเช็กอินอยู่ โดยมองว่าเมื่อชำระค่าห้องพักแล้ว ก็ควรสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ลูกค้าเผยว่า ก่อนจะอัดคลิป พนักงานได้มาเคาะประตูห้องหลายครั้ง ซึ่งนับรวมแล้วเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้รู้สึกถูกรบกวนการพักผ่อน แม้ก่อนหน้านี้จะได้แจ้งกับพนักงานแล้วว่า จะปิดแอร์ให้ในช่วงที่แฟนเลิกงานและออกไปข้างนอก ก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon
ด้านพนักงานรีสอร์ตชี้แจงว่า การขอให้ปิดแอร์เป็นคำสั่งจากเจ้าของรีสอร์ต เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเคยเกิดปัญหาเสียหาย และต้องการให้มีการพักเครื่องเป็นระยะ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นความผิดของลูกค้า แต่เป็นแนวทางที่รีสอร์ตใช้ปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ตั้งคำถามว่า หากรีสอร์ตมีนโยบายดังกล่าว เหตุใดจึงไม่แจ้งตั้งแต่ก่อนเข้าพัก เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าพักหรือไม่ ซึ่งในช่วงท้าย พนักงานเสนอคืนเงินค่าที่พักสำหรับวันที่เหลือ โดยที่ลูกค้าก็ตกลงที่จะรับเงินคืนและไม่พักต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tück Thanathon