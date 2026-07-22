กล้องเก่าซื้อจากร้านมือ 2 อึ้งเปิดเจอภาพบ้านตัวเมื่อ 16 ปีก่อน รู้ที่มา..นี่มันคือโชคชะตา

กล้องเก่าซื้อจากร้านมือ 2 อึ้งเปิดเจอภาพบ้านตัวเอง เมื่อ 16 ปีก่อนในนั้น ที่สุดของความบังเอิญ เล่าที่มาจากอดีต นี่มันโชคชะตาชัด ๆ
โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้ X @bayasi_1100 โพสต์ภาพกล้องดิจิตอล คอมแพค รุ่นเก่าที่เพิ่งซื้อมาจากร้าน Hard Off ซึ่งเป็นร้านขายของมือสองชื่อดังในญี่ปุ่น พร้อมระบุข้อความว่า "ฉันซื้อกล้องมาจาก Hard Off และพบว่ามีภาพจากบ้านของฉันเมื่อ 16 ปีก่อนอยู่ในนี้"
กลายเป็นว่ากล้องตัวนี้คือกล้องเก่าที่พ่อแม่เจ้าของโพสต์เคยใช้ และขายไปนานแล้วโดยที่ไม่ได้ลบรูปในกล้องนั้น ขณะที่เขาก็บังเอิญซื้อกล้องตัวนี้กลับมา โดยกล้องยังอยู่ในสภาพดีมาก ไม่มีรอยขีดข่วน เลนส์ก็ยังดีไม่มีรอยขุ่น ซึ่งบ่งบอกได้ว่ากล้องนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแค่ไหน
ภาพจาก X @bayasi_1100
ยิ่งไปกว่านั้น เขายังเจอแม้กระทั่งถ่านสำหรับใส่กล้องตัวนี้ ซึ่งยังคงใช้อยู่ที่บ้าน อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์นี้เป็นไวรัลที่มีคนเห็นมากมาย เจ้าตัวก็ไม่รู้จะถูกพ่อแม่ดุเอาไหม
ต่อมาเจ้าของโพสต์เผยว่า พ่อเล่าว่าได้กล้องนี้มาจากปู่เป็นของขวัญวันเกิด แต่เก็บมันไว้จนลืมไปว่าได้มาเมื่อไหร่ จากนั้นก็ขายไปโดยลืมรีเซ็ตรูปในกล้อง จนเขาไปเจอแล้วซื้อกล้องมา ดูเหมือนว่าเขากับกล้องตัวนี้จะถูกโชคชะตากำหนดไว้แล้ว
ภาพจาก X @bayasi_1100
ขณะที่ชาวเน็ตต่างทึ่งกับความบังเอิญอันน่าเหลือเชื่อนี้ โดยบางคนก็เข้ามาเล่าเรื่องสุดบังเอิญที่เคยเจอจากร้านมือสองเช่นกัน ดังเช่นคอมเมนต์หนึ่งที่เผยว่า
"ครั้งหนึ่งตอนได้หนังสือมาจากร้านมือสอง ฉันเจอใบเสร็จของเจ้านายเก่า ที่ฉันลาออกไปเมื่อ 10 ปีก่อน เสียบอยู่ในนั้น แถมร้าน Book Off สาขาที่เจอ ก็ยังอยู่คนละจังหวัดกับที่ทำงานเก่าและบ้านของเจ้านายเก่าด้วย"
ขณะที่อีกคนเล่าว่า "ตอนที่ฉันเคยประมูลฮาร์ดดิสก์พกพาได้จากเว็บนึง พบว่ายังมีข้อมูลจดหมายข่าวภายในสหกรณ์เครดิตแห่งหนึ่งเซฟไว้นั้น และในบรรดารูปถ่ายพนักงานที่นั่น ยังมีรูปของพี่ชายข้างบ้านที่เคยเล่นกับฉันตอนเด็กด้วย เขาทำงานอยู่ที่นั่นและจากไปตั้งแต่อายุยังน้อย"
ทั้งนี้ ในขณะที่เรื่องราวข้างต้นได้รับความสนใจอย่างมาก เจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาเตือนชาวเน็ตว่า "ตอนที่ขายของไป จำให้ดีว่าต้องรีเซ็ตและเอาเมมโมรี่การ์ดออกจากกล้องด้วยนะ"