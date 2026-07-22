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มิติใหม่เมียหลวง ไม่อยากฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านให้ชู้ ห้ามไม่ฟัง ก็รับทุกอย่างไปเลย

           ทนายเปิดเคส มิติใหม่เมียหลวง ไม่อยากฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านให้ชู้ ห้ามไม่ฟัง ก็รับทุกอย่างไปเลย คนสะใจกันหนักมากหลังรู้ ยาอะไร 

เมียหลวง

           เป็นเคสโหดจัดที่ชาวเน็ตสะใจกันรัว ๆ เมื่อล่าสุด (20 ก.ค. 69) ทางเพจ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 เปิดเคสเมียหลวงแบบใหม่แบบสับ ที่ไม่อยากส่งฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านไปให้เธอ 

           พร้อมแนบภาพกระปุกยา ที่ระบุว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยระบุว่า "เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ความลับในความลับ ที่อยากบอกมือที่สาม ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันไปเลย ได้ทั้งผัวพี่ และได้ทุกอย่างที่พี่มีและพี่เป็น..."

           พบว่ายาดังกล่าว คือ ดาลาเวียร์ (Dalavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส การติดเชื้อ HIV นั่นเอง 

           โดยก่อนหน้านั้น ทางทนายพัฒน์มีการโพสต์ข้อความอื่น ๆ ซึ่งส่อถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของฝ่ายเมียน้อย ชี้ว่า "ปากดีด่าเมียหลวง เยาะเย้ย เก่ง เริ่ด !!! แต่เชื่อไหมว่าผัวกรูไม่ได้บอกมรึงหมดหรอก เพราะ มันกับกรูเป็นเอดส์"
           
           ทางเมียหลวงยังฝากบอกไปถึงสาววัย 24 ปี ที่เป็นเมียน้อยว่า ให้เมียน้อยกับผัวที่บ้านพากันไปตรวจเลือดด้วย เมียหลวงเป็นห่วง พร้อมเสริมว่าหลักฐานพี่อาจจะไม่พอฟ้องเพราะหรูอาจจะปากแข็ง แต่ถ้าหนูตรวจเจอแล้วเป็น คือได้กับผัวพี่แน่นอน สบายใจได้
เมียหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026

           เจอแบบนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์สนั่น เช่น 

           - ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยเลย
           - แพ็กเกจเสริม
           - ดีใจกับพี่เมียหลวงด้วยค่ะ มีคนหายาให้ผัวพี่เขาแทนแล้ว
           - มิติใหม่แห่งวงการมือที่ 3 




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มิติใหม่เมียหลวง ไม่อยากฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านให้ชู้ ห้ามไม่ฟัง ก็รับทุกอย่างไปเลย อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:52:32 6,201 อ่าน
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