ทนายเปิดเคส มิติใหม่เมียหลวง ไม่อยากฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านให้ชู้ ห้ามไม่ฟัง ก็รับทุกอย่างไปเลย คนสะใจกันหนักมากหลังรู้ ยาอะไร
เป็นเคสโหดจัดที่ชาวเน็ตสะใจกันรัว ๆ เมื่อล่าสุด (20 ก.ค. 69) ทางเพจ ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 เปิดเคสเมียหลวงแบบใหม่แบบสับ ที่ไม่อยากส่งฟ้องศาล แต่อยากส่งยาต้านไปให้เธอ
พร้อมแนบภาพกระปุกยา ที่ระบุว่าเป็นยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยระบุว่า "เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ความลับในความลับ ที่อยากบอกมือที่สาม ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันไปเลย ได้ทั้งผัวพี่ และได้ทุกอย่างที่พี่มีและพี่เป็น..."
พบว่ายาดังกล่าว คือ ดาลาเวียร์ (Dalavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัส การติดเชื้อ HIV นั่นเอง
โดยก่อนหน้านั้น ทางทนายพัฒน์มีการโพสต์ข้อความอื่น ๆ ซึ่งส่อถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของฝ่ายเมียน้อย ชี้ว่า "ปากดีด่าเมียหลวง เยาะเย้ย เก่ง เริ่ด !!! แต่เชื่อไหมว่าผัวกรูไม่ได้บอกมรึงหมดหรอก เพราะ มันกับกรูเป็นเอดส์"
ทางเมียหลวงยังฝากบอกไปถึงสาววัย 24 ปี ที่เป็นเมียน้อยว่า ให้เมียน้อยกับผัวที่บ้านพากันไปตรวจเลือดด้วย เมียหลวงเป็นห่วง พร้อมเสริมว่าหลักฐานพี่อาจจะไม่พอฟ้องเพราะหรูอาจจะปากแข็ง แต่ถ้าหนูตรวจเจอแล้วเป็น คือได้กับผัวพี่แน่นอน สบายใจได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026
เจอแบบนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์สนั่น เช่น
- ห้ามไม่ฟังก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยเลย
- แพ็กเกจเสริม
- ดีใจกับพี่เมียหลวงด้วยค่ะ มีคนหายาให้ผัวพี่เขาแทนแล้ว
- มิติใหม่แห่งวงการมือที่ 3
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026