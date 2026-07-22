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ตั้งเป้าดีเดย์บีทีเอส ใช้ EMV ได้ทั้งระบบ 1 ม.ค. 70 โยงค่าโดยสารสูตรใหม่ 17-45 บาท

          วันที่ 1 มกราคม 2570 ตั้งเป้าดีเดย์บีทีเอสใช้ EMV ได้ทั้งระบบ โยงค่าโดยสาร 17-45 บาท ใครรับผิดชอบเงินก้อนนี้

รถไฟฟ้า BTS
ภาพจาก Luis Grijalba / Shutterstock.com

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าว่า นโยบายค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยว เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน รัฐจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนโดยตรง ขณะที่เอกชนยังคงจัดเก็บค่าโดยสารตามเดิม

          หลังจากนี้จะมีการติดตั้งระบบ EMV ที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่มเติม เริ่มจากการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเคลื่อนที่บริเวณประตูพิเศษข้างห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรโมชั่น 17-45 บาท และจะพัฒนาบัตร Rabbit ให้มีระบบ EMV ด้วย

          ทั้งนี้ สิทธิค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยว จำกัดให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น เนื่องจากระบบ EMV สามารถตรวจสอบตัวตนผ่านธนาคาร จากบัตรเครดิต และเดบิตได้ ตั้งเป้าหมายว่าภายในวันที่ 1 มกราคม 2570 รถไฟฟ้าทุกสายจะสามารถรองรับระบบนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์


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ตั้งเป้าดีเดย์บีทีเอส ใช้ EMV ได้ทั้งระบบ 1 ม.ค. 70 โยงค่าโดยสารสูตรใหม่ 17-45 บาท อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:38:07 4,972 อ่าน
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