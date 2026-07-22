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ช็อก เด็ก 11 ขวบถูกท่อดูดแขน จมน้ำ-ดิ้นไม่หลุดดับ อึ้งคนดูแลสระ เอาแต่นั่งเล่นมือถือ
           แม่พาลูกไปเล่นน้ำที่ฟิตเนส กลายเป็นโศกนาฏกรรม ลูกถูกท่อดูดจนจมน้ำ ไม่มีใครเห็น อึ้งคนดูแลก้มหน้าเล่นมือถือ ไม่สนใจ กว่าจะมีคนรู้ก็สายไป

เด็กจมน้ำ เสียชีวิต

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Mirror Media เผยเรื่องราวสุดเศร้าของครอบครัวหนึ่งที่พาลูกไปว่ายน้ำช่วงปิดเทอม แต่กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องจากลาตลอดกาล หลังลูกชายวัย 11 ขวบ ถูกช่องระบายน้ำที่อยู่ข้างสระว่ายน้ำดูดแขนอย่างรุนแรง จนศีรษะจมใต้น้ำ แม้จะมีคนดูแลสถานที่อยู่ไม่ไกล แต่กลับเอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ กว่าผู้ปกครองจะมาเห็นก็สายเกินไปแล้ว 
           
           เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สระว่ายน้ำของฟิตเนสแห่งหนึ่ง ในมณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน โดยช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่เด็กชายวัย 11 ปี ที่กำลังจะขึ้น ป.5 เล่นน้ำอยู่ตามลำพังตรงโซนน้ำตื้น จู่ ๆ เขากลับถูกท่อระบายน้ำที่อยู่ตรงผนังข้างสระว่ายน้ำ ดูดแขนซ้ายเข้าไปทั้งแขนจนตัวติดท่อ ศีรษะจมลงใต้น้ำ

           พบว่าท่อดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร อยู่ลึกจากผิวน้ำราว 80 เซนติเมตร โดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแรงดูดของท่อระบายน้ำสระแห่งนี้มีแรงดูดที่แรงจนน่าตกใจ เมื่อตาข่ายป้องกันหายไปหรือชำรุดเสียหาย แรงดูดสุญญากาศที่รุนแรงนั้นพอที่จะดูดผู้ใหญ่หรือแม้แต่สัตว์ขนาดใหญ่ให้ติดแน่น ไม่สามารถดิ้นหลุดออกมา แต่เป็นที่น่าตกใจว่าท่อที่สระแห่งนี้ไม่ได้ติดตั้งตาข่ายนิรภัยใด ๆ จึงทำให้แขนซ้ายของเด็กชาย ตั้งแต่มือถึงหัวไหล่ถูกดูดเข้าไปจนขยับไม่ได้ 
           
           พบว่าเด็กชายพยายามดิ้นรนอยู่ใต้น้ำนานถึง 3-5 นาที แต่ทางฟิตเนสไม่ได้มีการจัดไลฟ์การ์ดมาคอยดูแล ซ้ำพนักงานหญิงของฟิตเนสคนเดียวที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็เอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา โดยไม่สนใจความปลอดภัยที่สระน้ำ 

เด็กจมน้ำ เสียชีวิต
           
           ไม่มีใครรู้ว่าเด็กจมน้ำ จนมีเด็กคนอื่น ๆ สังเกตเห็นความผิดปกติและตะโกนออกมา แม่ของเด็กชายกับโค้ชจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยด้วยความตื่นตระหนก แต่เนื่องจากแรงดูดที่ท่อนั้นแรงมาก แม้ผู้ใหญ่ 3 คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุจะช่วยกันดึงอย่างสุดกำลัง ก็ยังดึงเด็กออกมาไม่ได้  
           
           สุดท้ายโค้ชจึงรีบวิ่งไปยังห้องควบคุมไฟฟ้าเพื่อตัดสวิตช์ไฟหลักทั้งหมด ให้ปั๊มน้ำหยุดทำงาน จึงสามารถดึงตัวเด็กออกมาได้ในที่สุด แต่ก็สายเกินกว่าจะช่วยชีวิตเขาแล้ว เด็กชายไม่มีสัญญาณชีพอีกต่อไป 
           
           สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นบทเรียนแสนเจ็บปวด เนื่องจากความบกพร่องด้านการดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการที่หย่อนยานของฟิตเนส ซึ่งเมื่อเหตุการณ์นี้ได้รับการเปิดเผย ก็สร้างความโกรธแค้นอย่างมากต่อสังคม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมือง ทั้งสำนักงานตำรวจ สำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกระทรวงการศึกษาและกีฬา ได้เข้ามาสอบสวนแล้ว 
           
           เหตุการณ์นี้ยังเตือนสติผู้ปกครองที่มักจะพาลูกไปเล่นน้ำในช่วงที่อากาศร้อน ให้ระวังอันตรายจากท่อระบายน้ำของสระว่ายน้ำด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าตอนพาลูกไปเล่นน้ำ ผู้ปกครองห้ามเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาด ต้องจับตาดูลูกตลอดเวลา และคอยเตือนลูกให้อยู่ห่างจากท่อระบายน้ำของสระ รวมถึงอุปกรณ์ปั๊มทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลักษณะเดียวกันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

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ช็อก เด็ก 11 ขวบถูกท่อดูดแขน จมน้ำ-ดิ้นไม่หลุดดับ อึ้งคนดูแลสระ เอาแต่นั่งเล่นมือถือ โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:46:47 1,030 อ่าน
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