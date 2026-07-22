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อินฟลูฯ สาว - แฟนหนุ่ม ถูกฆ่าโหด ทิ้งศพไว้ข้างทาง ไม่กี่วันก่อนได้ขึ้นเวทีใหญ่

          อินฟลูฯ สาว - แฟนหนุ่ม ถูกฆ่าโหด ทิ้งศพไว้ข้างทาง ทิ้งลูกวัย 13 ปี เผชิญโลก แฟน ๆ ช็อกรู้ข่าวไม่กี่วันก่อนได้ขึ้นเวทีใหญ่ ตำรวจชี้ถูกขังไว้ก่อนฆ่า 

ฆาตกรรม

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ People รายงานข่าวการเสียชีวิตของ อูลิสเซียส มาร์เซลลี อินฟลูเอนเซอร์ชาวบราซิลวัย 30 ปี หลังมีคนพบศพของเธอกับแฟนหนุ่ม ถูกสังหารโหด ก่อนนำศพมาทิ้งไว้ข้างถนนสายหนึ่งในพื้นที่ชนบทของเมืองปอร์โต เซกูโร รัฐบาเยีย ประเทศบราซิล โดยข่าวการเสียชีวิตของเธอเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ก่อนถึงกำหนดขึ้นเวทีในงานเทศกาลดนตรีใหญ่ 

          สำหรับ มาร์เซลลี เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แต่างกายแนวโกธิค โดยมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 20,000 คน และเธอมีกำหนดไปร่วมงานเทศกาลดนตรี Festival Rock Gaya ในฐานะพิธีกร วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ 

ฆาตกรรม
ภาพจาก Instagram ulissiasm

          อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลับมีคนพบศพของเธออยู่ข้างถนน พร้อมกับศพของแฟนหนุ่มวัย 28 ปี ในสภาพที่มีแผลจากกระสุนปืนที่ปลิดชีวิต ก่อนจะแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบในวันต่อมา 

          ทางตำรวจเผยข้อมูลกับสื่อท้องถิ่นว่า การสืบสวนเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าผู้ตายทั้ง 2 คน ถูกกักขังไว้ก่อนที่จะถูกสังหาร โดยจากนี้จะหน้าที่จะสอบสวนต่อว่าการตายของทั้งคู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ายาเสพติด หรือการขายสารเสพติดในพื้นที่หรือไม่ 
 
          เป็นที่ทราบว่า มาร์เซลลี ยังมีลูกชายวัย 13 ปีในการดูแล ซึ่งขณะนี้ทราบว่าเด็กชายยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็ต้องเผชิญชะตากรรมอันน่าเศร้าหลังการสูญเสียนี้ 

ฆาตกรรม
ภาพจาก Instagram ulissiasm
  
          ด้านเทศกาลดนตรี Rock Gaya ได้ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของเธอกับแฟน ๆ พร้อมแสดงความอาลัยผ่านทางโซเชียลอย่างเป็นทางการ 


          "เรายังคงพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาเช่นนี้ มันยากที่จะเชื่อว่าคนที่กำลังจะมาแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้กับเรา ได้จากเราไปเร็วขนาดนี้" ทางเทศกาลดนตรี เขียนไว้ในข้อความไว้อาลัย 

          ขณะที่แฟน ๆ ต่างก็เข้าไปเขียนข้อความไว้อาลัยถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่รัก ผ่านทางอินสตาแกรมของเธอ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวต่อเรื่องอันน่าเศร้านี้

ฆาตกรรม
ภาพจาก Instagram ulissiasm

ขอบคุณข้อมูลจาก People


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