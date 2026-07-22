ทนายบุญ คัมแบ็ก โหนกระแส ทำหนุ่ม ๆ แห่ขอเปิดวาร์ป ดีกรีความสวย - เก่ง ไม่ธรรมดา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 รายการ โหนกระแส หยิบยกประเด็นชาวบ้านสุดทนกับพฤติกรรมของชายรายหนึ่ง ซึ่งมีปมกับรถสีขาวหลังเลิกกับแฟน ก่อนตระเวนก่อเหตุทุบรถ ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกายผู้คนต่อเนื่องมานับปี ขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าคดีกลับไม่มีความคืบหน้า
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รายการกำลังนำเสนอประเด็นดราม่าดังกล่าว ในโลกออนไลน์บางส่วนกลับหลุดโฟกัสไปที่ ทนายบุญ นภัทร สกุลชินวงศ์ ทนายความสาวที่กลับมาทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายในรายการอีกครั้ง หลังห่างหายจากหน้าจอโหนกระแสไปหลายสัปดาห์
การกลับมาครั้งนี้ ทนายบุญปรากฏตัวในลุคสวมสูทดำ ดูมั่นใจ จนทำให้แฟนรายการจำนวนไม่น้อยพูดถึงความโดดเด่นของเธอ และมีการแชร์ภาพพร้อมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ เธอยังมีดีกรีไม่ธรรมดา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษถึง 2 ใบทีเดียว
ก่อนหน้านี้ ทนายบุญ นภัทร เคยสร้างความฮือฮาผ่านหน้าจอรายการ โหนกระแส จากการร่วมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายในประเด็นร้อน กรณีแอร์โฮสเตสถูกจับ หลังพบเฮโรอีนอยู่ในกระเป๋าผ้าที่รับหิ้วข้ามประเทศ เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในลุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมาก
สำหรับช่องทางการติดตาม ปัจจุบัน Instagram boonkannapat มียอดผู้ติดตามกว่า 2.2 แสนคน ขณะที่เฟซบุ๊ก boonnaphat sakulchinvong มีผู้ติดตามกว่า 1.3 แสนคน และมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยคาดว่าหลังจบรายการในเทปนี้ ยอดผู้ติดตามของเธอน่าจะเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย