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ทนายบุญ คัมแบ็ก โหนกระแส ทำหนุ่ม ๆ แห่ขอเปิดวาร์ป ดีกรีความสวย - เก่ง ไม่ธรรมดา

           ทนายบุญ นภัทร คัมแบ็กนั่งโหนกระแสในลุคใหม่ ทำคนหลุดโฟกัสเต็มโซเชียล เปิดวาร์ปโปรไฟล์ครบรอบด้าน ทั้งสวยและเก่งไม่เบา
ทนายบุญ

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 รายการ โหนกระแส หยิบยกประเด็นชาวบ้านสุดทนกับพฤติกรรมของชายรายหนึ่ง ซึ่งมีปมกับรถสีขาวหลังเลิกกับแฟน ก่อนตระเวนก่อเหตุทุบรถ ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกายผู้คนต่อเนื่องมานับปี ขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าคดีกลับไม่มีความคืบหน้า

          อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รายการกำลังนำเสนอประเด็นดราม่าดังกล่าว ในโลกออนไลน์บางส่วนกลับหลุดโฟกัสไปที่ ทนายบุญ นภัทร สกุลชินวงศ์ ทนายความสาวที่กลับมาทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายในรายการอีกครั้ง หลังห่างหายจากหน้าจอโหนกระแสไปหลายสัปดาห์
 

ทนายบุญ

ภาพจาก โหนกระแส


           การกลับมาครั้งนี้ ทนายบุญปรากฏตัวในลุคสวมสูทดำ ดูมั่นใจ จนทำให้แฟนรายการจำนวนไม่น้อยพูดถึงความโดดเด่นของเธอ และมีการแชร์ภาพพร้อมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ เธอยังมีดีกรีไม่ธรรมดา โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษถึง 2 ใบทีเดียว

          ก่อนหน้านี้ ทนายบุญ นภัทร เคยสร้างความฮือฮาผ่านหน้าจอรายการ โหนกระแส จากการร่วมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายในประเด็นร้อน กรณีแอร์โฮสเตสถูกจับ หลังพบเฮโรอีนอยู่ในกระเป๋าผ้าที่รับหิ้วข้ามประเทศ เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในลุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมาก
 

ทนายบุญ

ภาพจาก โหนกระแส

           ขณะที่เพจ อีเจี๊ยบ เลียบด่วน แชร์ภาพของ ทนายบุญ พร้อมแคปชั่นว่า "ตั้งแต่ดูรายการโหนกระแสมา กูไม่เคยเจอทนายคนไหนพูดดีมีเหตุผลเท่าทนายบุญมาก่อนเลย ขนาดเขานั่งหายใจเฉยๆ กูยังเห็นด้วยกับเขาเลย ขนาดตาหนุ่มบ่นทีมงาน กูยังเห็นด้วยกับทนาย พูดดีจริง ๆ" สวนแอดมินโหนกระแส เข้ามาคอมเมนต์ว่า "เบาได้เบานะค้าบเจี๊ยบบบบบบบ "
 
ทนายบุญ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก boonnaphat sakulchinvong


          สำหรับช่องทางการติดตาม ปัจจุบัน Instagram boonkannapat มียอดผู้ติดตามกว่า 2.2 แสนคน ขณะที่เฟซบุ๊ก boonnaphat sakulchinvong มีผู้ติดตามกว่า 1.3 แสนคน และมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยคาดว่าหลังจบรายการในเทปนี้ ยอดผู้ติดตามของเธอน่าจะเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย 
 

ทนายบุญ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก boonnaphat sakulchinvong

ทนายบุญ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก boonnaphat sakulchinvong

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ทนายบุญ คัมแบ็ก โหนกระแส ทำหนุ่ม ๆ แห่ขอเปิดวาร์ป ดีกรีความสวย - เก่ง ไม่ธรรมดา โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:03:43 3,121 อ่าน
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