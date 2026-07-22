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เปิดเหตุผล ทำไมผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รายใหม่ ถึงใช้งานได้ 1 ต.ค. ช้ามาก

          เปิดเหตุผล ทำไมกลุ่มคนได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รายใหม่ ถึงเริ่มใช้ได้ตอน 1 ตุลาคม ช้ากว่าผู้รับสิทธิรายเดิม มีเหตุผลที่ซ้ำซ้อนอยู่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

          หลายคนคงทราบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากใครผ่านเกณฑ์ แล้วเป็นคนถือบัตรเก่า จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

          อย่างไรก็ตาม คนที่เป็นผู้ถือบัตรใหม่ จะเริ่มช้ากว่าคนกลุ่มแรกประมาณ 2 เดือน คือ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

          1. เปิดโอกาสให้มีเวลาในการทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก ซึ่งการทบทวนสิทธิจะประกาศผลวันที่ 21 กันยายน 2569

          2. ผู้ที่ได้รับสิทธิรายใหม่ อาจเป็นกลุ่มที่มีไทยช่วยไทยพลัส ถ้าหากให้ผู้ได้รับสิทธิรายใหม่เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 1 สิงหาคม พร้อมผู้ถือสิทธิรายเดิม ก็อาจจะเป็นการใช้สิทธิที่ซ้ำซ้อนกันได้ เนื่องจากมีกฎข้อห้ามชัดเจนว่า คนที่ถือบัตรสวิสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสได้


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เปิดเหตุผล ทำไมผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 รายใหม่ ถึงใช้งานได้ 1 ต.ค. ช้ามาก โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:14:39
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