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ช็อก พัดลมเพดานหลุด ตกใส่คนไข้ห้องฉุกเฉิน - รพ. ยันตายเพราะโรค แม้ญาติตั้งคำถาม

          ช็อก พัดลมเพดานหลุด ตกใส่คนไข้ในห้องฉุกเฉิน ไม่ถึง 3 ชม. เสียชีวิต - รพ. ยันไม่เกี่ยวกัน เป็นเพราะโรคที่มีอยู่เดิม ญาติคนตายตั้งคำถาม มาตรฐานความปลอดภัย 

พัดลมเพดานตกใส่คนไข้

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์อินเดียเอ็กซ์เพรส รายงานว่า เกิดเหตุคนไข้วัย 42 ปี เสียชีวิตในเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง หลังถูกพัดลมเพดานตกใส่ ขณะนอนรักษาตัวอยู่ในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล Guru Teg Bahadur ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่สุดในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต แต่เกิดจากโรคที่ผู้ป่วยมีอยู่เดิม

          ข้อมูลจากตำรวจเผยว่า เหตุการณ์ช็อกนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วอร์ดผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล มีผู้เเห็นเหตุการณ์เล่าว่า จู่ ๆ พัดลมเพดานก็หลุดออกมา และตกลงไปยังเตียงของ โมฮัมเหม็ด อัคบาร์ ซึ่งกำลังนอนรักษาตัว 

          อย่างไรก็ตาม คนไข้เสียชีวิตในเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง แต่ทางโรงพยาบาลยืนกรานว่าการเสียชีวิตของคนไข้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุพัดลมตกใส่ โดยมีการระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตในใบมรณบัตรว่า เกิดจากโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยมีอยู่เดิม 

          แหล่งข่าวจากโรงพยาบาลเปิดเผยว่า อัคบาร์เข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลในวันเกิดเหตุ หลังพี่ชายพามาส่ง โดยผู้ป่วยมีโรคความดันโลหิตสูง มีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมอง และโรคปอดอักเสบจากการสำลัก โดยอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการเหล่านี้ 
 
          แม้ทางโรงพยาบาลจะยอมรับว่ามีเหตุพัดลมเพดานตกใส่คนไข้ แต่ย้ำว่าไม่ใช่สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิต หรือทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพระมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจขั้นรุนแรงอยู่แล้ว และย้ำว่าการเสียชีวิตของเขานั้นเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นอยู่ 

          ขณะที่ฝั่งครอบครัวผู้ป่วยยังคงไม่พอใจ ชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความประมาทเลินเล่อของโรงพยาบาล รวมถึงการบำรุงรักษาที่ไม่ดี พร้อมตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลแห่งนี้ 

          นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นธรรม โดยหากพบว่ามีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้นจริง ทางครอบครัวก็ต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องด้วย 


ขอบคุณข้อมูลจาก indianexpress
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ช็อก พัดลมเพดานหลุด ตกใส่คนไข้ห้องฉุกเฉิน - รพ. ยันตายเพราะโรค แม้ญาติตั้งคำถาม โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:29:02 2,186 อ่าน
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