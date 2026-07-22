เปิดเส้นทาง พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา จากเด็กเพชรบุรี … สู่เครื่องแบบสีกากี
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา หรือที่คนในวงการเรียกกันติดปากว่า "บิ๊กราญ" เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ที่ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ครอบครัวทำมาหากินแบบคนธรรมดา ไม่มีนามสกุลใหญ่โต ไม่มีเส้นสายค้ำจุน
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เลือกเดินเส้นทางนี้ ไม่ได้มาจากความใฝ่ฝันอยากสวมเครื่องแบบตั้งแต่เด็ก แต่มาจากความทรงจำวัยเยาว์ที่เห็นพ่อของตัวเองถูกผู้มีอิทธิพลรังแกโดยไม่มีทางสู้ และไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย ความรู้สึกในวันนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้ตั้งปณิธานว่าสักวันจะต้องเป็นคนที่คนแบบพ่อพึ่งพาได้
ประวัติเส้นทางการทำงานของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เริ่มต้นจากร้อยเวร
ในปี 2555 พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับมอบหมายให้ดูแลระดับสถานีตำรวจในตำแหน่งผู้กำกับการ สน.ดอนเมือง ปีถัดมาเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ซึ่งทำให้ตัวอาคารโรงพักเสียหายจนใช้งานไม่ได้ แทนที่จะรอให้น้ำลด แต่ พล.ต.อ. สำราญ ลุยน้ำลงพื้นที่ ย้ายจุดปฏิบัติงานชั่วคราว และเร่งฟื้นฟูให้โรงพักกลับมารับแจ้งความได้เร็วที่สุด จนสามารถพา สน.ดอนเมือง คว้ารางวัลสถานีตำรวจดีเด่นอันดับ 2 ของประเทศ
จากนั้นเส้นทางราชการก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อย ๆ และ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในปี 2564 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี 2565 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ผลงานที่สร้างชื่อ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด
หากย้อนดูเส้นทางการทำงานจะพบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชื่อ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา มักถูกพูดถึงทุกครั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับมือกับสถานการณ์วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมร้ายแรง ความไม่สงบ หรือคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการลงพื้นที่จริงกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญขององค์กรมาโดยตลอด เช่น
1. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา หนึ่งในกำลังหลักคลี่คลายเหตุกราดยิงโคราช
ผลงานที่ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ถูกจดจำในระดับประเทศ คือบทบาทหนึ่งในหน่วย "อรินทราช 26" ที่เข้าคลี่คลายเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 31 คน และบาดเจ็บ 58 คน ถือเป็นเหตุกราดยิงที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งภารกิจนี้จบลงด้วยตัวประกันส่วนใหญ่ปลอดภัย
2. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับการรับมือม็อบดินแดง คืนความสงบให้พื้นที่
ต่อมาในปี 2564 หลังรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.อ. สำราญ ต้องเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งมีการเผาป้อมจราจรและปะทะกับเจ้าหน้าที่ต่อเนื่อง พล.ต.อ. สำราญ ใช้ประสบการณ์งานสืบสวนที่สั่งสมมา ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอำพรางเพื่อสังเกตการณ์พื้นที่ คุมพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเอง จนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ยืดเยื้อให้กลับสู่ความสงบได้ภายในเวลาเพียง 10 วัน
3. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับเหตุสกัดการวางระเบิด ปกป้องเมืองท่องเที่ยว
ในปี 2568 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สำราญ ได้รับรายงานด่วนจากจังหวัดพังงา เรื่องอุปกรณ์ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับวัตถุระเบิด จึงสั่งขยายผลทันทีจนพบว่ามีการวางจุดระเบิดถึง 16 จุด ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดสามารถจัดการได้ครบทุกจุดโดยไม่มีความสูญเสีย
4. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ
นอกจากงานด้านความมั่นคงแล้ว พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังมีบทบาทในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการตรวจสอบเครือข่ายนอมินี การปลอมแปลงเอกสาร และการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย
รวมถึงการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายทุนจีนสีเทา การสวมสิทธิทางทะเบียน และการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดที่เชื่อมโยงหลายจังหวัด แนวทางการทำงานของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ไม่ได้มุ่งเพียงการจับกุมผู้กระทำผิด แต่ยังให้ความสำคัญกับการสืบสวนเส้นทางการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการขยายผลไปยังผู้บงการเบื้องหลัง
5. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับการเร่งปราบยาเสพติดแบบครบวงจร
อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา คือการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นการตัดวงจรทั้งต้นทาง เส้นทางลำเลียง และปลายทาง
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้จำนวนมาก พร้อมยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายา รวมถึงขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการในหลายพื้นที่
6. วิสัยทัศน์ตำรวจของทุกคนกับความท้าทายในยุคใหม่
นอกจากบทบาทด้านการปราบปรามอาชญากรรมแล้ว พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารองค์กรตำรวจควบคู่กันไป หนึ่งในผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงคือ การผลักดันให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับผ่านดีเยี่ยม พร้อมทั้งผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
อีกด้านหนึ่ง พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังผลักดันการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน โดรนตรวจจับความร้อน กล้องตรวจการณ์กลางคืน และโทรศัพท์ดาวเทียม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลในพื้นที่เสี่ยง
ข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- Director Certification Program (DCP322/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรจิตอาสา 904 (หลักสูตรประจำ) รุ่นที่ 2 หน่วยราชการในพระองค์