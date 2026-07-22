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เปิดประวัติ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16 แม่ทัพสีกากีคนใหม่คือใคร

          พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ประวัติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 16 คือใคร มาย้อนดูเส้นทางการทำงาน ก่อนจะคว้าเก้าอี้มาครอง 
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา

          วงการสีกากีได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย หลังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. คนที่ 16 ด้วยเหตุผลด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และผลงานที่เป็นรูปธรรมตลอดเส้นทางรับราชการกว่า 28 ปี
ประวัติ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 16 คือใคร 
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา

ภาพจาก เว็บไซต์ www.bangchak.co.th

เปิดเส้นทาง พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16

          การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะในฐานะประธาน ก.ตร. ที่ประชุมได้ลงมติเลือกผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 16 ผลปรากฏว่า พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับเสียงสนับสนุนแบบท่วมท้น 12 ต่อ 0 คะแนน เหตุผลหลักที่คณะกรรมการให้ไว้คือ ความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมทุกมิติงานตำรวจ ผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และคุณสมบัติที่ตรงกับโจทย์อาชญากรรมยุคใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
          อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ในสนามชิงเก้าอี้ครั้งนี้มีผู้เข้าชิงทั้งหมด 4 คน และ พล.ต.อ. สำราญ ไม่ใช่ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด แต่อยู่ในอันดับอาวุโสที่ 3 รองจาก พล.ต.อ. นิรันดร เหลื่อมศรี (อาวุโสอันดับ 1 เกษียณปี 2571) และ พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร (อาวุโสอันดับ 2 เกษียณปี 2570) ส่วนอันดับ 4 คือ พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (เกษียณปี 2572) การที่ ก.ตร. เลือกผู้ที่อาวุโสรองลงมาในครั้งนี้ คณะกรรมการให้น้ำหนักกับผลงานและความเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่าลำดับอาวุโสเพียงอย่างเดียว และด้วยอายุราชการที่เหลือยาวถึงปี 2576 พล.ต.อ. สำราญ จึงมีเวลาในการวางยุทธศาสตร์องค์กรระยะยาวมากกว่าผู้บริหารคนก่อน ๆ

พล.ต.อ. สำราญ นวลมา จากเด็กเพชรบุรี … สู่เครื่องแบบสีกากี

          พล.ต.อ. สำราญ นวลมา หรือที่คนในวงการเรียกกันติดปากว่า "บิ๊กราญ" เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ที่ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ครอบครัวทำมาหากินแบบคนธรรมดา ไม่มีนามสกุลใหญ่โต ไม่มีเส้นสายค้ำจุน

          จุดเริ่มต้นที่ทำให้ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เลือกเดินเส้นทางนี้ ไม่ได้มาจากความใฝ่ฝันอยากสวมเครื่องแบบตั้งแต่เด็ก แต่มาจากความทรงจำวัยเยาว์ที่เห็นพ่อของตัวเองถูกผู้มีอิทธิพลรังแกโดยไม่มีทางสู้ และไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย ความรู้สึกในวันนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้ตั้งปณิธานว่าสักวันจะต้องเป็นคนที่คนแบบพ่อพึ่งพาได้

          พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผ่านการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 50 ก่อนจะต่อยอดความรู้ด้านบริหารและกฎหมายจนจบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันยังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตรยุทธวิธีระดับสากล เช่น FBI-ALERT Active Shooter Response และ SIG SAUER Academy จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของไทยหลายสถาบัน
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา

ภาพจาก เว็บไซต์ nsb.go.th

ประวัติเส้นทางการทำงานของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เริ่มต้นจากร้อยเวร

          เส้นทางราชการของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เริ่มต้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สน.พระโขนง งานที่ดูเหมือนเรียบง่ายในสายตาคนนอก แต่กลับเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้เข้าใจว่าโรงพักคือด่านแรกที่ประชาชนใช้ตัดสินตำรวจทั้งระบบ
          จากนั้น พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ย้ายไปทำงานสืบสวนที่ สน.ทองหล่อ ก่อนเข้าสู่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือหน่วย 191 ซึ่งกลายเป็นหน่วยงานที่อยู่นานที่สุดในชีวิตราชการ ไต่เต้าจากสารวัตรงานสายตรวจจนถึงผู้บังคับการในปี 2561 ผ่านงานป้องกันปราบปรามแทบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ปราบปรามมือปืนรับจ้าง ตามรอยโรงงานผลิตอาวุธเถื่อน จนถึงวางระบบสืบสวนยาเสพติดผ่านโซเชียลมีเดียที่ตำรวจรุ่นหลังยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้

          ในปี 2555 พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับมอบหมายให้ดูแลระดับสถานีตำรวจในตำแหน่งผู้กำกับการ สน.ดอนเมือง ปีถัดมาเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ซึ่งทำให้ตัวอาคารโรงพักเสียหายจนใช้งานไม่ได้ แทนที่จะรอให้น้ำลด แต่ พล.ต.อ. สำราญ ลุยน้ำลงพื้นที่ ย้ายจุดปฏิบัติงานชั่วคราว และเร่งฟื้นฟูให้โรงพักกลับมารับแจ้งความได้เร็วที่สุด จนสามารถพา สน.ดอนเมือง คว้ารางวัลสถานีตำรวจดีเด่นอันดับ 2 ของประเทศ

          จากนั้นเส้นทางราชการก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อย ๆ และ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในปี 2564 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปี 2565 และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

พล.ต.อ. สำราญ นวลมา

ภาพจาก เว็บไซต์ nsb.go.th

ผลงานที่สร้างชื่อ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด

          หากย้อนดูเส้นทางการทำงานจะพบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชื่อ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา มักถูกพูดถึงทุกครั้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับมือกับสถานการณ์วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นเหตุอาชญากรรมร้ายแรง ความไม่สงบ หรือคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการลงพื้นที่จริงกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญขององค์กรมาโดยตลอด เช่น 

1. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา หนึ่งในกำลังหลักคลี่คลายเหตุกราดยิงโคราช

          ผลงานที่ทำให้ชื่อของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ถูกจดจำในระดับประเทศ คือบทบาทหนึ่งในหน่วย "อรินทราช 26" ที่เข้าคลี่คลายเหตุกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 31 คน และบาดเจ็บ 58 คน ถือเป็นเหตุกราดยิงที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งภารกิจนี้จบลงด้วยตัวประกันส่วนใหญ่ปลอดภัย

2. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับการรับมือม็อบดินแดง คืนความสงบให้พื้นที่

          ต่อมาในปี 2564 หลังรับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.อ. สำราญ ต้องเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งมีการเผาป้อมจราจรและปะทะกับเจ้าหน้าที่ต่อเนื่อง พล.ต.อ. สำราญ ใช้ประสบการณ์งานสืบสวนที่สั่งสมมา ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอำพรางเพื่อสังเกตการณ์พื้นที่ คุมพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเอง จนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ยืดเยื้อให้กลับสู่ความสงบได้ภายในเวลาเพียง 10 วัน 

3. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับเหตุสกัดการวางระเบิด ปกป้องเมืองท่องเที่ยว

          ในปี 2568 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สำราญ ได้รับรายงานด่วนจากจังหวัดพังงา เรื่องอุปกรณ์ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับวัตถุระเบิด จึงสั่งขยายผลทันทีจนพบว่ามีการวางจุดระเบิดถึง 16 จุด ในพื้นที่ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดสามารถจัดการได้ครบทุกจุดโดยไม่มีความสูญเสีย

4. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติ

          นอกจากงานด้านความมั่นคงแล้ว พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังมีบทบาทในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการตรวจสอบเครือข่ายนอมินี การปลอมแปลงเอกสาร และการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย

          รวมถึงการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายทุนจีนสีเทา การสวมสิทธิทางทะเบียน และการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดที่เชื่อมโยงหลายจังหวัด แนวทางการทำงานของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ไม่ได้มุ่งเพียงการจับกุมผู้กระทำผิด แต่ยังให้ความสำคัญกับการสืบสวนเส้นทางการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการขยายผลไปยังผู้บงการเบื้องหลัง

5. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา กับการเร่งปราบยาเสพติดแบบครบวงจร

          อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา คือการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นการตัดวงจรทั้งต้นทาง เส้นทางลำเลียง และปลายทาง

          มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้จำนวนมาก พร้อมยึดของกลางและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายา รวมถึงขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการในหลายพื้นที่

6. วิสัยทัศน์ตำรวจของทุกคนกับความท้าทายในยุคใหม่

          นอกจากบทบาทด้านการปราบปรามอาชญากรรมแล้ว พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารองค์กรตำรวจควบคู่กันไป หนึ่งในผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงคือ การผลักดันให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับผ่านดีเยี่ยม พร้อมทั้งผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

          อีกด้านหนึ่ง พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ยังผลักดันการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน โดรนตรวจจับความร้อน กล้องตรวจการณ์กลางคืน และโทรศัพท์ดาวเทียม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลในพื้นที่เสี่ยง

พล.ต.อ. สำราญ นวลมา

ภาพจาก เว็บไซต์ thainews.prd.go.th

ข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

          - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
          - Director Certification Program (DCP322/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
          - หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 11 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
          - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
          - หลักสูตรจิตอาสา 904 (หลักสูตรประจำ) รุ่นที่ 2 หน่วยราชการในพระองค์

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เปิดประวัติ พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ผบ.ตร. คนที่ 16 แม่ทัพสีกากีคนใหม่คือใคร โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:57:42 3,971 อ่าน
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