เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนท็อปปิ้งจากมะม่วงเป็นสตอ ทางร้านก็จัดให้ ทำไมถึงได้รีวิว 1 ดาว

เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนท็อปปิ้งจากมะม่วงเป็นสตอ ทางร้านก็จัดให้ แต่ทำไมถึงได้รีวิว 1 ดาวไปได้ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร ลงรูปอาหารเสริมเมนูหนึ่งที่ลูกค้ารีวิว 1 ดาว เนื่องจากส่งหลังไมค์มาขอว่า ท็อปปิ้งมะม่วงขอเปลี่ยนเป็นสตอแทนได้ไหม
ทันทีที่ร้านได้รับคำสั่ง ก็จัด "สตอ" ให้จริง ๆ เม็ดสีเขียววางไปกว่าครึ่ง คู่กับบลูเบอร์รีและแก้วมังกร
สุดท้าย ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า "สตอ" ที่ว่า น่าจะคนละสตอกันอย่างแน่นอน ลูกค้าก็เลยจัด 1 ดาวให้ กลายเป็นไวรัลชวนขำ คนแชร์เป็นพันครั้ง และเมนูที่ว่าคือ โอเวอร์ไนท์โอ๊ต
ภาพจาก ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร ลงรูปอาหารเสริมเมนูหนึ่งที่ลูกค้ารีวิว 1 ดาว เนื่องจากส่งหลังไมค์มาขอว่า ท็อปปิ้งมะม่วงขอเปลี่ยนเป็นสตอแทนได้ไหม
ทันทีที่ร้านได้รับคำสั่ง ก็จัด "สตอ" ให้จริง ๆ เม็ดสีเขียววางไปกว่าครึ่ง คู่กับบลูเบอร์รีและแก้วมังกร
สุดท้าย ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า "สตอ" ที่ว่า น่าจะคนละสตอกันอย่างแน่นอน ลูกค้าก็เลยจัด 1 ดาวให้ กลายเป็นไวรัลชวนขำ คนแชร์เป็นพันครั้ง และเมนูที่ว่าคือ โอเวอร์ไนท์โอ๊ต
ภาพจาก ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร