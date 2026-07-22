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เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนท็อปปิ้งจากมะม่วงเป็นสตอ ทางร้านก็จัดให้ ทำไมถึงได้รีวิว 1 ดาว

          เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนท็อปปิ้งจากมะม่วงเป็นสตอ ทางร้านก็จัดให้ แต่ทำไมถึงได้รีวิว 1 ดาวไปได้ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์


โอเวอร์ไนท์โอ๊ต



          วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร﻿ ลงรูปอาหารเสริมเมนูหนึ่งที่ลูกค้ารีวิว 1 ดาว เนื่องจากส่งหลังไมค์มาขอว่า ท็อปปิ้งมะม่วงขอเปลี่ยนเป็นสตอแทนได้ไหม



          ทันทีที่ร้านได้รับคำสั่ง ก็จัด "สตอ" ให้จริง ๆ เม็ดสีเขียววางไปกว่าครึ่ง คู่กับบลูเบอร์รีและแก้วมังกร

          สุดท้าย ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า "สตอ" ที่ว่า น่าจะคนละสตอกันอย่างแน่นอน ลูกค้าก็เลยจัด 1 ดาวให้ กลายเป็นไวรัลชวนขำ คนแชร์เป็นพันครั้ง และเมนูที่ว่าคือ โอเวอร์ไนท์โอ๊ต

โอเวอร์ไนท์โอ๊ต
ภาพจาก ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐนารา รัตติมาพร﻿


โอเวอร์ไนท์โอ๊ต



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เมื่อลูกค้าขอเปลี่ยนท็อปปิ้งจากมะม่วงเป็นสตอ ทางร้านก็จัดให้ ทำไมถึงได้รีวิว 1 ดาว อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:32:46 6,573 อ่าน
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