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เตือน 33 จังหวัด เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก กทม. อ่วมด้วย เปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยง

          กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 33 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนัก กทม. และปริมณฑลติดโผด้วย พร้อมจับตาพายุดีเปรสชันช่วงปลายสัปดาห์
ฝนตก

           วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม 

           อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2569

จังหวัดที่มีความเสียง ฝนตกหนักถึงหนักมาก 23 กรกฎาคม 2569


ภาคเหนือ

          - จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          - จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง

          - จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก

          - จังหวัดนครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ฝนตก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา﻿


พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 


           ในช่วงวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม  ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

           ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีหนักมากบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

           ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม  

ฝนตก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา﻿

ฝนตก
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เตือน 33 จังหวัด เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก กทม. อ่วมด้วย เปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยง โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:58:00 4,185 อ่าน
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