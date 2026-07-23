เตือน 33 จังหวัด เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก กทม. อ่วมด้วย เปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยง

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 33 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนัก กทม. และปริมณฑลติดโผด้วย พร้อมจับตาพายุดีเปรสชันช่วงปลายสัปดาห์
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป และเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2569
จังหวัดที่มีความเสียง ฝนตกหนักถึงหนักมาก 23 กรกฎาคม 2569
ภาคเหนือ
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลกและเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง
- จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก
- จังหวัดนครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ในช่วงวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีหนักมากบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา