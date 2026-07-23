สดุดี 5 ทหารกล้า เหตุคนร้ายบุกยิง-ขว้างไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี - เผารถทิ้ง

สดุดี 5 ทหารกล้า หลัง 6 คนร้ายบุกยิง-ขว้างไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส พบมีเด็ก 10 ขวบบาดเจ็บด้วย ก่อนเผารถทำลายหลักฐาน
วานนี้ (22 กรกฎาคม 2569) เพจ เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 18.45 ร. เกิดเหตุคนร้าย 6 คน ใช้กระบะนิสสัน 4 ประตู บุกดข้ามาใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจเทศบาลบูเก๊ะซามี ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (พื้นที่ร้อย ทพ.4509)
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
หลังเกิดเหตุ คนร้ายขับรถหลบหนีไปตามสาย 4055 มุ่งหน้า ต.ดุซงญอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่แล้ว พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และยกกำลังยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อล่าตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ต่อมา เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุ ถูกเผาทำลายหลักฐานอำพรางคดีในพื้นที่ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมบูรณาการกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และเพิ่มมาตรการเข้มงวดเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รายงานว่า นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้ว โดยนายวิชาญ เดินทางไปเยี่ยมเด็กชายอายุ 10 ขวบ ซึ่งได้รับบาดเจ็บมีแผล ฉีดขาด บริเวณโคนขา พร้อมพูดคุยสอบถามอาการ และให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดเข้ามาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ด้านเพจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ความอาลัยและสดุดี ทหารกล้า 5 นาย สังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
โดยกำลังพลผู้เสียชีวิตทั้ง 5 นาย ประกอบด้วย
- จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
- อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
- อาสาสมัครทหารพราน ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
- อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
- อาสาสมัครทหารพราน ซากีรียา เจ๊ะน๊ะ
การสูญเสียครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง แต่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญและความรับผิดชอบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า