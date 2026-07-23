ด.ต. หัวร้อน รัวยิงกว่า 10 นัดใส่ ร.ต.ต. อาการสาหัส หลังเพิ่งเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มตำรวจ

ด.ต. หัวร้อน รัวยิงกว่า 10 นัดใส่ ร.ต.ต. อาการสาหัส เหตุทะเลาะบานปลายหลังเพิ่งไปดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนตำรวจ
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้อาวุธปืนยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงนำกำลังชุดสืบสวนและกู้ชีพเข้าตรวจสอบ พบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้า ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ ร.ต.ต. ยุทธพงษ์ ซึ่งถูกยิงใส่ใต้ราวนม บริเวณด้านล่างลิ้นปี่ แขนซ้าย และสะโพก มีกระสุนฝังใน อาการสาหัส โดยนอนอยู่ตรงโรงจอดรถแต่ยังสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุพบว่าคือ ด.ต. พิษณุ ซึ่งเป็นตำรวจด้วยกัน นั่งรถมอบตัวอยู่ในที่เกิดหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจรักแปดริ้ว
สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 นาย จำเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการทุก ๆ 10 วัน โดยผู้บาดเจ็บเห็นหัวหน้าจุดตู้บริการ และผู้ก่อเหตุมาเข้าเวรในวันนี้ พบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับตำรวจด้วยกันมากกว่า 10 คน ก่อนจะมีปากเสียงเกี่ยวกับงาน ตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหาร
จนเมื่อกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการ ก็ยังมีปากเสียงกันอีกจนเหตุการณ์บานปลาย เป็นผลให้ ด.ต. พิษณุ ใช้ปืนยิงรัวกว่า 10 นัด
ทั้งนี้ จะมีการเก็บหลักฐาน สอบสวนพยาน และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ขณะที่เพจ ตำรวจรักแปดริ้ว ระบุข้อความ "เพราะน้ำเปลี่ยนนิสัยเพียงไม่กี่อึก อาจทำลายการตัดสินใจจนเกิดเหตุร้ายไม่ทันตั้งตัว อย่าปล่อยให้แอลกอฮอล์ควบคุมชีวิตคุณ" พร้อมเผยว่าทางตำรวจ สภ.บางคล้า ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3, ตำรวจรักแปดริ้ว