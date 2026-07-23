HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ด.ต. หัวร้อน รัวยิงกว่า 10 นัดใส่ ร.ต.ต. อาการสาหัส หลังเพิ่งเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มตำรวจ
           ด.ต. หัวร้อน รัวยิงกว่า 10 นัดใส่ ร.ต.ต. อาการสาหัส เหตุทะเลาะบานปลายหลังเพิ่งไปดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนตำรวจ

ตำรวจยิงตำรวจ

           วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 01.30 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้อาวุธปืนยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงนำกำลังชุดสืบสวนและกู้ชีพเข้าตรวจสอบ พบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้า ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า
           
           ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ ร.ต.ต. ยุทธพงษ์ ซึ่งถูกยิงใส่ใต้ราวนม บริเวณด้านล่างลิ้นปี่ แขนซ้าย และสะโพก มีกระสุนฝังใน อาการสาหัส โดยนอนอยู่ตรงโรงจอดรถแต่ยังสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุพบว่าคือ ด.ต. พิษณุ ซึ่งเป็นตำรวจด้วยกัน นั่งรถมอบตัวอยู่ในที่เกิดหตุ

ตำรวจยิงตำรวจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจรักแปดริ้ว

           สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 นาย จำเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการทุก ๆ 10 วัน โดยผู้บาดเจ็บเห็นหัวหน้าจุดตู้บริการ และผู้ก่อเหตุมาเข้าเวรในวันนี้ พบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับตำรวจด้วยกันมากกว่า 10 คน ก่อนจะมีปากเสียงเกี่ยวกับงาน ตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหาร
           
           จนเมื่อกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการ ก็ยังมีปากเสียงกันอีกจนเหตุการณ์บานปลาย เป็นผลให้ ด.ต. พิษณุ ใช้ปืนยิงรัวกว่า 10 นัด 
           
           ทั้งนี้ จะมีการเก็บหลักฐาน สอบสวนพยาน และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป 
           
           ขณะที่เพจ ตำรวจรักแปดริ้ว ระบุข้อความ "เพราะน้ำเปลี่ยนนิสัยเพียงไม่กี่อึก อาจทำลายการตัดสินใจจนเกิดเหตุร้ายไม่ทันตั้งตัว อย่าปล่อยให้แอลกอฮอล์ควบคุมชีวิตคุณ" พร้อมเผยว่าทางตำรวจ สภ.บางคล้า ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว

ตำรวจยิงตำรวจ
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ด.ต. หัวร้อน รัวยิงกว่า 10 นัดใส่ ร.ต.ต. อาการสาหัส หลังเพิ่งเลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มตำรวจ โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:51:18
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย