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คุณหนูแอลลี่ เคลียร์รายได้ 5 แสนต่อเดือนหรือปี ? พร้อมเปิดใจเรื่องรัก คดี และดราม่า

           ผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาท จะไม่คุยด้วย ของ คุณหนูแอลลี่ ยังไม่จบง่ายๆ ล่าสุดเจ้าตัวควงทนายบุกออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ถึงดราม่าที่เกิดขึ้น 
คุณหนูแอลลี่

ภาพจาก โหนกระแส

           กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ สำหรับ คุณหนูแอลลี่ อินฟลูเอนเซอร์สาวที่กลายเป็นกระแสจากประโยค "ไม่คุยผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน"  จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ล่าสุดวันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) เจ้าตัวออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแส ที่มี หนุ่ม กรรชัย เป็นพิธีกร พร้อมตอบทุกคำถาม ทั้งเรื่องคำพูดที่เป็นดราม่า รายได้ของตัวเอง ชีวิตส่วนตัว รวมถึงสถานะหัวใจและประเด็นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย
 
คุณหนูแอลลี่

ภาพจาก โหนกระแส

จุดเริ่มต้นของดราม่าของคุณหนูแอลลี่


           หลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง คุณหนูแอลลี่ เปิดใจว่า ต้องขอโทษหากคำพูดบางส่วนของตัวเองไปกระทบความรู้สึกของใครหลายคน แต่ยืนยันว่า ทุกคนมีสิทธิ์ตั้งมาตรฐานชีวิตและมาตรฐานความสัมพันธ์ของตัวเอง และเธอยอมรับว่า บุคลิกการพูดตรง ๆ อาจไม่ถูกใจบางคน เพราะสังคมไทยมักให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เธอเติบโตมากับกลุ่มเพื่อนต่างชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมการพูดที่ตรงไปตรงมา

           ส่วนกระแสวิจารณ์และการถูกบูลลี่ คุณหนูแอลลี่ บอกว่าไม่ได้รู้สึกโกรธ เพราะมองว่าบางครั้งการโจมตีอาจเป็นพื้นที่เดียวที่ทำให้บางคนรู้สึกดีขึ้น พร้อมบอกว่า หากการเป็นเป้าของคำวิจารณ์ทำให้ใครบางคนมีความสุข เธอก็ยินดีเป็นพื้นที่นั้น

เปิดชีวิตคุณหนูแอลลี่ จากอดีตถึงปัจจุบัน


           ในรายการโหนกระแสวันนี้ คุณหนูแอลลี่ เล่าว่า ก่อนหน้านี้เริ่มทำคอนเทนต์ตั้งแต่ช่วงเรียนทันตแพทย์ เพื่อสร้างฐานะของตัวเอง คลิปที่เคยเป็นไวรัลอย่างการโชว์รถป้ายแดง เธอชี้แจงว่าเป็นรถที่แม่ซื้อให้และแม่เป็นคนถ่ายคลิปนั้นเอง ส่วนภาพการแต่งตัวจัดจ้านตอนอายุ 19 ปี เธอเล่าว่าสมัยนั้นอยู่แถวสุขุมวิทซอย 11 และรับพรีเซนเตอร์โปรโมตเสื้อผ้าให้ร้านค้าโดยยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง

           ส่วนปมครอบครัวและธุรกิจที่บ้าน คุณหนูแอลลี่ เปิดเผยว่าที่บ้านทำธุรกิจขนส่งรถบรรทุกและรับเหมาก่อสร้าง แต่เธอเลือกแยกตัวออกมาทำงานเอง ทั้งเป็นติวเตอร์ ไลฟ์สดขายของ และหาสินค้ามาขายเสริม ด้านครอบครัว เธอเป็นลูกคนเดียวของแม่ ขณะที่พ่อมีภรรยาหลายคนและมีพี่น้องต่างมารดา

สเปกหนุ่มในดวงใจของคุณหนูแอลลี่


           ด้านประวัติความรัก คุณหนูแอลลี่ เผยว่าช่วงมัธยมมีคนมาชอบเยอะ และเป็นตัวแทนแข่งขันด้านวิชาการหลายรายการ พร้อมมีวุฒิบัตรมายืนยัน ชื่อเดิมของเธอคือ โช-ติมณี ก่อนเปลี่ยนมาเป็นอลิชาในภายหลัง เมื่อพี่หนุ่ม กรรชัย ถามเรื่องคนคุยตอนนี้ เธอบอกว่ายังไม่มี พร้อมติดตลกชวนคนดูมาซัปพอร์ต

           นอกจากนี้ คุณหนูแอลลี่ ยังเปิดเผยสเปกหนุ่มในฝันว่า ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เพราะมองว่ามีวุฒิภาวะ และยอมรับว่าเคยคบหากับผู้ชายวัย 50 ปีมาแล้ว โดยให้เหตุผลว่าชื่นชอบผู้ชายที่มีวุฒิภาวะ

ทั้งนี้ตลอดการให้สัมภาษณ์ คุณหนูแอลลี่ ยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มและตอบคำถามด้วยอารมณ์ผ่อนคลาย แม้กำลังเผชิญกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ก็ตาม

คุณหนูแอลลี่

ภาพจาก โหนกระแส

ปมร้อน "รายได้ 5 แสน" ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่ ?

          อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาคือเรื่องรายได้ 500,000 บาท ซึ่งเป็นต้นตอของกระแสดราม่าที่ทำให้ชื่อของ คุณหนูแอลลี่ กลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ โดยเธอชี้แจงว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพหลายอย่าง ทั้งสอนพิเศษ รับไลฟ์สด และขายสินค้าออนไลน์ จึงมีรายได้จากหลายช่องทาง เมื่อถูกถามว่ามีรายได้เกิน 500,000 บาทหรือไม่ เธอตอบว่า หากคิดเป็นรายได้ต่อปี ก็เกินแน่นอน
คุณหนูแอลลี่ รายการโหนกระแส

          อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ได้ถามย้ำทันทีว่าเป็น 500,000 บาทต่อเดือน หรือ 500,000 บาทต่อปี ก่อนที่ คุณหนูแอลลี่ จะยืนยันว่าเป็นต่อปี แต่พิธีกรได้ท้วงว่า คำพูดในคลิปไวรัลก่อนหน้านี้ระบุชัดเจนว่าเธอพูดถึง รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อเดือน ทำให้เธอถามกลับว่า ในคลิปมีบอกเหรอคะว่าต่อเดือน? ก่อนที่รายการจะเปิดคลิปต้นฉบับ ซึ่งมีคำพูดว่า เราหาได้มากกว่า 5 แสนต่อเดือน ส่งผลให้หนุ่ม กรรชัย กล่าวขึ้นทันทีว่า "อันนี้คุณหลุดแล้ว" พร้อมชี้ให้เห็นว่าคำชี้แจงในรายการไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้

          นอกจากนี้  หนุ่ม กรรชัย ชวน คุณหนูแอลลี่ พูดคุยถึงคำว่า "คุณหนู" ซึ่งสำหรับเธอแล้ว คำนี้ไม่ได้หมายถึงคนรวยเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงคนที่มีคนคอยดูแล ช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต ทำให้ไม่ค่อยต้องลงมือทำเรื่องเล็ก ๆ ด้วยตัวเอง จึงมักถูกคนรอบข้างเรียกว่าเป็น "คุณหนู"

          ระหว่างพูดคุย หนุ่ม กรรชัย ได้หยอกล้อถึงประเด็นสเปกผู้ชายรายได้ 500,000 บาทต่อเดือนของคุณหนูแอลลี่ ด้วยการพูดติดตลกว่า "ไม่ต้องพูดอ่อนหวานกับพี่นะ พี่ไม่ได้ใจแข็ง เงินเดือนพี่เกิน 5 แสนนะ พี่ขยันทำงาน" ก่อนที่พิธีกรจะรีบเฉลยทันทีว่าเป็นเพียงการแซวเล่น พร้อมหัวเราะและบอกว่า ความจริงแล้วรายได้ของตนไม่สามารถคิดเป็นเงินเดือนได้ เพราะรับค่าตอบแทนจากการทำงานอ่านข่าว ซึ่งไม่ได้สูงถึงตัวเลขดังกล่าว พร้อมทิ้งท้ายแบบขำ ๆ ว่า หากผู้บริหารจะปรับรายได้ให้ถึง 500,000 บาทต่อเดือนก็คงยินดี เพื่อจะได้กลายเป็นผู้ชายในฝันตามสเปกของคุณหนูแอลลี่

คุณหนูแอลลี่แจงประเด็นสถาบันติวเตอร์

คุณหนูแอลลี่

           อีกช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ถามถึงประวัติการศึกษา หลังทราบว่า คุณหนูแอลลี่ เปิดสอนพิเศษทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเธอเปิดเผยว่า สำเร็จการศึกษาระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมอธิบายว่า พื้นฐานการเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถสอนวิชาวิทย์ได้ ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษก็มาจากการเตรียมตัวสอบเพื่อยื่นเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลายรายการ อีกทั้งผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ใช้สมัครเรียน ก็เน้นด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุผลที่เธอมีความมั่นใจในการเปิดสอนทั้งสองวิชาดังกล่าว

พร้อมกันนี้ คุณหนูแอลลี่ ได้ชี้แจงว่าสถาบันติวเตอร์ของเธอเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่ที่อาคารวรรณศร แต่เปิดได้เพียง 2 เดือนก็ปิดพักเพื่อไปพักผ่อน ส่วนกรณีที่มีผู้ปกครองบางรายตั้งข้อสงสัยว่าจ่ายเงินเพื่อเรียนแบบตัวต่อตัว แต่กลับถูกจัดให้เรียนรวมเป็นกลุ่ม แอลลี่ตอบโต้ให้ผู้ที่กล่าวหาแสดงตัวตนที่ชัดเจน อย่าเพียงกล่าวอ้างลอย ๆ

คุณหนูแอลลี่แจงเรื่องทนายเตรียมดำเนินการกับบางโพสต์

          สำหรับประเด็นข้อความหรือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหาย คุณหนูแอลลี่ เผยว่า ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในการดูแลของทนายแล้ว โดยทนายมีการรวบรวมรายชื่อบุคคลและเพจต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหรือทำให้เสียหายอย่างต่อเนื่อง

คุณหนูแอลลี่


          ช่วงท้ายของรายการ คุณหนูแอลลี่ เปิดใจว่า อยากให้การมาออกรายการครั้งนี้เป็นการชี้แจงครั้งสุดท้าย และหวังว่าประเด็นดราม่าทั้งหมดจะจบลง เพื่อให้ตัวเองได้เดินหน้ากลับไปใช้ชีวิตและทำงานตามปกติ พร้อมย้ำว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายใครโดยตรง

          ด้าน หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับแบบติดอารมณ์ขันว่า แม้เธอจะอยากให้เรื่องจบ แต่ด้านล่างอาคารยังมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากมารอสัมภาษณ์ พร้อมแซวว่า ณ เวลานั้น นอกจากประเด็นของ ใหม่ รัชดา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แล้ว เรื่องของ คุณหนูแอลลี่ ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก  

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คุณหนูแอลลี่ เคลียร์รายได้ 5 แสนต่อเดือนหรือปี ? พร้อมเปิดใจเรื่องรัก คดี และดราม่า อัปเดตล่าสุด 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:22:41 4,429 อ่าน
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