คุณหนูแอลลี่ เคลียร์รายได้ 5 แสนต่อเดือนหรือปี ? พร้อมเปิดใจเรื่องรัก คดี และดราม่า

จุดเริ่มต้นของดราม่าของคุณหนูแอลลี่
หลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง คุณหนูแอลลี่ เปิดใจว่า ต้องขอโทษหากคำพูดบางส่วนของตัวเองไปกระทบความรู้สึกของใครหลายคน แต่ยืนยันว่า ทุกคนมีสิทธิ์ตั้งมาตรฐานชีวิตและมาตรฐานความสัมพันธ์ของตัวเอง และเธอยอมรับว่า บุคลิกการพูดตรง ๆ อาจไม่ถูกใจบางคน เพราะสังคมไทยมักให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เธอเติบโตมากับกลุ่มเพื่อนต่างชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมการพูดที่ตรงไปตรงมา
ส่วนกระแสวิจารณ์และการถูกบูลลี่ คุณหนูแอลลี่ บอกว่าไม่ได้รู้สึกโกรธ เพราะมองว่าบางครั้งการโจมตีอาจเป็นพื้นที่เดียวที่ทำให้บางคนรู้สึกดีขึ้น พร้อมบอกว่า หากการเป็นเป้าของคำวิจารณ์ทำให้ใครบางคนมีความสุข เธอก็ยินดีเป็นพื้นที่นั้น
เปิดชีวิตคุณหนูแอลลี่ จากอดีตถึงปัจจุบัน
ในรายการโหนกระแสวันนี้ คุณหนูแอลลี่ เล่าว่า ก่อนหน้านี้เริ่มทำคอนเทนต์ตั้งแต่ช่วงเรียนทันตแพทย์ เพื่อสร้างฐานะของตัวเอง คลิปที่เคยเป็นไวรัลอย่างการโชว์รถป้ายแดง เธอชี้แจงว่าเป็นรถที่แม่ซื้อให้และแม่เป็นคนถ่ายคลิปนั้นเอง ส่วนภาพการแต่งตัวจัดจ้านตอนอายุ 19 ปี เธอเล่าว่าสมัยนั้นอยู่แถวสุขุมวิทซอย 11 และรับพรีเซนเตอร์โปรโมตเสื้อผ้าให้ร้านค้าโดยยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง
ส่วนปมครอบครัวและธุรกิจที่บ้าน คุณหนูแอลลี่ เปิดเผยว่าที่บ้านทำธุรกิจขนส่งรถบรรทุกและรับเหมาก่อสร้าง แต่เธอเลือกแยกตัวออกมาทำงานเอง ทั้งเป็นติวเตอร์ ไลฟ์สดขายของ และหาสินค้ามาขายเสริม ด้านครอบครัว เธอเป็นลูกคนเดียวของแม่ ขณะที่พ่อมีภรรยาหลายคนและมีพี่น้องต่างมารดา
สเปกหนุ่มในดวงใจของคุณหนูแอลลี่
ด้านประวัติความรัก คุณหนูแอลลี่ เผยว่าช่วงมัธยมมีคนมาชอบเยอะ และเป็นตัวแทนแข่งขันด้านวิชาการหลายรายการ พร้อมมีวุฒิบัตรมายืนยัน ชื่อเดิมของเธอคือ โช-ติมณี ก่อนเปลี่ยนมาเป็นอลิชาในภายหลัง เมื่อพี่หนุ่ม กรรชัย ถามเรื่องคนคุยตอนนี้ เธอบอกว่ายังไม่มี พร้อมติดตลกชวนคนดูมาซัปพอร์ต
นอกจากนี้ คุณหนูแอลลี่ ยังเปิดเผยสเปกหนุ่มในฝันว่า ชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เพราะมองว่ามีวุฒิภาวะ และยอมรับว่าเคยคบหากับผู้ชายวัย 50 ปีมาแล้ว โดยให้เหตุผลว่าชื่นชอบผู้ชายที่มีวุฒิภาวะ
ทั้งนี้ตลอดการให้สัมภาษณ์ คุณหนูแอลลี่ ยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มและตอบคำถามด้วยอารมณ์ผ่อนคลาย แม้กำลังเผชิญกระแสดราม่าบนโลกออนไลน์ก็ตาม
ปมร้อน "รายได้ 5 แสน" ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่ ?
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ได้ถามย้ำทันทีว่าเป็น 500,000 บาทต่อเดือน หรือ 500,000 บาทต่อปี ก่อนที่ คุณหนูแอลลี่ จะยืนยันว่าเป็นต่อปี แต่พิธีกรได้ท้วงว่า คำพูดในคลิปไวรัลก่อนหน้านี้ระบุชัดเจนว่าเธอพูดถึง รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อเดือน ทำให้เธอถามกลับว่า ในคลิปมีบอกเหรอคะว่าต่อเดือน? ก่อนที่รายการจะเปิดคลิปต้นฉบับ ซึ่งมีคำพูดว่า เราหาได้มากกว่า 5 แสนต่อเดือน ส่งผลให้หนุ่ม กรรชัย กล่าวขึ้นทันทีว่า "อันนี้คุณหลุดแล้ว" พร้อมชี้ให้เห็นว่าคำชี้แจงในรายการไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ชวน คุณหนูแอลลี่ พูดคุยถึงคำว่า "คุณหนู" ซึ่งสำหรับเธอแล้ว คำนี้ไม่ได้หมายถึงคนรวยเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงคนที่มีคนคอยดูแล ช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต ทำให้ไม่ค่อยต้องลงมือทำเรื่องเล็ก ๆ ด้วยตัวเอง จึงมักถูกคนรอบข้างเรียกว่าเป็น "คุณหนู"
ระหว่างพูดคุย หนุ่ม กรรชัย ได้หยอกล้อถึงประเด็นสเปกผู้ชายรายได้ 500,000 บาทต่อเดือนของคุณหนูแอลลี่ ด้วยการพูดติดตลกว่า "ไม่ต้องพูดอ่อนหวานกับพี่นะ พี่ไม่ได้ใจแข็ง เงินเดือนพี่เกิน 5 แสนนะ พี่ขยันทำงาน" ก่อนที่พิธีกรจะรีบเฉลยทันทีว่าเป็นเพียงการแซวเล่น พร้อมหัวเราะและบอกว่า ความจริงแล้วรายได้ของตนไม่สามารถคิดเป็นเงินเดือนได้ เพราะรับค่าตอบแทนจากการทำงานอ่านข่าว ซึ่งไม่ได้สูงถึงตัวเลขดังกล่าว พร้อมทิ้งท้ายแบบขำ ๆ ว่า หากผู้บริหารจะปรับรายได้ให้ถึง 500,000 บาทต่อเดือนก็คงยินดี เพื่อจะได้กลายเป็นผู้ชายในฝันตามสเปกของคุณหนูแอลลี่
คุณหนูแอลลี่แจงประเด็นสถาบันติวเตอร์
อีกช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ถามถึงประวัติการศึกษา หลังทราบว่า คุณหนูแอลลี่ เปิดสอนพิเศษทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเธอเปิดเผยว่า สำเร็จการศึกษาระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมอธิบายว่า พื้นฐานการเรียนสายวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถสอนวิชาวิทย์ได้ ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษก็มาจากการเตรียมตัวสอบเพื่อยื่นเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลายรายการ อีกทั้งผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ใช้สมัครเรียน ก็เน้นด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ จึงเป็นเหตุผลที่เธอมีความมั่นใจในการเปิดสอนทั้งสองวิชาดังกล่าว
พร้อมกันนี้ คุณหนูแอลลี่ ได้ชี้แจงว่าสถาบันติวเตอร์ของเธอเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่ที่อาคารวรรณศร แต่เปิดได้เพียง 2 เดือนก็ปิดพักเพื่อไปพักผ่อน ส่วนกรณีที่มีผู้ปกครองบางรายตั้งข้อสงสัยว่าจ่ายเงินเพื่อเรียนแบบตัวต่อตัว แต่กลับถูกจัดให้เรียนรวมเป็นกลุ่ม แอลลี่ตอบโต้ให้ผู้ที่กล่าวหาแสดงตัวตนที่ชัดเจน อย่าเพียงกล่าวอ้างลอย ๆ
คุณหนูแอลลี่แจงเรื่องทนายเตรียมดำเนินการกับบางโพสต์
สำหรับประเด็นข้อความหรือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จนทำให้เกิดความเสียหาย คุณหนูแอลลี่ เผยว่า ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในการดูแลของทนายแล้ว โดยทนายมีการรวบรวมรายชื่อบุคคลและเพจต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหรือทำให้เสียหายอย่างต่อเนื่อง
ช่วงท้ายของรายการ คุณหนูแอลลี่ เปิดใจว่า อยากให้การมาออกรายการครั้งนี้เป็นการชี้แจงครั้งสุดท้าย และหวังว่าประเด็นดราม่าทั้งหมดจะจบลง เพื่อให้ตัวเองได้เดินหน้ากลับไปใช้ชีวิตและทำงานตามปกติ พร้อมย้ำว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายใครโดยตรง
ด้าน หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับแบบติดอารมณ์ขันว่า แม้เธอจะอยากให้เรื่องจบ แต่ด้านล่างอาคารยังมีผู้สื่อข่าวจำนวนมากมารอสัมภาษณ์ พร้อมแซวว่า ณ เวลานั้น นอกจากประเด็นของ ใหม่ รัชดา และ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แล้ว เรื่องของ คุณหนูแอลลี่ ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ที่สื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก