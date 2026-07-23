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ชอตเดียวหลายเหตุการณ์ คนวิ่งตัดหน้ารถไฟ - รถเมล์จอดคร่อมราง คนหนีกลัวเบรกไม่ทัน

          โผล่อีก รถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟ ก่อนเปิดประตูให้คนหนีลง กันรถไฟเบรกไม่ทัน คนเห็นหัวจะปวด ชี้คลิปเดียวหลายเหตุการณ์ มีแม้แต่คนวิ่งตัดหน้ารถไฟ


รถเมล์ ขวางรถรถไฟ


          เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ เมื่อเพจ รถไฟ กับ นายเบิร์ด บล็อกเกอร์สายรถไฟ ได้เปิดคลิปบันทึกภาพขณะที่รถไฟขบวน367 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา กำลังวิ่งมาตามราง แต่กลับปรากฏว่าภายในคลิปเดียวนี้มีเรื่องราวชวนหวานเสียวเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่คนวิ่งตัดหน้ารถไฟ ไปจนถึงมีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟ

          โดยตั้งแต่ต้นคลิปก็จับภาพชวนหวาดเสียว ขณะที่มีชายคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถไฟในระยะประชิดไว้ได้ แบบไม่เกรงกลัวอันตราย จนเมื่อรถไฟวิ่งผ่านไปถึงจุดที่มีถนนตัดผ่าน กลับพบว่ามีรถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ ขวางทางอยู่อีก 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 



          ขณะที่ทางรถเมล์ที่นั่นยังเคลื่อนออกไปไม่ได้ จึงมีการเปิดประตูให้ผู้โดยสารวิ่งหนีลงไปจากรถ กันรถไฟเบรกไม่อยู่ แต่โชคดีที่ครั้งนี้รถไฟเบรกอยู่ แต่ยังคงต้องจอดรถอยู่อีกสักพัก กว่ารถเมล์จะเคลื่อนออกไปได้ ซึ่งระหว่างนั้นจะเห็นว่ายังมีรถมอเตอร์ไซค์คันอื่น ๆ ที่ขับข้ามรางรถไฟไป ราวกับไม่ได้เพิ่งเกิดเหตุการณ์สลด รถเมล์ชนรถไฟที่คร่อมรางไปเมื่อไม่นานมานี้ 

          ขณะเดียวกันมีเสียงจากคนถ่ายคลิป พูดขึ้นวิจารณ์คนขับรถเมล์ว่า ขนาดเครื่องกั้นดังแล้วก็ยังวิ่งเข้ามาคร่อมรางอีก โดยจุดที่เกิดเหตุอยู่ช่วงระหว่างทางก่อนถึงสถานีมักกะสัน 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 

รถเมล์ ขวางรถรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด 


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ชอตเดียวหลายเหตุการณ์ คนวิ่งตัดหน้ารถไฟ - รถเมล์จอดคร่อมราง คนหนีกลัวเบรกไม่ทัน โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:10:21 1,452 อ่าน
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