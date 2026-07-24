เตียงแบบนี้ ต้องใช้งานยังไง มันเป็นซี่ ๆ ไม่ได้เต็มแผ่น สุดท้ายได้คำตอบ

เตียงแบบนี้ ต้องใช้งานยังไง หลังหนุ่มงง เนื่องจากมันเป็นซี่ ๆ ไม่ได้เป็นแบบเต็มแผ่น สุดท้ายได้คำตอบแล้ว
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 719173 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หลังจากซื้อเตียงไม้มาเตียงหนึ่ง แต่สงสัยวิธีใช้งาน ข้อความว่า
ผมปกตินอนพื้นตลอด ที่นอนซื้อมาก็วางพื้น คราวนี้ย้ายมาอยู่คอนโด ที่คอนโดมีเตียงให้
ผมจะรบกวนถามว่าเตียงแบบนี้คือ ซื้อที่นอนมาวางแล้วใช้นอนได้เลยใช่ไหมครับ
แล้วเตียงแบบนี้มีคุณสมบัติยังไง ดีกว่าเตียงปกติยังไง
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 719173 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
ทั้งนี้ เมื่อมองไปที่เตียงจะเห็นว่า ไม้ที่เป็นฐานเตียงไม่ได้เป็นไม้แบบเต็มแผ่น แต่วางเรียงกันเป็นซี่ ๆ ทำให้คนสงสัยถึงความแข็งแรงและการใช้งานว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
ส่วนคนอ่านกระทู้เข้ามาระบุว่า ให้ซื้อที่นอนแล้ววางทับได้เลย ไม้ที่เป็นซี่ ๆ มันเป็นแค่ดีไซน์เท่านั้น ไม่มีผลต่อการใช้งานจริงแต่อย่างใด