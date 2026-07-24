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เตียงแบบนี้ ต้องใช้งานยังไง มันเป็นซี่ ๆ ไม่ได้เต็มแผ่น สุดท้ายได้คำตอบ

          เตียงแบบนี้ ต้องใช้งานยังไง หลังหนุ่มงง เนื่องจากมันเป็นซี่ ๆ ไม่ได้เป็นแบบเต็มแผ่น สุดท้ายได้คำตอบแล้ว

เตียงนอน

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 719173 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หลังจากซื้อเตียงไม้มาเตียงหนึ่ง แต่สงสัยวิธีใช้งาน ข้อความว่า

          ผมปกตินอนพื้นตลอด ที่นอนซื้อมาก็วางพื้น คราวนี้ย้ายมาอยู่คอนโด ที่คอนโดมีเตียงให้

          ผมจะรบกวนถามว่าเตียงแบบนี้คือ ซื้อที่นอนมาวางแล้วใช้นอนได้เลยใช่ไหมครับ

          แล้วเตียงแบบนี้มีคุณสมบัติยังไง ดีกว่าเตียงปกติยังไง

เตียงนอน
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 719173 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          ทั้งนี้ เมื่อมองไปที่เตียงจะเห็นว่า ไม้ที่เป็นฐานเตียงไม่ได้เป็นไม้แบบเต็มแผ่น แต่วางเรียงกันเป็นซี่ ๆ ทำให้คนสงสัยถึงความแข็งแรงและการใช้งานว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม

          ส่วนคนอ่านกระทู้เข้ามาระบุว่า ให้ซื้อที่นอนแล้ววางทับได้เลย ไม้ที่เป็นซี่ ๆ มันเป็นแค่ดีไซน์เท่านั้น ไม่มีผลต่อการใช้งานจริงแต่อย่างใด

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เตียงแบบนี้ ต้องใช้งานยังไง มันเป็นซี่ ๆ ไม่ได้เต็มแผ่น สุดท้ายได้คำตอบ โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:22:26 7,042 อ่าน
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