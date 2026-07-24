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หนุ่มเซ็นสัญญาว่าจ้างสมัครงาน อ่านเจอข้อตกลงให้จ่ายมัดจำ แทบวางปากกาไม่ทัน

       จะเป็นพนักงานต้องจ่ายด้วยเหรอ !? หนุ่มเซ็นสัญญาว่าจ้างสมัครงาน อ่านเจอข้อตกลงให้จ่ายมัดจำ แทบวางปากกาไม่ทัน
           สมาชิกเฟซบุ๊กกลุ่ม ชุมชนคน HR ได้เผยภาพชายหนุ่มสมัครงาน ผ่านขั้นตอนในการสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทแห่งหนึ่ง มีการติดต่อให้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นพนักงานของบริษัท กำลังจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่แล้วต้องมาสะดุดตรงที่ตอนอ่านสัญญา ให้พนักงานที่เซ็นสัญญาจ่ายค่ามัดจำเบื้องต้น 6,000 บาท ทำเอาเขารีบวางปากกาทันที พร้อมกับตั้งคำถาม ในสัญญา​สมัครงานมีแบบนี้ด้วยหรอครับ ?
สัญญาจ้าง

           ทางด้านชาวเน็ตคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่า อย่าไปร่วมงานกับนายจ้างแบบนี้ เข้าข่ายผิดกฏหมายเต็ม ๆ และตามกฏหมาย พรบ. คุ้มครองแรงงาน ไม่มีการให้เก็บเงินมัดจำกับลูกจ้าง ถ้าเจอแบบนี้ห้ามเซ็นโดยเด็ดขาด
ภาพจากสมาชิกเฟซบุ๊กกลุ่ม ชุมชนคน HR
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หนุ่มเซ็นสัญญาว่าจ้างสมัครงาน อ่านเจอข้อตกลงให้จ่ายมัดจำ แทบวางปากกาไม่ทัน โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:30:50 1,827 อ่าน
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