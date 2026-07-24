หนุ่มหวังดี เห็นความผิดปกติกับรถคันข้าง ๆ พอเตือนปุ๊บ คนขับเห็นปุ๊บถึงกับยิ้มตาม

หนุ่มขับรถเจอสิ่งผิดปกติคันข้าง ๆ ตะโกนเตือนด้วยความหวังดี "พี่ครับลืมปิดพัดลม ทำเอาคนขับหันถึงกับหลุดยิ้ม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปชวนอมยิ้มจาก ผู้ใช้ TikTok @aek_aekawit โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่า "สงสัยพี่เขาคงจะลืม ดีนะที่ผมมาเห็นซะก่อน" หลังเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างขี่รถอยู่บนท้องถนน
ภาพจาก TikTok @aek_aekawit
ในคลิปเผยให้เห็นช่วงที่เจ้าของคลิปขี่รถไปตามถนน ก่อนจะเจอกับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่บรรทุกของมาเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นมี พัดลม ที่ถูกมัดติดไว้กับรถ โดยใบพัดยังคงหมุนไม่หยุดจากแรงลมขณะรถวิ่ง
ภาพจาก TikTok @aek_aekawit
ด้วยความหวังดี เจ้าของคลิปจึงตะโกนบอกว่า "พี่ครับ ปิดพัดลมด้วยครับ พัดลมยังไม่ได้ปิด" ทำเอาคนขับรีบหันกลับไปมอง ก่อนจะเห็นว่าใบพัดกำลังหมุนอยู่จริง ๆ จากนั้นก็หันกลับมายิ้มให้ด้วยสีหน้าอารมณ์ดี กลายเป็นโมเมนต์เรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมจำนวนมาก
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นไวรัลกว่า 1.5 ล้านวิว ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวหลายคนเล่นมุกว่า "ที่พี่ไม่ปิด เพราะพี่เค้าขี่ร้อนหรือเปล่า" ขณะที่อีกความคิดเห็นบอกว่า "คนดี ๆ แบบพี่ ควรมีคนเดียว" นอกจากนี้ยังมีคนแซวว่า "ดีนะที่เตือน เปลืองไฟแย่เลยนะนั่น"
ภาพจาก TikTok @aek_aekawit
ภาพจาก TikTok @aek_aekawit