เปิด 4 ข้อห้ามเติมน้ำมันที่ปั๊ม มีข้อหนึ่งที่ อ.เจษฎา ต้องแจง ใคร ๆ ก็ฝ่าฝืน ความเชื่อผิด ๆ

เปิด 4 ข้อห้ามในการเติมน้ำมันที่ปั๊ม แต่มีข้อหนึ่งที่ อ.เจษฎา ต้องแจง เพราะเห็นใคร ๆ ก็ฝ่าฝืน แบบนี้ผิดจริงไหม ?
- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามก่อประกายไฟ
- ดับเครื่องยนต์
- ปิดโทรศัพท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
หนึ่งในข้อห้ามสำคัญในการเติมน้ำมันที่ปั๊ม เพื่อความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย จะมี 4 ข้อหลัก ๆ ด้วยกัน คือ
- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามก่อประกายไฟ
- ดับเครื่องยนต์
- ปิดโทรศัพท์
อย่างไรก็ตาม ข้อที่เป็นปัญหาที่สุดและไม่มีใครทำตามเลยคือ การปิดโทรศัพท์ เพราะสุดท้ายหลายคนก็สแกนจ่าย แบบนี้จะปลอดภัยไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า การที่คนเข้าใจว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดไฟไหม้ในปั๊มน้ำมัน ถือเป็นความเชื่อที่ผิดมากในไทย แล้วก็ไม่ยอมเลิกเชื่อกันเสียที