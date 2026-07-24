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เปิด 4 ข้อห้ามเติมน้ำมันที่ปั๊ม มีข้อหนึ่งที่ อ.เจษฎา ต้องแจง ใคร ๆ ก็ฝ่าฝืน ความเชื่อผิด ๆ

          เปิด 4 ข้อห้ามในการเติมน้ำมันที่ปั๊ม แต่มีข้อหนึ่งที่ อ.เจษฎา ต้องแจง เพราะเห็นใคร ๆ ก็ฝ่าฝืน แบบนี้ผิดจริงไหม ?

ข้อห้ามในการเติมน้ำมัน

          หนึ่งในข้อห้ามสำคัญในการเติมน้ำมันที่ปั๊ม เพื่อความปลอดภัย ป้องกันเหตุร้าย จะมี 4 ข้อหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

          - ห้ามสูบบุหรี่

          - ห้ามก่อประกายไฟ

          - ดับเครื่องยนต์

          - ปิดโทรศัพท์

          อย่างไรก็ตาม ข้อที่เป็นปัญหาที่สุดและไม่มีใครทำตามเลยคือ การปิดโทรศัพท์ เพราะสุดท้ายหลายคนก็สแกนจ่าย แบบนี้จะปลอดภัยไหม ?

ข้อห้ามในการเติมน้ำมัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          ล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ของนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า การที่คนเข้าใจว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดไฟไหม้ในปั๊มน้ำมัน ถือเป็นความเชื่อที่ผิดมากในไทย แล้วก็ไม่ยอมเลิกเชื่อกันเสียที

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เปิด 4 ข้อห้ามเติมน้ำมันที่ปั๊ม มีข้อหนึ่งที่ อ.เจษฎา ต้องแจง ใคร ๆ ก็ฝ่าฝืน ความเชื่อผิด ๆ อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:52:37 4,353 อ่าน
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