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ลูกค้ามึน สั่งข้าวไข่ข้นกุ้ง ทำไมได้แค่ไข่ดาว ร้านทักแชตโต้เดือด ลั่นทีหลังอย่าสั่งกิน !

          ลูกค้าสั่งเมนู ข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียมพริกไทย แต่กลับได้ไข่ดาวแทน ก่อนแจ้งแอปฯ ขอคืนเงิน ด้านร้านแจง ไข่ข้นเป็นชื่อเมนู พร้อมตอบกลับเดือด

ข้าวไข่ข้น

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้ เฟซบุ๊ก Jittawan Sangtean โพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค เล่าประสบการณ์หลังสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี โดยระบุว่าได้สั่งเมนู "ข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียมพริกไทย" แต่ระหว่างสั่ง ระบบกลับบังคับให้เลือก Add on ไข่และต้องจ่ายเงินเพิ่ม จึงเลือกเป็นไข่ดาวซึ่งมีราคาถูกที่สุด แม้จะรู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องเลือกเพิ่ม ทั้งที่ชื่อเมนูและรายละเอียดระบุว่ามี "ไข่ข้น" อยู่แล้ว แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสั่งเพราะภาพเมนูน่ากิน

ข้าวไข่ข้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jittawan Sangtean

          เมื่ออาหารมาถึง กลับพบว่าได้รับเป็น ข้าวกุ้งกระเทียมพริกไทยพร้อมไข่ดาว ไม่มีไข่ข้นตามชื่อเมนู ผู้โพสต์จึงส่งรูปสอบถามไปยังร้าน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับเป็นเวลาประมาณ 20 นาที ก่อนตัดสินใจแจ้งผ่านแอปฯ ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง ซึ่งทางแอปฯ ได้ดำเนินการคืนเงินให้

          หลังจากนั้น ทางร้านได้ทักข้อความมาชี้แจง โดยระบุว่า ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นไข่ประเภทใด พร้อมยืนยันว่าปกติไม่เคยมีลูกค้าติดปัญหาเรื่องชื่อเมนู ขณะที่ผู้โพสต์มองว่า หากต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ไข่ข้น ก็ควรแก้ไขชื่อเมนูหรือระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ใช่ใช้ชื่อ "ข้าวไข่ข้น" แต่ต้องกดเพิ่มภายหลัง

ข้าวไข่ข้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jittawan Sangtean

          ระหว่างการพูดคุย ร้านยังแจ้งเพิ่มเติมว่า ลูกค้าใช้ส่วนลดของร้าน ทำให้ยอดที่ร้านได้รับเหลือ 44 บาท และยังถูกหักคืนลูกค้าอีก 80 บาท พร้อมระบุว่า หากขายตามราคาที่แสดงและรวมไข่ข้นไปด้วย ร้านจะไม่สามารถอยู่ได้ โดยตำหนิว่าเรื่องนี้มีแต่ลูกค้ารายนี้เท่านั้นที่มีปัญหา ส่วนรีวิว 1 ดาวก่อนหน้านี้ร้านอ้างว่าเป็นฝีมือของร้านคู่แข่ง โดยแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ทีหลังอย่าสั่งกิน

ข้าวไข่ข้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jittawan Sangtean

          ด้านผู้โพสต์ยืนยันว่า ประเด็นที่ติดใจไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นการที่ ชื่อเมนูไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รับ พร้อมตั้งคำถามว่า หากไข่ข้นไม่ได้รวมอยู่ในเมนู ก็ควรนำคำว่า "ไข่ข้น" ออกจากชื่อเมนู หรือระบุให้ชัดเจนว่าต้องกดเพิ่มเป็นตัวเลือกเสริม
ข้าวไข่ข้น

          หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกันว่า ชื่อเมนู ภาพสินค้า และคำอธิบาย ควรสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับ หลายคนมองว่า หากตั้งชื่อว่า "ข้าวไข่ข้น" ก็ควรได้รับไข่ข้นตามชื่อ หรืออย่างน้อยควรระบุให้ชัดเจนว่าไข่ข้นเป็นตัวเลือกที่ต้องจ่ายเพิ่ม

ข้าวไข่ข้น

          บางความเห็นระบุว่า หากร้านต้องการให้ลูกค้าเลือกชนิดของไข่ ควรเปลี่ยนชื่อเมนูเป็น "ข้าวกุ้งกระเทียมพริกไทย" แล้วให้เลือกเพิ่มไข่ภายหลัง หรือเขียนกำกับไว้ในตัวเลือกว่า "สามารถเปลี่ยนชนิดไข่ได้" จะช่วยลดความเข้าใจผิดมากกว่า ขณะที่อีกหลายคนมองว่า ราคาไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังคือการได้รับสินค้าตรงกับชื่อเมนูและรูปภาพที่แสดง


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ลูกค้ามึน สั่งข้าวไข่ข้นกุ้ง ทำไมได้แค่ไข่ดาว ร้านทักแชตโต้เดือด ลั่นทีหลังอย่าสั่งกิน ! โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:55:49 1,303 อ่าน
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