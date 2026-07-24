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คนขับกระบะเสียชีวิตแล้ว หลังเกิดเหตุในคลิปตลาดร่มหุบ กาย-ฮารุ เมียร่ำไห้เล่าอีกมุม

          เมียเล่าความจริงอีกมุม คลิปกระบะพุ่งเฉียดชนลูก กาย-ฮารุ เผยสามีเป็นผู้พิการขาเทียม ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว วอนสังคมอโหสิกรรม

กาย-ฮารุ

          จากคลิปเหตุการณ์ชวนตกใจที่บริเวณตลาดร่มหุบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปรากฏภาพรถกระบะขับเข้าใกล้ครอบครัวของ กาย รัชชานนท์ และ ฮารุ สุประกอบ ขณะพาลูก ๆ เดินข้ามถนน จนกายต้องรีบเข้าไปยืนขวางหน้ารถเพื่อปกป้องลูก ก่อนเข้าไปพูดคุยกับผู้ขับขี่ เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของคนขับรถ

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรสงคราม รายงานว่า  พ.ต.ท. สงัด เบ้าแบบดี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า หลังเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้น ต่อมามีหลานของผู้ขับขี่รถกระบะ ติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 โดยคนขับ อายุ 40 ปี เป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมหนึ่งข้าง โดยในวันเกิดเหตุกำลังขับรถไปรับภรรยาและลูกน้อยที่เพิ่งคลอดจากโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวเป็นทางขึ้นเนิน ทำให้ต้องประคองคลัตช์ไว้ ส่งผลให้รถเคลื่อนเข้าใกล้กลุ่มเด็กโดยไม่ได้มีเจตนาจะพุ่งชน

          ญาติยังเปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันคนขับรถกระบะรายดังกล่าวได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ บริเวณทางโค้งวัดแก้วฟ้า ในพื้นที่อำเภออัมพวา เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ขณะที่ภรรยาต้องดูแลลูกน้อยวัย 3 เดือนเพียงลำพัง

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily

          เมื่อพูดคุยกับ ภรรยาของผู้เสียชีวิต ก็ได้ยกมือไหว้ทั้งน้ำตา พร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่า สามีไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในวันนั้นสามีกำลังขับรถมารับตนและลูกน้อยกลับบ้าน แต่เนื่องจากเป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมข้างซ้าย ประกอบกับรถเป็นระบบเกียร์ธรรมดาที่มีคลัตช์ค่อนข้างแข็ง และจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดชัน จึงจำเป็นต้องเร่งคลัตช์เพื่อพารถขึ้นเนิน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในคลิป พร้อมเปิดเผยว่า หลังสามีเสียชีวิต ตนต้องเผชิญกับความเครียดและรับภาระเลี้ยงดูลูกวัย 3 เดือนเพียงลำพัง พร้อมวิงวอนให้สังคมให้อภัยและอโหสิกรรมแก่ผู้ล่วงลับ

          ด้าน พ.ต.ท. สงัด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพรถพบว่าระบบคลัตช์มีความแข็งจริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้านสภาพร่างกายของผู้ขับขี่และลักษณะพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นทางขึ้นเนิน เบื้องต้นจึงคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการควบคุมรถในสภาพดังกล่าว ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ให้เห็นใจครอบครัวผู้สูญเสีย และงดการโจมตีหรือซ้ำเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily

กาย-ฮารุ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily


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คนขับกระบะเสียชีวิตแล้ว หลังเกิดเหตุในคลิปตลาดร่มหุบ กาย-ฮารุ เมียร่ำไห้เล่าอีกมุม โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:34:56 7,003 อ่าน
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