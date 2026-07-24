คนขับกระบะเสียชีวิตแล้ว หลังเกิดเหตุในคลิปตลาดร่มหุบ กาย-ฮารุ เมียร่ำไห้เล่าอีกมุม

เมียเล่าความจริงอีกมุม คลิปกระบะพุ่งเฉียดชนลูก กาย-ฮารุ เผยสามีเป็นผู้พิการขาเทียม ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว วอนสังคมอโหสิกรรม
จากคลิปเหตุการณ์ชวนตกใจที่บริเวณตลาดร่มหุบ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปรากฏภาพรถกระบะขับเข้าใกล้ครอบครัวของ กาย รัชชานนท์ และ ฮารุ สุประกอบ ขณะพาลูก ๆ เดินข้ามถนน จนกายต้องรีบเข้าไปยืนขวางหน้ารถเพื่อปกป้องลูก ก่อนเข้าไปพูดคุยกับผู้ขับขี่ เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของคนขับรถ
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily
วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรสงคราม รายงานว่า พ.ต.ท. สงัด เบ้าแบบดี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า หลังเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้น ต่อมามีหลานของผู้ขับขี่รถกระบะ ติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 โดยคนขับ อายุ 40 ปี เป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมหนึ่งข้าง โดยในวันเกิดเหตุกำลังขับรถไปรับภรรยาและลูกน้อยที่เพิ่งคลอดจากโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวเป็นทางขึ้นเนิน ทำให้ต้องประคองคลัตช์ไว้ ส่งผลให้รถเคลื่อนเข้าใกล้กลุ่มเด็กโดยไม่ได้มีเจตนาจะพุ่งชน
ญาติยังเปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันคนขับรถกระบะรายดังกล่าวได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ บริเวณทางโค้งวัดแก้วฟ้า ในพื้นที่อำเภออัมพวา เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ขณะที่ภรรยาต้องดูแลลูกน้อยวัย 3 เดือนเพียงลำพัง
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily
เมื่อพูดคุยกับ ภรรยาของผู้เสียชีวิต ก็ได้ยกมือไหว้ทั้งน้ำตา พร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่า สามีไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในวันนั้นสามีกำลังขับรถมารับตนและลูกน้อยกลับบ้าน แต่เนื่องจากเป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมข้างซ้าย ประกอบกับรถเป็นระบบเกียร์ธรรมดาที่มีคลัตช์ค่อนข้างแข็ง และจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดชัน จึงจำเป็นต้องเร่งคลัตช์เพื่อพารถขึ้นเนิน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในคลิป พร้อมเปิดเผยว่า หลังสามีเสียชีวิต ตนต้องเผชิญกับความเครียดและรับภาระเลี้ยงดูลูกวัย 3 เดือนเพียงลำพัง พร้อมวิงวอนให้สังคมให้อภัยและอโหสิกรรมแก่ผู้ล่วงลับ
ด้าน พ.ต.ท. สงัด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพรถพบว่าระบบคลัตช์มีความแข็งจริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้านสภาพร่างกายของผู้ขับขี่และลักษณะพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นทางขึ้นเนิน เบื้องต้นจึงคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการควบคุมรถในสภาพดังกล่าว ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ให้เห็นใจครอบครัวผู้สูญเสีย และงดการโจมตีหรือซ้ำเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily
ภาพจาก YouTube GuyHaruFamily