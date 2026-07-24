ดราม่า วัยรุ่นอิตาลีโชว์ป่วนบนรถไฟฟ้า BTS ยังร้อนแรงต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทผู้จัดโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มนักเรียนอิตาลีออกแถลงการณ์ขอโทษชาวไทย
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่ามีนักเรียนที่เกี่ยวข้องใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจน พร้อมย้ำว่าการกระทำของบุคคลเพียงไม่กี่คนไม่ได้สะท้อนค่านิยมของบริษัท หรือเป็นตัวแทนของนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเรียนรู้ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ และให้ความเคารพต่อผู้คนและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน
นอกจากนี้บริษัทยังระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้พานักเรียนและนักเดินทางหลายพันคนเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่องค์กรชื่นชมทั้งในด้านความงดงามของสถานที่ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และมิตรไมตรีของผู้คน พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าส่งเสริมการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ประเด็นวัยรุ่นอิตาลีโชว์ป่วนบนรถไฟฟ้า BTS กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บนรถไฟฟ้า ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติส่งเสียงพูดคุยและหัวเราะเสียงดัง ท่ามกลางผู้โดยสารจำนวนมาก เมื่อเจ้าของคลิปขอให้ลดระดับเสียง พร้อมอธิบายว่าคนไทยไม่นิยมตะโกนหรือส่งเสียงดังในที่สาธารณะ กลับได้รับคำตอบเชิงประชดว่า "งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ" ก่อนหัวเราะเยาะ และมีพฤติกรรมทำสัญลักษณ์ที่ถูกมองว่าเข้าข่ายเหยียดผิว จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ได้ชมคลิปจำนวนมาก
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
หลังคลิปเหตุการณ์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ล่าสุด (24 กรกฎาคม 2569) บริษัท TravellingFox Estate INPSieme ผู้ดูแลโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มนักเรียนอิตาลี ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนชาวไทย โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่กลับสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงกับหลักการและค่านิยมที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอด
ในแถลงการณ์ระบุว่า ผู้ที่ปรากฏในคลิปเป็นนักเรียนเยาวชน ซึ่งหลายคนยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมนานาชาติ เรียนรู้สังคมใหม่ รวมถึงปลูกฝังความเคารพต่อประเทศเจ้าภาพ ทั้งนี้ บริษัทมองว่าความคึกคะนองตามวัยอาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ครึกครื้นเกินควรในที่สาธารณะ แต่ย้ำว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม และไม่ใช่สิ่งที่องค์กรสนับสนุน
บริษัทระบุเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่ามีนักเรียนที่เกี่ยวข้องใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจน พร้อมย้ำว่าการกระทำของบุคคลเพียงไม่กี่คนไม่ได้สะท้อนค่านิยมของบริษัท หรือเป็นตัวแทนของนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต่างเดินทางมาด้วยความตั้งใจเรียนรู้ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ และให้ความเคารพต่อผู้คนและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน
นอกจากนี้บริษัทยังระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้พานักเรียนและนักเดินทางหลายพันคนเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่องค์กรชื่นชมทั้งในด้านความงดงามของสถานที่ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และมิตรไมตรีของผู้คน พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าส่งเสริมการเดินทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ภาพจาก Instagram travellingfox_estateinpsieme
ขณะที่มีข่าวสะพัดในโลกออนไลน์ว่า กรณีวัยรุ่นอิตาลีโชว์ป่วนบนรถไฟฟ้า BTS ได้ไปถึงท่านทูตอิตาลีและสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยแล้ว หลังเกิดดราม่าฝรั่งส่งเสียงดังและถูกกล่าวหาว่าเหยียดคนไทยบน BTS จนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ว่า "อย่าเล่นกับระบบ"