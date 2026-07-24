เปิดเคสเด็กเกิดใหม่ในไทย เพศหญิง น้ำหนัก 6,040 กรัม น้องน่ารักมาก

เปิดเคสเด็กเกิดใหม่ในไทย เพศหญิง น้ำหนัก 6,040 กรัม ใหญ่จนไม่เลือกให้คลอดเอง ส่วนท้องก่อนหน้าของแม่เด็ก หนัก 5 กิโลกรัม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม มีการโพสต์ภาพเคสเด็กเกิดใหม่ เป็นเพศหญิง น้ำหนัก 6,040 กรัม จนทางคลินิกแซวว่า เดี๋ยวป้าพาไปส่งโรงเรียนเลย
นอกจากนี้ ทางเพจระบุว่า ก่อนหน้านี้คุณแม่เคยคลอดทางช่องคลอด น้ำหนักเด็ก 5 กิโลกรัม แต่ทีมผู้ดูแลไม่กล้าเสี่ยง เลือกให้ผ่าคลอดแทน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม มีการโพสต์ภาพเคสเด็กเกิดใหม่ เป็นเพศหญิง น้ำหนัก 6,040 กรัม จนทางคลินิกแซวว่า เดี๋ยวป้าพาไปส่งโรงเรียนเลย
นอกจากนี้ ทางเพจระบุว่า ก่อนหน้านี้คุณแม่เคยคลอดทางช่องคลอด น้ำหนักเด็ก 5 กิโลกรัม แต่ทีมผู้ดูแลไม่กล้าเสี่ยง เลือกให้ผ่าคลอดแทน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คลินิกหมอพรรณี สูติ-นรี ซอยตลาดไดม่อนห่างแยกตาปาน100ม