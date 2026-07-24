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ลูกค้ารีวิว 1 ดาวเค้กไม่อร่อย เจอร้านฟ้อง 5 ล้าน สุดท้ายร้านแพ้ แถมเจ๊งแล้ว

          ลูกค้ารีวิว 1 ดาวใส่ร้านเค้ก ฐานไม่อร่อย ขายแพง เจอร้านฟ้อง 5 ร้าน สุดท้ายร้านแพ้คดี เตรียมเจอฟ้องกลับ ที่พีคสุดคือ ร้านเจ๊งไปแล้ว ทั้งที่เพิ่งผ่านมา 1 ปี


รีวิว 1 ดาว

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา - สงขลา มีการลงภาพข่าวคดีในตำนานเมื่อปี 2568 เรื่องร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง

          แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท

          ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค

          วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

          คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา



          ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว

          คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็นทางเลือกแรก แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี

          ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล

          และหลังจากนี้ ผู้บริโภคจะฟ้องกลับ



รีวิว 1 ดาว



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ลูกค้ารีวิว 1 ดาวเค้กไม่อร่อย เจอร้านฟ้อง 5 ล้าน สุดท้ายร้านแพ้ แถมเจ๊งแล้ว โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:04:08 3,857 อ่าน
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