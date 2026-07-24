ลูกค้ารีวิว 1 ดาวเค้กไม่อร่อย เจอร้านฟ้อง 5 ล้าน สุดท้ายร้านแพ้ แถมเจ๊งแล้ว

ลูกค้ารีวิว 1 ดาวใส่ร้านเค้ก ฐานไม่อร่อย ขายแพง เจอร้านฟ้อง 5 ร้าน สุดท้ายร้านแพ้คดี เตรียมเจอฟ้องกลับ ที่พีคสุดคือ ร้านเจ๊งไปแล้ว ทั้งที่เพิ่งผ่านมา 1 ปี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา - สงขลา มีการลงภาพข่าวคดีในตำนานเมื่อปี 2568 เรื่องร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง
แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท
ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค
วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา
ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว
คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็นทางเลือกแรก แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี
ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล
และหลังจากนี้ ผู้บริโภคจะฟ้องกลับ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา - สงขลา มีการลงภาพข่าวคดีในตำนานเมื่อปี 2568 เรื่องร้านเค้กชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตกเป็นกระแสดราม่า เมื่อมีผู้บริโภคไปใช้บริการ แล้วรีวิวให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า เค้กไม่อร่อยและราคาสูง
แทนที่ร้านจะออกมาชี้แจงหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า กลับเลือกใช้การฟ้องร้องผู้บริโภครายนั้น โดยเรียกค่าเสียหายสูงถึง 5,000,000 บาท
ผมได้รับหน้าที่เป็นทนายความต่อสู้คดีให้ฝ่ายผู้บริโภค
วันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง
คดีนี้โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 100,000 บาท และศาลมีคำสั่งริบค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามคำพิพากษา
ปัจจุบัน ร้านดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปแล้ว
คดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการว่า การฟ้องร้องผู้บริโภคไม่ควรเป็นทางเลือกแรก แต่ควรเป็น ทางเลือกสุดท้าย เพราะคำวิจารณ์จากลูกค้า หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ย่อมควรรับฟัง นำไปปรับปรุง หรืออธิบายด้วยเหตุผล มากกว่าจะตอบโต้ด้วยการดำเนินคดี
ในฐานะทนายความ หากผมเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการ ผมจะบอกเสมอว่า การสื่อสารที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มักสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการนำเรื่องขึ้นสู่ศาล
และหลังจากนี้ ผู้บริโภคจะฟ้องกลับ