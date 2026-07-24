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คนญี่ปุ่นมากินกะเพราที่ไทย พร้อมกับสูตรเด็ดในโพยที่เพื่อนเขียนให้แม่ค้า อร่อยสุดยอด

          ไวรัลคนญี่ปุ่นมากินกะเพราที่ไทย พร้อมกับโพยที่เพื่อนคนไทยเขียนให้เอาไว้สั่งกับร้าน เพราะมันอร่อยกว่า พออ่านแล้วเอ็นดู รอบคอบจริง ๆ แถมเมนูเด็ดอีก 1 อย่าง


อาหารไทย
ภาพจาก @luigiandoguido

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 @luigiandoguido ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่น มีการโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจว่า เพื่อนคนไทยแนะนำให้เธอกินกะเพราที่ประเทศไทย เพราะมันแตกต่างจากญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง ด้วยความที่อยากรู้ ฉันก็เลยให้เพื่อนเขียนชื่อเมนูนี้เป็นภาษาไทย เอาไว้ เพื่อที่จะใช้งานจริงตอนที่ฉันไปสั่งร้านอาหารไทย


          นอกจากนี้ เพื่อนยังแนะนำเกี่ยวกับระดับความเผ็ด วิธีทำไข่ดาวให้กรอบนอกนุ่มใน และชนิดของหมูสับ รวมถึงแนะนำเมนูเด็ดอีกอย่างคือ ยำวุ้นเส้น ซึ่งฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่า ยำวุ้นเส้นแบบอุ่น ๆ มันอร่อยมาก

          ทั้งนี้ ความใส่ใจที่คนไทยสังเกตเห็นในโพยคือ มีการใส่คำว่า "เผ็ดน้อย" เอาไว้ เพราะรู้ว่า คนต่างชาติรับมือไม่ไหวแน่นอน



อาหารไทย
ภาพจาก @luigiandoguido

อาหารไทย
ภาพจาก @luigiandoguido


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คนญี่ปุ่นมากินกะเพราที่ไทย พร้อมกับสูตรเด็ดในโพยที่เพื่อนเขียนให้แม่ค้า อร่อยสุดยอด โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:20:46 1,488 อ่าน
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