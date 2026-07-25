โผล่อีก วีรกรรมแก๊งอิตาลี บุกป่วนห้าง ฉกของแจกลูกค้า-รื้อของ จนต้องตาม รปภ.

โผล่อีก วีรกรรมแก๊งอิตาลี บุกป่วนบูธในห้าง ฉกของแจกคนร่วมกิจกรรม - รื้อของบูธ จนต้องเรียก รปภ. - เพจดังดึงสติคนไทย กดดันได้ แต่อย่าคุกคาม
จากดราม่าเดือด ที่กลุ่มวัยรุ่นต่างชาติแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่งเสียงดังรบกวนในขบวนรถ BTS และเมื่อถูกคนไทยตักเตือนกลับโต้เถียง ใช้คำพูดหยาบคาย เหยียดว่าขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ ซ้ำผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่กลับไม่ปรามเด็ก จนทำให้ชาวเน็ตรวมพลังขุดที่มาของกลุ่มดังกล่าว จนรู้ถึงเอเจนซี่ทัวร์ที่พามา โรงเรียนต้นสังกัด รวมถึงมีคนแจ้งเรื่องถึงสถานทูตอิตาลีนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ต่อมา (25 กรกฎาคม 2569) ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่าย เมื่อทางเพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดภาพของกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติ ที่เข้าไปบุกป่วนบูธภายในห้างย่านพระราม 9 พร้อมตั้งคำถามว่า "ใช่แก๊งเดียวกันไหม ?" โดยพบว่ามีหลายคนหน้าเหมือนในคลิปบน BTS
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
สำหรับเหตุการณ์ในห้าง พนักงานเปิดเผยว่ามีวัยรุ่น 8 - 9 คน เข้าไปหยิบของที่เตรียมไว้สำหรับแจกลูกค้าไปจนเกือบหมด ทั้งที่ของดังกล่าวมีไว้ให้เฉพาะลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมเท่านั้น พนักงานประจำบูธจึงเข้าไปแจ้งเรื่องนี้และขอความร่วมมือ จากนั้นผู้ดูแลได้เข้ามาพูดคุย กลุ่มวัยรุ่นจึงเดินออกไป
แต่ผ่านไปแค่ไม่นานก็เดินกลับเข้ามาป่วนในบูธอีก และเข้าไปรื้อของภายในบูธเหมือนเดิม จนพนักงานต้องเรียก รปภ. มาจัดการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ทางเพจยังลงคลิปขณะที่แก๊งอิตาลีดังกล่าวนั่งรถตุ๊ก ๆ กันในไทย ด้วย ชี้ว่าคนในคลิปคือครูผู้ดูแล ที่เป็นคนพูดประโยค ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ และเป็นตัวเปิด กับเหตุความขัดแย้งเจ้าของคลิปใน BTS
อย่างไรก็ตาม แม้พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นและครูผู้ดูแลจะไม่เหมาะสมและหยาบคาย แต่ทางเพจยังดึงสติชาวไทยด้วยว่า "แค่กดดันหรือแสดงออกทางสัญลักษณ์ว่าคนไทยไม่ต้อนรับพวกคุณอันนี้ทำได้ ส่วนเรื่องจะไปดักทำร้าย ตามไปคุกคามหรือใช้ความรุนแรง นี่ไม่เห็นด้วยนะ อย่าบ้าจี้ตามโซเซียลเกิน หรือไปทำอะไรที่มันดูป่าเถื่อนเหมือนพวกไม่มีอารยธรรม อย่าทำเด็ดขาด เพราะผลรวมก็คือภาพลักษณ์ของประเทศเราเอง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ